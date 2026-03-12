"좀 쉬면서 하시라"던 이 대통령 다음 발언에 웃음 터진 참모들

"그런데 또 병원 간 직원들이 있다면서요? 청와대 업무가 워낙 격무라, 근무시간도 새벽부터 밤늦게까지 또 주말도 없이 너무 오랫동안 강행군을 했는데. 일을 놓을 수 없는 상황이라 이해는 하는데 비서실장께서 대책을 좀 강구하십시오."
이재명 대통령이 12일 주재한 수석보좌관회의에서 강훈식 비서실장에게 청와대 근무 인력 보강 대책을 주문했다. 이 대통령은 "장기전을 해야 하는데, 초기야 어떻게 견딘다 하지만 계속 이러면 견뎌 나가기가 어려울 것 같다"며 지금의 격무 상황에 대한 대책 마련 필요성을 밝혔다.
"'우리는 눈 뜨면 출근, 눈 감으면 퇴근이다. 공무원한테 휴일, 밤이 어디 있냐' 했더니 (나보고) 악덕사업주라고 하는데 일리 있는 말"이라고도 짚었다.
이 대통령은 "정무직 공무원이 그렇게 (근무시간이나 휴일 등) 모든 걸 다 지켜서 하긴 어려운 것도 현실"이라면서도 "권력을 남용하면서 일도 안 하면 몰라도 정말 (업무에) 최선을 다하는데 쓰러지는 상황이 발생하는 것도 바람직한 일은 아니다"고 했다.
특히 "(청와대) 정원 규정에 문제가 없으면 또는 정원 규정을 고쳐서라도, 업무가 과중한데 인력 보강도 좀 하시라"며 "원래 휴일 아니면 야근 이런 데에 대체인력이 법률상 있어야 하잖나. 그런 점도 고려해서 인력 운영 방안을 강구하시라"고 했다.
이 대통령은 참모들에겐 "여러분도 좀 쉬어가면서 하시라"고 했다. 다만 "그런데 할 일은 하고, 할 일을 안 하는 건 안 되고"라고 해 배석한 참모들의 웃음이 터졌다. 이 대통령도 웃으면서 "무지하게 어려운 거긴 한데. 하여튼 쓰러지거나 그런 일 없게 잘 관리하시라"고 덧붙였다.
하지만 이날도 참모진들을 향한 이 대통령의 '독려'는 계속됐다. 김용범 정책실장에겐 "어렵더라도 밤새서" 추가경정예산안 편성을 준비해달라고 했다. 앞서 했던 것과 다른 톤의 지시에 강훈식 비서실장이 웃으며 "방금 전까진 편하게 하라고 말씀하시지 않았냐"고 하자, 이 대통령은 웃으면서 "그건 그거고"라고 답했다.
이어 "(우리가) 국민들에게 해드릴 수 있는 일이 이런 것"이라며 "똑같은 역량을 가지고 일을 하되 시간을 최소한으로 줄이고 중간에 새는 데 없도록 치밀하게 안도 만들고. 어렵겠지만 그렇게 하는 게 실력이자 역량 아닐까 싶다"고 덧붙였다.
"BTS 광화문 공연 현장 관리 방안 철저히... 바가지 상술 단속도 엄정히"
한편 이 대통령은 이날 중동발 불확실성 대응책만 아니라 오는 21일 예정된 BTS 광화문 공연 관련 안전대책 등도 세밀히 준비하라고 주문했다.
이 대통령은 "BTS 광화문 공연을 앞두고 세계의 관심이 대한민국에 집중되고 있다"며 "수많은 인파가 몰릴 것이기 때문에 무엇보다 사전에 현장관리 방안을 철저하게 수립·시행해야 되겠다"고 했다.
특히 "교통·응급의료체계를 세밀하게 점검하고 특히 안전대책, 그리고 화장실 같은 편의시설도 신경 써 주시기 바란다"면서 "바가지 상술에 대한 단속 제재도 엄정하게 해야겠다"고 짚었다.
이 대통령은 "바가지 상술은 대한민국 이미지를 나쁘게 해서 앞으로 대한민국의 주력산업이 돼야 될 관광산업에 상당한 타격을 가할 수도 있다"라며 "이번 공연이 K-컬처의 위상을 높이는 계기가 되도록 세심하게 신경써 주시기 바란다"고 당부했다.