이 대통령, 12.29 여객기 참사 유해 부실 수습 엄중 문책 지시

▲12.29 무안공항 제주항공 여객기참사 유가족 기자회견12.29 무안공항 제주항공 여객기참사 유가족협의회 주최로 9일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 광장에서 '기체 잔해 속에 방치된 유해! 1년 뒤 드러나 국가의 민낯참사 수습 실패와 진실 방임에 대한 국가 책임 규탄 기자회견'이 열렸다. 김유진 대표가 2월 26일 1년 만에 수습된 부친의 유해 사진을 주진우 대통령실 공공갈등조정 비서관에게 보여주며 항의서한을 전달하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기