시민단체, '불법촬영' 장학관 파면·인사혁신 요구

큰사진보기 ▲충북 시민단체들이 12일 충북교육청에서 몰카 장학관의 즉시 파면과 윤건영 교육감의 공식 사과를 요구하고 있다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

충북교육연대를 비롯한 도내 시민단체들은 12일 충북교육청에서 기자회견을 열고 '불법촬영' 혐의를 받는 장학관에 대한 즉각적인 파면 조치와 인사혁신을 촉구했다.이들은 최근 벌어진 장학관 불법촬영 사건과 관련해 "학생들에게 성평등과 인권을 가르쳐야 할 교육기관에서 이런 일이 벌어졌다는 사실에 경악한다"며 "이번 사건은 단순한 개인 일탈이 아니라, 충북교육청 인사 검증 시스템의 실패이며 무너진 조직문화의 결과"라고 비판했다.이들은 이같은 사람이 어떻게 장학사로 임용됐고, 장학관까지 오르게 됐는지에 대해서도 의문을 제기했다.또한 "추가 범행 가능성이 제기되는 만큼 수사기관은 이전 근무지를 포함해 철저한 수사를 즉각 진행해야 한다"고 촉구했다.시민단체들은 최근 청주 한 교육지원청 교육장이 징계받은 일을 거론하며 "몇 달 사이 반복되는 간부들의 비위는 결코 우연이 아니"라고 시스템의 문제를 지적했다.덧붙여 "지금 충북교육청은 오히려 직급이 높을수록 검증이 형식화되는 구조적 문제를 드러내고 있다. 이 사건은 조직문화의 문제이기도 하다"고 평가했다.이들은 일련의 사건들에 대한 최종 책임자는 윤건영 교육감이라며 공식 사과를 촉구했다. 또 성범죄 대응 메뉴얼이 제대로 작동하고 있는지 점검하고 결과를 공개해야 한다고 요구했다.이날 기자회견에는 충북시민사회단체연대회의, 충북여성연대, 충북젠더폭력방지협의회 등 지역 시민단체들이 참여했다.