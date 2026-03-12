김성근 충북교육감 예비후보, '불법촬영 사태' 두고 "인사검증 실패 민낯"

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

김성근 충북교육감 예비후보가 충북교육청 장학관 불법촬영 사건과 관련해 "충북교육청 인사 검증 실패의 민낯"이라고 강하게 비판했다.김 예비후보는 12일 오전 충북교육청에서 기자회견을 열고, 이에 따른 3대 행정 쇄신안을 발표했다. 그는 이번 사건이 단순한 개인의 일탈이 아니라 철저하게 계획된 범죄라고 강조했다. A장학관이 불법촬영에 사용한 카메라를 사전에 준비했고, 지난해 9월부터 남녀 공용 화장실이 있는 식당을 주요 회식 장소로 사용해 온 점을 거론했다.김 예비후보는 이번 사태의 근본 원인으로 '편협한 인사 행정'을 꼽으며 윤건영 교육감에게 책임이 있음을 강조했다.그는 "도덕성 등 다면적 검증 없이 대입 전형 실적이나 사적 네트워크에 의존한 인사가 이번 범죄의 구조적 토대가 됐다"고 평가했다.김 예비후보는 가해자가 사건 다음 날 정상 출근했고, 27일에는 교육감 면담 이후 피해자가 있을 것으로 추정되는 사무실에 들어가 약 한 시간 동안 개인 물품을 정리했음에도 제지나 통제가 없었다는 점을 거론하며 "성폭력범죄 처벌 등에 관한 특례법을 정면으로 위반한 중대한 행정적 직무 유기"라고 비판했다.이어 가해자가 사건 직후 의원면직을 요청한 것과 관련해서도 "징계를 회피하고 공무원 연금 등 기득권을 확보하려는 행정 기술자식 횡포"라며 엄정 처리를 요구했다.마지막으로 김 예비후보는 무너진 신뢰 회복하기 위한 3대 쇄신안을 제시했다. '공직기강 특별 점검단' 신설, 성 비위에 대한 '무관용 원칙' 제도화, 실효성 있는 윤리·인권·성인지 교육 프로그램 구축 등이다.