이 대통령, 12.29 여객기 참사 유해 부실 수습 엄중 문책 지시

이재명 대통령이 12.29 무안공항 제주항공 여객기 참사 희생자 유해가 1년 넘게 방치됐다 뒤늦게 발견된 데 대한 철저한 조사와 책임자 문책을 지시했다.
이규연 청와대 홍보소통수석은 12일 브리핑에서 "이 대통령은 오늘 12.29 여객기 참사 잔해물에 대한 추가조사 보고를 받았다"면서 이를 밝혔다.
그에 따르면, 유가족협의회의 요청을 받아 지난달 12일부터 무안공항에 보관 중이던 참사 잔해물 추가조사 과정에서 참사 희생자 7명의 유해 9점과 휴대폰 4점을 포함한 유류품 648점 등이 발견됐다.
정부가 참사 초기 유해·유류품을 부실 수습했단 비판이 나올 수밖에 없는 상황.
유가족협의회는 지난 9일 청와대 앞 분수대에서 기자회견을 열고 ▲ 초기 수습 과정 전면 재조사 및 수습 책임자 문책 ▲ 유해·유류품 추가 발견 경위에 대한 정부의 공식 사과 및 투명한 설명 ▲ 잔해 전량에 대한 국가 차원의 정밀 재수습 즉각 시행 등을 담은 항의서한을 청와대에 전달한 바 있다(관련 기사 : "무안공항 노지에 방치된 유해가 내 아버지라니..." 청와대 앞 눈물바다 https://omn.kr/2hahf
).
"지금 와서 보면 부실한 게 분명히 있었고 책임 소재 가려야"
그런 점에서 이 대통령의 이번 지시는 유가족협의회의 항의서한에 대한 답변 성격도 있다.
이와 관련 이 수석은 "이 대통령은 뒤늦게 유해 등이 발견된 데 대해 아직도 비탄에 빠져 있는 유가족 분들에게 심심한 유감을 전하고, 희생자 분들을 애도했다"면서 "대통령은 사고 초기에 유해 수습이 안 된 경위와, 이후 유해가 1년 넘게 방치된 경위에 대해 철저히 조사하라고 지시했다"고 밝혔다.
또한 "(대통령은) 이와 함께 이번 사태에 책임 있는 관계자들을 엄중히 문책하라고 지시했다"면서 "참사가 발생한 지 15개월이 지났음에도 여전히 진행 중인 사고조사 역시 철저하고 신속하게 진행할 것을 주문했다"고 알렸다.
이 수석은 마지막으로 "잔해물 추가조사는 이달 말까지 진행된다"라며 "빈틈없는 조사를 통해 유가족에 대한 예우를 바로 세우고 재난 대응의 책임을 다하도록 하겠다"고 덧붙였다.
한편 이 수석은 유해 부실 수습 원인 등을 묻는 질문에 "유가족협의회와 (총리실 이관 전) 항공철도사고조사위원회(사조위) 간 이견이 있었던 것으로 추정된다"며 "대형 포대에 담겨 있는 잔해물을 추가 조사해 달라는 (유가족) 의견과 사조위 입장에서는 보존을 해야 된다는 부분들이 충돌했다"고 말했다.
아울러 "대형 포대에 (잔해물을) 담아서 보관하고 장례 절차를 진행했던 걸로 알고 있다. 지금 와서 보면 부실한 게 분명히 있었고 그런 부분에 대해서는 분명히 책임 소재를 가려야 된다"며 "앞으로 이런 것들이 재발되지 않도록 할 생각"이라고 했다.
무안공항 재개항 여부엔 "우선 현장 조사와 현장 보존을 다 마무리한 이후에 재개항 여부를 논의할 생각"이라며 "물론 유가족협의회와 긴밀히 협의해서 일정을 진행하도록 할 것"이라고 답했다.