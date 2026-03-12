라면·식용유 값 내린다... 이 대통령 "민생안정에 큰 도움"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.3.12 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲대형마트의 라면 진열대 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

대표적인 국민 먹거리 라면과 식용유 가격이 인하된다. 시점은 다음달 출고분부터다. 최근 중동 상황 등으로 우리 국민의 장바구니 물가 불안과 우려도 커지고 있는 상황에서 정부와 식품업계가 민생물가 안정화 차원에서 내린 결정이다.이에 이재명 대통령은 업계에 감사함을 직접 밝혔다. 이 대통령은 12일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 "식용유·라면 생산업체들이 내달 출고분부터 일부 제품 가격을 최대 두 자릿수까지 인하한다고 보고받았다"면서 "위기 극복에 동참해준 기업들에 감사 인사를 드린다"고 말했다.이어 이 대통령은 "이런 변화의 시기에 상품 가격을 내리는 경우는 거의 처음 아닌가 싶다. 국민의 물가 부담 완화와 민생 안정에 큰 도움이 될 것"이라고 강조했다.농림축산식품부에 따르면 라면과 식용유 등 주요 가공식품의 가격 인하는 중동발 사태로 인해 국제 원자재 시장의 변동성이 확대되는 가운데 식품기업들이 소비자 부담 완화와 체감물가 안정을 위해 자발적으로 일부 제품 가격을 내리기로 결정함에 따라 이뤄졌다. 식용유 제품은 6개 업체 평균 3~6% 내리며, 라면 제품은 4개 업체 평균 4.6~14.6% 인하할 예정이다.그동안 농식품부는 국제 시장 상황을 면밀히 점검하는 한편 식품업계와 지속적으로 소통해 왔다. 특히 주요 식품기업들과의 간담회 및 현장 의견 수렴을 거쳐, 원재료 가격 하락 요인이 있는 품목을 중심으로 그 효과가 소비자가격에 반영될 수 있도록 협력해 왔다.송미령 농식품부 장관은 "식품업계가 어려운 경영 여건에도 소비자 부담 완화를 위해 가격 인하에 동참해 준 것에 큰 의미가 있다"면서 "정부도 식품 원재료 수급 관리, 할당관세 등 지원, 애로사항 해소 등을 통해 가공식품 물가안정을 위해 지속적으로 노력해 나가겠다"고 전했다.