26.03.12 18:17최종 업데이트 26.03.12 18:17

강원선관위, '주민에 식사 제공' 입후보예정자 등 6명 고발

선거구민 등 70여 명에게 총 178만 원 상당의 음식물 제공한 혐의... 제공 받은 주민에게도 과태료 부과 예정

강원도선관위 홈페이지
강원도선관위 홈페이지 ⓒ 강원도선관위

강원특별자치도선거관리위원회가 6.3지방선거 군수선거 입후보예정자 등 6명을 선거법위반 혐의로 검찰에 고발했다.

강원도선관위는 12일 기부행위 혐의로 군수선거 입후보예정자 등 6명을 검찰에 고발했다고 밝혔다. 도선관위에 따르면, 군수 입후보예정자 A씨와 도의원 예비후보자 B씨, 현직 군의원 C씨는 특정 정당의 연락소장 D씨 및 협의회장 E, F씨와 공모해 지난 1월 21일과 2월 4일 두 차례에 걸쳐, 선거구 관내 소재 음식점 두 곳에서 선거구민 등 70여 명에게 총 178만 원 상당의 음식물을 제공한 혐의를 받고 있다.

선관위는 음식물을 제공받은 70여 명에 대해서도 선거에 대한 인식 등을 확인한 후 과태료를 부과할 예정이다. 공직선거법에는 선거와 관련해 기부행위가 제한된 자로부터 음식물을 제공받은 자에게는 제공받은 음식물 가액의 10배 이상 50배 이하(상한액 3천만 원)의 과태료가 부과된다.

도선관위는 기부행위 등 선거범죄에 대한 철저한 조사와 엄정한 조치를 통해 지방선거가 공정한 경쟁의 장이 될 수 있도록 노력하겠다고 밝혔다. 또한, 금품·음식물 등을 제공받거나 위반행위를 발견한 경우 1390번으로 신고·제보해 줄 것을 당부하며, 자수자에게는 과태료 면제 조항을 적극 적용하고 신고·제보자에게는 최고 5억 원의 포상금을 지급할 예정이라고 덧붙였다.

#강원도선관위#지방선거

김남권 (hign) 내방
