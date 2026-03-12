"전기는 수도권이 쓰고 송전탑은 지방에? 결사 반대"

큰사진보기 ▲주민들이 집회를 하고 있다. ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲규탄발언 중인 조용준 국장 ⓒ 이경호 관련사진보기

AD

신정읍–신계룡 345kV 송전선로 입지선정위원회 9차 회의가 오는 18일 대전 서구 벌곡에서 열릴 예정인 가운데, 이에 앞서 추진되던 주민설명회가 주민 반발로 무산됐다. 12일 오후 2시 대전 서구 장안동 수양원 앞에서는 한국전력공사가 추진하는 신정읍–신계룡 송전선로 사업과 관련한 주민설명회가 열릴 예정이었다. 그러나 현장에는 기성동 주민과 대전송전탑백지화대책위원회 회원 등 약 100여 명이 모여 설명회를 거부하고 집회를 열었다.주민들은 "주민 동의 없는 송전탑 건설에 반대한다"라며 "정부와 한국전력공사는 주민의 생존권을 보장하라"라고 촉구했다. 또 송전탑 건설을 위한 절차를 즉각 중단할 것을 요구했다. 이날 집회는 김영식 기성동 송전탑건설반대대책위원회(가칭) 위원장의 사회로 진행됐다. 김 위원장은 "입지선정 과정에서 주민들은 아무것도 알지 못했다"라며 "주민 의견 수렴 없이 진행된 밀실 협의와 야합을 규탄한다"라고 말했다.대전환경운동연합 조용준 국장은 "전기는 수도권이 쓰고 송전탑은 지방에 세우는 구조가 전국적인 갈등을 만들고 있다"라고 지적했다. 이어 "최근 이재명 대통령이 에너지 전환과 전력의 '지산지소'를 언급하는 상황을 고려할 때 국가 에너지 정책의 변화 속에서 송전탑 건설 역시 재검토가 필요하다"라고 강조했다. 지산지소는 전기를 많이 소비하는 지역에서 가능한 한 전력을 생산하고 소비해야 한다는 원칙으로, 대규모 발전소와 초고압 송전망 중심의 전력 체계가 지역 갈등을 반복적으로 만들어낸다는 문제의식에서 제기되고 있다.주민들은 특히 송전선로 입지 선정 과정에서 지역 주민들에게 충분한 정보가 제공되지 않았다고 주장했다. 사업 추진 과정에서 주민 의견 수렴 절차가 전혀 없었기 때문에 이런 식의 입지선정은 인정 할 수 없다고 지적했다.이번 집회는 신정읍–신계룡 송전선로 추진과 관련해 대전 지역 주민들이 중심이 되어 열린 첫 집회다. 현장에 모인 주민들은 송전탑 건설 중단을 요구하며 강하게 반발했다. 주민설명회를 위해 찾아온 한국전력공사 관계자는 결국 설명회를 하지 못한 채 자리를 떠났다.집회를 마친 뒤 기성동 두 개 마을 주민들과 대전 지역 대책위 관계자들은 별도의 논의를 이어갔다. 이 자리에서는 향후 주민 대응 체계 구성과 마을 간 연계, 언론 대응 등 이후 활동 방향에 대한 의견이 오갔다.한편, 신정읍–신계룡 345kV 송전선로 입지선정위원회 9차 회의는 3월 18일 대전 서구 벌곡에서 열릴 예정이다. 송전선로 건설을 둘러싼 주민 반발이 이어지는 가운데 향후 논의 과정에서도 갈등이 계속될 것으로 보인다. 에너지 정책 변화가 뒤따르지 않는다면 송전선로를 둘러싼 지역 갈등 역시 전국적으로 반복될 가능성이 크다는 지적이 나온다.