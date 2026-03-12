국힘 울산 동구 당협위원장 된 전 HD현중 전무 "함께 사는 역할하겠다"

큰사진보기 ▲김상회 국민의힘 울산 동구 당협위원장이 12일 동구 지방의원들과 함께 시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 정치에 임하는 각오를 밝혔다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

조선업의 도시 울산 동구의 국민의힘 당협위원장에 김상회 전 HD현대중공업 경영지원본부 전무가 임명됐다. 그는 일성으로 "지역 경제 활성화를 위한 숙련 인력 양성과 협력사 경쟁력 강화, 지역 상권 활성화"를 약속했다.김상회 울산 동구 당협위원장은 앞서 지난해엔 울산시 기업협력정책특별보좌관으로 위촉된 바 있다.김 위원장은 12일 동구 지방의원들과 함께 시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 "현대중공업에서 26년 동안 근무하며 조선산업의 성장과 위기, 현장의 어려움을 가장 가까이에서 경험했다"라며 "회사가 살아야 노동자가 살고, 노동자가 살아야 지역이 산다는 분명한 사실을 배웠다"라고 밝혔다.이어 "이 경험을 바탕으로 조선산업 경쟁력 강화와 지역경제 활성화를 위해 실질적인 역할을 하겠다"라고 덧붙였다.또한 "동구는 민주당 국회의원과 진보당 구청장이 있는 지역으로 울산에서도 보수 정치가 가장 어려운 지역 중 하나"라며 "하지만 이 현실을 피하지 않고 오히려 더 낮은 자세로 주민의 삶을 살피고 정치가 무엇을 해야 하는지 처음부터 다시 고민하겠다. 동구 당협을 선거 때만 움직이는 조직이 아니라 주민과 함께 문제를 해결하는 생활 정치 조직으로 만들겠다"라고 밝혔다.김 위원장은 "동구는 대한민국 조선 산업 중심지이며 산업화를 이끌어 온 상징적인 지역"이라며 "반세기 동안 동구 조선소의 용접 불빛은 대한민국 산업 발전을 밝히던 등불이었다"라며 이같이 밝혔다.이어 "그러나 조선업 장기불황 속에서 가장 먼저, 가장 깊은 산업 침체를 겪었다"라며 "협력업체가 문을 닫고 지역 상권이 위축되었으며 많은 청년들이 지역을 떠나야 했다"라고 상기했다.이어 "최근 조선업 수주가 늘며 산업은 다시 회복의 흐름을 보이고 있지만 조선업이 좋아진다고 지역 경제가 자동으로 살아나는 것은 아니다"라며 "수주의 온기가 협력업체와 지역 상권 그리고 주민들의 삶까지 이어질 때 비로소 동구 경제는 다시 살아날 수 있다"라고 말했다.이에 그는 "지금이야말로 동구의 산업과 지역경제 구조를 다시 점검해야 할 때"라며 "숙련 인력을 키우고 협력사의 경쟁력을 강화하며 지역 상권과 일자리가 함께 살아나는 구조를 만들어야 한다. 그래야 다음 산업 사이클이 오더라도 동구의 산업과 경제가 흔들리지 않는 기반을 만들 수 있다"라고 강조했다.또 "당 조직을 재정비하고 당원 중심 활동을 강화하며 청년과 시민이 함께 참여하는 열린 당협을 만들어가겠다"라며 "산업과 노동, 복지와 교육, 지역 경제와 관광 등 동구의 주요 현안을 지속적으로 점검하고 주민의 삶을 실질적으로 바꾸는 정치에 집중하겠다"라고 밝혔다.