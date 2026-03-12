"전쟁 부르는 한미연합 군사훈련 중단하라"

큰사진보기 ▲대전충청대학생진보연합은 12일 오후 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "전쟁을 불러오는 한미연합훈련 '자유의 방패'를 중단하라"고 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전충청대학생진보연합은 12일 오후 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "전쟁을 불러오는 한미연합훈련 '자유의 방패'를 중단하라"고 촉구했다. 사진은 규탄 발언을 하고 있는 이해천(목원대) 대전충청대학생진보연합 대표. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

한미연합훈련 '자유의 방패(프리덤실드)'가 9일부터 시작된 가운데, 대전지역 대학생들이 "이는 명백한 전쟁훈련"이라며 중단을 촉구하고 나섰다. 이들은 작전계획 5015에 따라 선제타격과 북한 지도부 '참수작전', 점령·통치 시나리오가 포함돼 있다는 점을 들어 '한반도를 전쟁위기로 몰아넣는 훈련'이라고 주장했다.대전충청대학생진보연합(대표 이해천)은 12일 오후 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "전쟁을 불러오는 한미연합훈련을 중단하라"고 촉구했다.이들은 이날 발표한 기자회견문을 통해 "자유의 방패가 방어적 성격의 훈련이라는 설명은 사실이 아니"라며 "북한을 공격·점령하려는 성격은 70여 년간 이름만 바뀌었을 뿐 변하지 않았다"고 해마다 이어지고 있는 한미연합 군사훈련에 대해 비판했다.이들은 특히 '자유의 방패'가 "북한이 공격하지 않더라도 한미가 먼저 공격할 수 있는 선제타격 훈련과 북한 지도부를 특정해 공격하는 참수작전이 포함돼 있다"며 "이는 명백한 대북침략훈련"이라고 규정하고, "이런 훈련이 계속되면 한반도 전쟁위기는 끊임없이 높아질 수밖에 없다"고 주장했다.이들은 또 최근 국제정세와 주한미군의 군사활동을 함께 거론하며 훈련 중단 필요성을 강조했다. 이들은 "올해에만도 미국은 베네수엘라와 이란을 침략하며 주권을 짓밟는 행위를 보여줬다"며 "우리나라에서도 서해출격 훈련을 명목으로 우리 군에 통보도 없이 군용기를 출격시켜 서해에서 중국과 항공기 대치 상황을 여러 번 만들었고 사과도 하지 않았다"고 주장했다.이어 "이런 상황에서 북한을 도발하는 전쟁훈련이 진행되는 중 어떤 돌발상황이 생길지 안심할 수 없다"고 우려했다.이들은 이재명 정부를 향해서도 "남북관계 개선을 원한다면 북한을 가장 적대적으로 대하는 한미연합훈련부터 중단하는 결단을 내려야 한다"고 촉구했다. 아울러 전시작전통제권(전작권) 전환 문제를 언급하며 "미국이 전작권 전환 여부를 결정하고 우리 군사력을 검증한다는 것 자체가 주권 침해"라고 주장했다.이들은 끝으로 "전쟁을 막고 평화를 지키기 위해서, 우리의 주권을 지키기 위해서 한미연합훈련을 당장 중단해야 한다"며 "우리 대학생들은 전쟁을 부르는 한미연합 군사훈련을 막아내는 투쟁을 멈추지 않을 것"이라고 덧붙였다.이날 규탄발언에 나선 이해천(목원대) 대전충청대학생진보연합 대표는 "한미당국은 이번 훈련을 방어훈련이라고 변명하지만, 내용으로 보면 북한을 점령하고 선제타격하며 지도부를 참수시키는 작전을 연습하는 내용이 포함돼 있다"며 "한반도의 핵전쟁을 불러올 수 있는 전쟁 도발 훈련"이라고 주장했다.그는 이어 "우리 국민은 전쟁을 바라지 않는다"며 "우리 미래세대를 지키기 위해 한미연합훈련을 지금 당장 중단해야 한다"고 촉구했다.또한 장재희 대전촛불행동 홍보국장은 "지난 2월 18일 우리가 모르는 사이 서해에서 주한미군 전투기가 중국의 방공식별구역으로 출격했다. 이는 명백한 중국에 대한 군사적 도발이었다"며 "이로 인해 중국 전투기가 출격했고, 자칫 전쟁으로 비화될 수 있는 상황이 벌어졌다. 우리에게 어떤 사전 통보나 협의 없이 한반도에서 전쟁 위기를 야기시켰던 것"이라고 말했다.그러면서 "세상 어느 나라가 이토록 후안무치하고 뻔뻔스러울 수 있는지 모르겠다. 주한미군은 당장 이 나라에서 나가야 한다"고 말했다.이혜린(한남대) 학생도 발언에 나서 미국의 군사행동을 비판하며 "미국의 패권 유지를 위한 전쟁 야욕에서 우리나라도 자유로울 수 없다. 우리나라 전작권이 미국에 있거니와 전 세계에서 가장 큰 미군 기지가 우리나라 평택에 있다"며 "뿐만 아니라 지난 3일에는 이란 전쟁을 위해 주한미군이 우리나라에 있는 사드를 중동으로 반출했다. 이를 그대로 둔다면 우리나라는 이란 전쟁의 잠재적 당사자가 된다"고 말했다.그는 또 "평화를 싫어하는 사람은 없다. 이 침략 전쟁을 계속하고 있는 미국의 국민도 전쟁을 반대하고 있고, 우리나라 국민들도 평화로운 한반도를 바란다"고 강조하며 "평화로운 한반도를 위해서 주권자의 힘으로 평화를 파괴하는 미국을 몰아내자"고 목소리를 높였다.한편 대전충청대학생진보연합은 이날 기자회견에서 "전쟁을 불러오는 한미연합훈련 중단하라", "남북관계 파탄 내는 한미연합훈련 중단하라", "군사주권 침해 전쟁광 미국을 몰아내자", "우리 힘으로 한반도 평화 수호하자" 등의 구호를 외쳤다. 또한 '자유의 방패'라고 쓰인 야구공을 야구 배트로 쳐내는 퍼포먼스를 펼치기도 했다.