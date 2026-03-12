메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

인천경기

26.03.12 18:06최종 업데이트 26.03.12 18:06

금광연 하남시의회 의장, 하남시장 선거 출마 선언

원고료로 응원하기
금광연 하남시의회 의장이 12일 하남시청 앞 광장에서 기자회견을 열고 오는 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거 하남시장 선거 출마를 공식 선언했다.
금광연 하남시의회 의장이 12일 하남시청 앞 광장에서 기자회견을 열고 오는 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거 하남시장 선거 출마를 공식 선언했다. ⓒ 금광연 캠프

금광연 하남시의회 의장이 12일 하남시청 앞 광장에서 제9회 전국동시지방선거 하남시장 선거 출마를 공식 선언했다.

금 의장은 "하남의 미래를 위해 하남시장 선거 출마를 선언한다"며 "국민의힘의 책임 있는 후보로서 시민과 함께 성과로 증명하는 리더십을 보여주겠다"고 밝혔다.

그는 현재 하남의 도시 구조에 대해 "미사·위례·감일 등 신도시 개발로 도시 규모는 크게 성장했지만 약 75%의 시민이 여전히 서울 등 외부로 출퇴근하는 베드타운 구조에 머물러 있다"며 "지역 내 양질의 일자리와 산업 기반이 부족한 것이 현실"이라고 진단했다. 이어 "하남은 이제 단순한 주거도시를 넘어 경제 자족도시로 체질을 바꿔야 한다"고 강조했다.

AD
금 의장은 현 시정에 대해서는 일정 부분 성과를 인정하면서도 아쉬움을 나타냈다. 그는 "지난 4년간 시민과의 소통 등 의미 있는 성과가 있었지만 행정사무감사에서 지적된 일부 문제들이 충분히 개선되지 못한 점도 있다"고 평가했다.

이날 금 의장은 주요 공약도 제시했다. 미사 경정장을 하남으로 이전해 시민들이 이용할 수 있는 생활체육 공간으로 조성하고, 감북동 일대에 바이오·메디컬 클러스터를 조성해 교산지구 첨단 산업과 연계한 약 3만 개의 일자리를 창출하겠다는 구상이다.

금 의장은 "서울로 출근하는 도시가 아니라 서울이 하남으로 출근하는 도시로 패러다임을 바꾸겠다"며 "기업이 성장하고 청년이 정착하며 시민이 행복한 경제 자족도시 하남을 만들겠다"고 밝혔다.

금광연 하남시의회 의장이 12일 하남시청 앞 광장에서 기자회견을 열고 오는 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거 하남시장 선거 출마를 공식 선언했다.
금광연 하남시의회 의장이 12일 하남시청 앞 광장에서 기자회견을 열고 오는 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거 하남시장 선거 출마를 공식 선언했다. ⓒ 금광연 캠프



#하남시#금광연

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
박정훈 (friday76) 내방

"삶은 기록이다" ... 이 세상에 사연없는 삶은 없습니다. 누구나의 삶은 기록이고 그만한 가치가 있습니다. 사람사는 세상 이야기를 사랑합니다. p.s 오마이뉴스로 오세요~ 당신의 삶에서 승리하세요~!!

이 기자의 최신기사김동연·추미애 경기지사 출마 선언…민주당 경선 '5파전'


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기