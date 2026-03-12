금광연 하남시의회 의장, 하남시장 선거 출마 선언

큰사진보기 ▲금광연 하남시의회 의장이 12일 하남시청 앞 광장에서 기자회견을 열고 오는 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거 하남시장 선거 출마를 공식 선언했다. ⓒ 금광연 캠프 관련사진보기

금광연 하남시의회 의장이 12일 하남시청 앞 광장에서 제9회 전국동시지방선거 하남시장 선거 출마를 공식 선언했다.금 의장은 "하남의 미래를 위해 하남시장 선거 출마를 선언한다"며 "국민의힘의 책임 있는 후보로서 시민과 함께 성과로 증명하는 리더십을 보여주겠다"고 밝혔다.그는 현재 하남의 도시 구조에 대해 "미사·위례·감일 등 신도시 개발로 도시 규모는 크게 성장했지만 약 75%의 시민이 여전히 서울 등 외부로 출퇴근하는 베드타운 구조에 머물러 있다"며 "지역 내 양질의 일자리와 산업 기반이 부족한 것이 현실"이라고 진단했다. 이어 "하남은 이제 단순한 주거도시를 넘어 경제 자족도시로 체질을 바꿔야 한다"고 강조했다.금 의장은 현 시정에 대해서는 일정 부분 성과를 인정하면서도 아쉬움을 나타냈다. 그는 "지난 4년간 시민과의 소통 등 의미 있는 성과가 있었지만 행정사무감사에서 지적된 일부 문제들이 충분히 개선되지 못한 점도 있다"고 평가했다.이날 금 의장은 주요 공약도 제시했다. 미사 경정장을 하남으로 이전해 시민들이 이용할 수 있는 생활체육 공간으로 조성하고, 감북동 일대에 바이오·메디컬 클러스터를 조성해 교산지구 첨단 산업과 연계한 약 3만 개의 일자리를 창출하겠다는 구상이다.금 의장은 "서울로 출근하는 도시가 아니라 서울이 하남으로 출근하는 도시로 패러다임을 바꾸겠다"며 "기업이 성장하고 청년이 정착하며 시민이 행복한 경제 자족도시 하남을 만들겠다"고 밝혔다.