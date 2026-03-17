"주민 동의 받아야" - "필요 없다"... 대전 중구 아파트 경로당 사업 논란

큰사진보기 ▲실제 해당 아파트 1층 현관 통로 폭은 좁게는 1.1m이었고, 정씨 세대와 경로당 예정 세대 사이의 거리는 2m 남짓에 불과했다. ⓒ 심규상 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전 중구가 전국 최초로 추진 중인 '아파트 매입 경로당 전환 사업'을 추진 중이다. 하지만 구청이 경로당 대상 세대 선정을 사실상 특정 부동산에 일임한데다, 필수적인 주민 동의 절차를 생략해 투명성 확보와 인접세대 주거권 보호'에 소홀했다는 지적이 나온다. ⓒ 심규상 관련사진보기

대전 중구가 예산 절감을 위해 전국 최초로 시행 중인 '아파트 1층 세대 경로당 전환 사업'을 놓고 아파트 일부 주민과 구청 간 의견이 팽팽하다. 구청 측은 '동의 절차가 필요 없다'는 입장이지만, 아파트 관리사무소와 일부 주민들은 현행법상 엄격한 주민 동의가 필수라고 지적하고 있다.대전 중구는 전국 최초로 기존 아파트 1층 세대를 직접 매입해 경로당으로 바꾸는 아파트 1층 세대 경로당 전환 사업을 시작해 현재 확대 추진 중이다. 지난 2024년 문화동 평화아파트를 시작으로 올해는 목동현대아파트, 삼부1단지 등 3곳에서 사업을 추진하고 있다.통상 경로당 하나를 신축하려면 부지 매입과 건축비 등 막대한 예산이 소요된다. 반면 기존 아파트 1층 세대를 매입해 리모델링하면 적은 예산으로 경로당 협소 문제를 해결할 수 있어 선호하는 아파트가 늘고 있는 추세다.하지만 사업 추진 과정에서 일부 아파트 주민들이 문제를 제기했다. 중구청은 목동현대아파트 1층 세대를 경로당으로 전환하기 위해 최근 특정 세대와 매매 계약을 체결했다. 이 과정에서 인접 세대는 물론 같은 동 라인 주민들에게도 이 사실을 제대로 알리지 않았다는 게 주민들의 주장이다.민원을 제기한 주민 정아무개씨는 "현관 바로 앞 세대가 경로당(노인복지시설)으로 변하면 불특정 다수의 출입으로 인한 소음과 프라이버시 침해는 불 보듯 뻔하다"라며 "일반 아파트 독립세대를 경로당 시설로 변경하기 위해서는 공동주택관리법 및 관리규약에 따른 주민 동의 절차가 필요한데도 이를 무시한 채 강행하고 있다"라고 말했다.중구청은 '용도변경과 주민동의 절차가 필요 없다'는 입장이다. 중구청 관계자는 "그동안 사업 추진 시 민원이 없었고, 관련법(공동주택관리법 시행령 제35조) 확인 결과 아파트 단지 내 경로당이나 어린이집 시설에 대해서는 용도변경(행위 허가)이나 주민 동의를 받지 않아도 된다고 돼 있어 우선 매입을 추진했다"라고 해명했다.또한 "아파트 관리사무소 측은 물론 해당 시설 이용자(노인회)에게도 아파트 1층 경로당은 행위허가(신고) 대상이 아니므로 별도의 절차(입주자등 2/3 이상 동의)가 필요하지 않다는 점을 설명하고 안내했다"며 "노인 여가 프로그램(음악 활용 등)으로 인해 세대민원이 발생하지 않도록 향후 소음 여부를 고려해 프로그램을 선별하고, 인접 세대 등 주민 피해가 없도록 지속적인 모니터링을 추진하겠다"고 덧붙였다.하지만 중구청이 말하는 관련법 규정은 경로당을 새로 설치할 때 절차를 간소화 또는 면제해준다는 조항이 아니다. 기존 아파트 공유공간에 설치한 경로당은 필수시설인 만큼 다른 시설로 용도변경이 되지 않는다는 의미다. 이 아파트처럼 사람이 살던 '세대(전유부분)'를 노인복지시설(공용공간)로 바꾸는 것은 '전체 입주자 3분의 2 이상의 동의를 얻어 허가를 받아야 한다'는 규정에 따라야 한다.공동주택관리법에 근거해 만든 이 아파트의 공동주택관리규약에도 '전유 부분(독립세대)은 주거의 용도로만 사용하도록' 하고 있다. 또 각 세대를 놀이방 등 다른 시설로 사용할 경우에는 입주자 등의 동의를 받도록 하고 있다.이에 더불어민주당 맹성규 의원은 지난 해 4월 한국토지주택공사 (LH)나 지방공사가 소유하고 있는 공공임대주택만이라도 1층 일부 세대를 경로당으로 전환할 때 절차를 간소화 해달라는 내용의 '공공주택 특별법 일부개정법률안'을 대표 발의했지만 이마저도 현재 계류 중이다.해당 아파트의 관리사무소 관계자는 "공동주택관리법 등에 따르면 원칙적으로 전체 입주민 3분의 2 이상의 동의가 필요하다"라면서 "아직까지 구청에서 동의 절차 요청은 없었으며, 현재 계약만 한 상태라 요청이 올 경우 절차를 밟을 예정"이라고 밝혔다. 이어 "중구청에도 11일 공문을 보내 지금이라도 용도 변경 등을 위한 주민동의 절차가 필요하다는 의견과 함께 관리사무소에서 동의 절차를 밟는 데 협조하겠다는 의견을 밝혔다"고 덧붙였다.이 관계자는 17일 현재까지 중구청으로부터 구두 회신을 포함, 아무런 연락을 받지 못했다고 밝혔다.주민 정씨는 "노인복지시설(경로당)은 꼭 필요한 시설이지만 집 현관 앞 맞은편 호수를 선정할 때에는 인접 주민의 의견과 인접 주민의 의견을 당연히 들었어야 한다"라며 "사후약방문 식으로 계약부터하고 동의 절차를 밟는 건 행정 편의주의"라고 목소리를 높였다.