심우정 전 검찰총장, 증인으로 나왔지만... "증언 거부"

- 특검 "계엄 선포 직후인 23시 1분경 박성재 피고인으로부터 전화를 받았나?"

- 심우정 "이 사건과 관련해 피의자로 조사받았고 수사가 진행 중이기 때문에 형사소송법 148조에 따라 증언을 거부하겠다."

- 계엄 선포 직후 박성재 전 장관과 통화 내용

- 서울남부지검장과의 통화 경위

- 검찰 인력 관리 관련 발언 여부

- 계엄사령부의 인력 파견 요청 여부

- 검찰 특수본 구성 과정

- 김용현 전 국방부 장관 긴급체포 경위

박성재 전 법무부 장관 재판 증인으로 나온 심우정 전 검찰총장은 "증언을 거부한다"는 답변을 반복하며 증언거부권을 행사했다.12일 오후 서울중앙지방법원 형사합의33부(재판장 이진관 부장판사)는 박성재 전 장관 내란중요임무종사 사건 공판에서 심우정 전 총장 증인신문을 진행했다. 심 전 총장은 2차 종합특검(특별검사 권창영)에서 자신에 대한 수사가 진행 중이라며 증언할 수 없다고 했다.내란특검(특별검사 조은석)은 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 직후 통화 기록을 근거로 심 전 총장에게 질문을 하기 시작했다.특검 측은 심 전 총장의 내란중요임무종사 혐의가 '각하' 처분으로 종결 처리됐다고 설명했다. 다만 일부 고소·고발 사건이 2차 종합특검으로 이첩된 상황이다. 심 전 총장은 자신이 여전히 수사 대상일 수 있다는 점을 들어 증언을 거부하겠다는 입장을 유지했다.특검은 다음과 같은 내용으로 주로 질문했다.심 전 총장은 "증언을 거부한다"는 답변을 반복했다. 다만 일반적인 절차를 묻는 재판부의 질문에는 일부 답변했다. 재판부가 검사 파견 절차에 대해 묻자 그는 "외부 기관 파견의 경우 법무부에서 필요성을 인정해 진행하기도 하고 다양한 방식이 있다"고 말했다. 또 "대규모 파견의 경우 공모 절차를 통해 지원자를 받아 선발하는 방식이 일반적"이라고 했다.한편, 재판부는 "4월 중 변론 종결을 목표로 하고 있으며 판결 선고는 5월을 목표로 한다"고 밝혔다. 다음 공판기일은 오는 16일 오전 10시에 진행될 예정이다.박성재 전 장관은 12·3 비상계엄 선포 후 법무부 여러 부서에 출입국본부 출국금지팀 비상대기, 합동수사본부 검사 파견 검토, 교정시설 수용 공간 확보를 지시하는 등 윤석열 12·3 내란에 가담한 혐의를 받는다. 또한 김건희씨로부터 부정한 직무수행을 청탁받고 관련 사건을 무혐의 처분하게 한 혐의, 법무부 검찰과에 계엄을 정당화하는 논리가 담긴 문건을 작성하게 하는 등 의무 없는 일을 지시한 혐의도 있다.