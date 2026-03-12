"학생 속도 맞춘 교육 필요" 서울교육청, 느린학습자 학습권 보장 간담회

큰사진보기 ▲지난 11일 열린 '느린학습자 학습권 보장을 위한 정책간담회'에서 정근식 교육감이 발언하고 있다. ⓒ 서울특별시교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울시교육청 본관에서 진행된 간담회 현장. ⓒ 서울특별시교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울학습진단성장센터 원스톱(One-stop) 지원 체계. ⓒ 서울특별시교육청 관련사진보기

서울특별시교육청이 경계선지능 등 느린학습자의 학습권 보장을 위한 정책 간담회를 열고 현장 의견을 청취했다. 학교 내 인식 개선과 진로 지원, 공교육 이후 지원 체계 등 교육 사각지대 학생을 위한 정책 과제가 논의됐다.서울특별시교육청(교육감 정근식)은 지난 11일 시교육청 본관에서 느린학습자 보호자와 시민단체 관계자 등이 참석한 가운데, '느린학습자 학습권 보장을 위한 정책 간담회'를 개최했다. 이번 간담회는 학교 현장에서 느린학습자 학생들이 겪는 어려움을 공유하고 서울교육 차원의 지원 방안을 모색하기 위해 마련됐다.이날 간담회에는 정근식 교육감을 비롯해 사단법인 느린학습자시민회 송연숙 이사장, 교육청 담당 부서 관계자, 자치구별 느린학습자 부모 커뮤니티 대표 등이 참석했다.간담회에 앞서, 정근식 교육감은 "사람마다 학습 속도가 다른데 모든 학생에게 동일한 기준을 적용하는 교육 방식은 한계가 있다"며 "기초학력 보장을 기반으로 각자의 속도에 맞춘 교육으로 변화해야 한다"고 말했다.이어 "경계선지능이나 난독, ADHD 등 다양한 요인을 가진 학생들이 교육 사각지대에 놓이지 않도록 하기 위해서는 교사의 인식 변화가 중요하다"며 "교사 양성 과정과 임용 과정에서도 이러한 학생들을 어떻게 지도할 것인지에 대한 내용이 반영될 필요가 있다"고 강조했다.이날 정책간담회에서는 느린학습자 학생들이 공교육 체계 안에서 겪는 다양한 어려움이 공유됐다. 보호자들은 학교 현장에서 느린학습자에 대한 이해가 부족해 학습장애나 정서 문제 중심으로만 접근되는 경우가 많다고 지적했다.특히 기초학력 보장을 중심으로 운영되는 현재의 지원 체계가 느린학습자의 특성을 충분히 반영하지 못한다는 의견도 제기됐다. 경계선지능 학생의 경우 학습뿐 아니라 사회성, 정서, 진로 탐색 등 다양한 영역에서 어려움을 겪는 경우가 많아 단순한 기초학력 중심 지원만으로는 한계가 있다는 것이다. 이에 학생 특성을 고려한 개별화 교육 지원과 다양한 교육 경로 마련이 필요하다는 의견이 이어졌다.공교육 이후 지원 체계에 대한 문제도 제기됐다. 일부 보호자들은 학교 졸업 이후 적절한 교육이나 사회 참여 기회가 부족해 학생들이 은둔 상태에 놓이거나 사회 적응에 어려움을 겪는 사례가 있다고 설명했다.또한 느린학습자 진단 이후 부모들이 받을 수 있는 정보와 지원 체계가 부족하다는 점도 언급됐다. 한 학부모는 "자녀가 느린학습자임을 알게 됐을 때 부모들이 느끼는 혼란과 부담이 크다"며 "정작 가정에서 어떻게 교육하고 대응해야 할지에 대한 안내는 이뤄지지 않고 있다"고 토로했다. 이어 교육청 차원에서 실질적인 부모 교육을 제공하고, 보호자 커뮤니티와 교육청·학교·지역사회가 함께 참여하는 네트워크를 구축해 정책 정보와 지원 프로그램을 공유할 필요가 있다고 강조했다.기존 공교육 체계 내에서 학교 적응이 어려운 학생들을 위해 다양한 교육 경로를 마련해야 한다는 의견도 나왔다.이날 간담회에 참석한 채유미 전 서울시의회 의원은 "현재 경계선지능 학생들이 선택할 수 있는 교육 경로가 매우 제한적이고, 사실상 일부 위탁형 교육기관에 의존하는 구조"라며 "학생의 학습 수준과 특성에 맞는 공립형 대안학교 등 다양한 교육 경로가 만들어져야 한다"고 강조했다. 채 의원은 2020년 전국 최초로 '서울특별시 경계선지능인 평생교육 지원 조례'를 제정하는 등 지자체 차원의 제도적 지원 기반을 마련한 인물이다.한편, 서울시교육청은 현재 경계선지능 등 다양한 학습 요인으로 어려움을 겪는 학생을 지원하기 위해 '서울학습진단성장센터'를 설치·운영하고 있다. 센터는 학교에서 해결하기 어려운 복합적인 학습 요인을 심층 진단하고 맞춤형 지원을 제공하는 기관으로, 정 교육감 취임 이후 1호 결재 안건으로 추진된 정책이다.센터는 지난해 강동송파·남부·중부·성북강북 등 4개 교육지원청에서 시범 운영을 시작했으며, 현재 서울 전역 11개 교육지원청에서 확대 운영되고 있다. 이날 정 교육감은 올해 7개 자치구에 학습진단성장센터를 추가 설치할 계획이라고 밝혔다.정 교육감은 "교육 사각지대에 놓인 학생들이 학교 안에서 성장할 수 있도록 돕고, 공교육 이후에도 평생교육 차원에서 지원 방안을 고민할 필요가 있다"며 "현장의 의견을 정책에 반영해, 교육청과 학교, 지자체가 함께 이들을 위한 맞춤형 교육 지원 체계를 마련할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.