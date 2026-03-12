민주당, '공소취소 타진설' 장인수 고발... 김어준 방송은 제외

▲민주당 국민소통위원회, 장인수 기자 고발 기자회견김현 더불어민주당 국민소통위원장이 12일 국회 소통관에서 장인수 기자 고발 기자회견을 열고 기자들의 질문에 답하고 있다. 오른쪽은 김동아 허위조작정보대응특별위원회 부위원장. ⓒ 남소연 관련사진보기