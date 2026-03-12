국민의힘, 충북지방선거 후보자 구인난

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

국민의힘 충북도당이 지난 11일 지방선거 광역·기초의원 후보자 공천 신청을 마감한 가운데 도의원선거 2개 지역구에 후보자 신청이 들어오지 않아 '후보 공백' 상황이 됐다.12일 국민의힘 충북도당은 지난 5일부터 전날 오후 10시까지 제9회 전국동시지방선거 도내 광역·기초의원 후보자 공천 신청을 마감한 결과 광역의원 39명, 기초의원 131명이 신청했다고 12일 밝혔다.광역의원(비례대표 포함) 선거 경쟁률은 1.11대 1을 기록했다.마감 결과, 청주9선거구와 진천2선거구는 공천 희망자가 나타나지 않았다.청주9선거구는 지난 지방선거에서 이욱희 후보가 당선된 지역으로 이욱희 도의원이 국회의원 선거에 출마하면서 보궐선거가 발생한 지역이다.2024년 보궐선거에서 더불어민주당 이상식 후보와 국민의힘 홍혜진 후보가 붙어 이상식 후보가 당선됐다.당시 국민의힘 후보로 나왔던 홍혜진 충북도당 수석대변인도 이번 선거에서는 청주시의원선거 출마로 선회해, 출마자를 찾지 못한 상황이다.충북도당 관계자는 "신청 마감은 됐지만, 출마자가 없는 지역구에 대해서는 공관위가 추가공모 등을 통해 후보를 선발할 것"이라고 설명했다.국민의힘 충북도당에 따르면 기초의원 선거는 119명 정수에 114명이 신청해 0.96대1의 경쟁률을 보였다.