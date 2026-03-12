"내란 동조 정치인 사과해야"… 20대 청년 정치 신인 송치윤 기자회견

큰사진보기 ▲송치윤 20대 청년 정치인 ⓒ 김선영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

오는 지방선거에서 시의원 출마를 준비 중인 20대 청년 정치 신인이 지역 정치권을 향해 "내란 동조 정치인들의 사과와 공천 배제"를 요구하고 나섰다.송치윤 전 더불어민주당 충남도당 대학생위원장은 12일 서산시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "헌정 질서를 파괴한 내란 사태에 동조했던 기성 정치인들은 시민 앞에 즉각 사과해야 한다"고 주장했다.송 전 위원장은 "지난 12·3 윤석열 내란 사태에 대해 법원은 1심 판결에서 계엄 선포를 내란으로 판단하고 무기징역을 선고했다"며 "이 판결은 특정 정치 세력에 대한 처벌을 넘어 대한민국 민주주의가 여전히 살아 있음을 보여준 역사적 판단"이라고 말했다.그러면서 "민주주의가 위협받던 순간 권력의 편에 섰던 정치인들이 아무 일도 없었다는 듯 다시 시민 앞에 서고 있다"며 "법원의 판단으로 행동의 잘못이 드러났음에도 단 한마디의 사과도 없는 상황은 납득하기 어렵다"고 했다.송 전 위원장은 특히 국민의힘 소속인 성일종 국회의원을 향해 공천 책임을 강조했다.그는 "성 의원이 이번 사태에 대해 사과의 뜻을 밝힌 바 있다"며 "그 사과가 진심이라면 내란을 옹호하거나 탄핵 반대 행동에 참여했던 정치인들을 이번 지방선거 공천에서 전면 배제해야 한다"고 주장했다. 이어 "국회의원은 사과하면서 정작 내란을 옹호했던 인사들이 당의 이름으로 지방선거에 출마하도록 둔다면 그 사과는 정치적 수사에 불과할 것"이라고 말했다. 또 "민주주의를 부정했던 정치인들에게 다시 공직을 맡길 수 없다"며 "내란을 옹호했던 출마 예정자들은 즉각 시민 앞에 사과하고 출마를 포기해야 한다"고 촉구했다.기자회견에는 별도의 단체나 정치조직이 함께하지 않았다. 혼자 기자회견에 나선 이유에 대해 그는 "발언 수위가 높고 사안이 급박하다고 판단해 개인 책임으로 나서게 됐다"며 "서산시의회가 회기 중이고 청년위원 인원이 많지 않아 현실적으로 혼자 기자회견을 진행하게 됐다"고 설명했다.송 전 위원장은 오는 지방선거에서 서산 대산·지곡 지역을 기반으로 시의원 출마를 준비 중인 20대 청년 정치인이다. 그는 그동안 더불어민주당 충남도당 대학생위원장 등을 맡으며 지역 청년·학생 민원 활동과 청년 정책 제안 활동을 해왔다.그의 정치 활동은 2015년 고등학교 3학년 시절 역사교과서 국정화에 반대하는 1인 시위에서 시작됐다. 당시 서산 버스터미널 앞에서 혼자 플래카드를 들고 시위에 나선 일을 계기로 정치 참여를 결심했다고 한다.송 전 위원장은 이날 기자회견에서도 "청년들이 하나둘 지역을 떠나는 현실을 보며 정치를 결심했다"며 "청년들이 떠나지 않는 지역을 만들고 싶다는 마음에서 이번 선거에 도전하게 됐다"고 말했다.그는 "아무도 말하지 않으면 결국 아무것도 바뀌지 않는다는 것을 배웠다"며 "민주주의를 훼손한 정치가 지역에서 반복되지 않도록 시민들과 함께 끝까지 목소리를 내겠다"고 밝혔다.