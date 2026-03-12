금광연 하남시의회 의장, 하남시장 선거 출마 선언

금광연 하남시의회 의장이 12일 하남시청 앞 광장에서 제9회 전국동시지방선거 하남시장 선거 출마를 공식 선언했다.
금 의장은 "하남의 미래를 위해 하남시장 선거 출마를 선언한다"며 "국민의힘의 책임 있는 후보로서 시민과 함께 성과로 증명하는 리더십을 보여주겠다"고 밝혔다.
그는 현재 하남의 도시 구조에 대해 "미사·위례·감일 등 신도시 개발로 도시 규모는 크게 성장했지만 약 75%의 시민이 여전히 서울 등 외부로 출퇴근하는 베드타운 구조에 머물러 있다"며 "지역 내 양질의 일자리와 산업 기반이 부족한 것이 현실"이라고 진단했다. 이어 "하남은 이제 단순한 주거도시를 넘어 경제 자족도시로 체질을 바꿔야 한다"고 강조했다.
금 의장은 현 시정에 대해서는 일정 부분 성과를 인정하면서도 아쉬움을 나타냈다. 그는 "지난 4년간 시민과의 소통 등 의미 있는 성과가 있었지만 행정사무감사에서 지적된 일부 문제들이 충분히 개선되지 못한 점도 있다"고 평가했다.
이날 금 의장은 주요 공약도 제시했다. 미사 경정장을 하남으로 이전해 시민들이 이용할 수 있는 생활체육 공간으로 조성하고, 감북동 일대에 바이오·메디컬 클러스터를 조성해 교산지구 첨단 산업과 연계한 약 3만 개의 일자리를 창출하겠다는 구상이다.
금 의장은 "서울로 출근하는 도시가 아니라 서울이 하남으로 출근하는 도시로 패러다임을 바꾸겠다"며 "기업이 성장하고 청년이 정착하며 시민이 행복한 경제 자족도시 하남을 만들겠다"고 밝혔다.