특수고용, 운수노동자 "기름값 폭등, 노동자 개인에게 고통 전가"

큰사진보기 ▲울산지역에서 일하는 크레인, 굴착기, 살수차, 레미콘, 배달라이더, 가전서비스, 택배, 택시 노동자 들이 12일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 치솟는 기름값으로 공통받고 있다며 대책마련을 촉구했다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

울산지역에서 일하는 크레인, 굴착기, 살수차, 레미콘, 배달라이더, 가전서비스, 택배, 택시 노동자 들이 미국의 이란 공격과 전쟁으로 치솟은 기름값에 "고통 받고 있다"며 대책마련을 호소했다.이들 특수고용, 운수노동자들은 12일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "고물가에 전쟁까지 겹쳐 그 충격이 도로 위에서 일하는 노동자들에게 가장 먼저 닥치고 있다"며 "기름값 폭등은 우리에게는 생계의 문제"라고 호소했다.이들은 "운행량이 많은 운수노동자들의 부담은 매우 크며 현재와 같은 유가 상승 추세가 계속된다면 유류비 부담으로 이어져 생계가 더욱 어려워지게 된다"며 "문제는 이러한 유가 폭등의 충격이 대부분 노동자 개인에게 전가된다는 점"이라고 밝혔다.이들 특수고용·플랫폼 노동자들은 "스스로 유류비를 부담하는 구조 속에서 일하고 있다"며 "유가가 올라도 운임과 단가는 그대로라면 이는 곧 노동자들의 임금 삭감으로 이어진다"고 토로했다. 또"유류비가 오를수록 노동자는 더 많이 일해야 하고, 그만큼 생계의 압박은 더욱 커질 수밖에 없다"고 밝혔다.이어 "이러한 구조 속에서 노동자들은 '일할수록 손해를 보는' 상황에 내몰린다"며 "유류비 부담을 감당하기 위해 과속과 과적, 장시간 노동과 과로로 내몰리는 악순환이 반복될 위험도 커지고 있다"고 덧붙였다.이들은 "정부는 현재 석유 최고가격제 시행, 유가연동보조금 기한 연장 및 소급 적용, 유류세 추가 인하 등의 대책을 검토하고 있고 각 지자체도 대응체계를 구성하고 기업과 소상공인 지원 등을 준비하고 있다"면서도 "지금 필요한 것은 보다 신속하고 직접적인 대책이며 유가 상승의 부담이 노동자 개인에게 집중되지 않도록 하는 구조적 대책이 반드시 마련되어야 한다"고 강조했다.특히 이들은 "유류비와 같은 원가가 운임과 단가에 반영되지 않는 구조를 바꾸지 않는다면 이번과 같은 위기가 반복될 때마다 그 부담은 고스란히 노동자에게 돌아갈 수밖에 없다"며 "이번 사태를 계기로 유류비 등 원가가 운임에 반영되는 제도적 장치를 마련할 것"을 촉구했다.이어 "안전운임제 적용 대상 확대와 함께 안전수수료, 안전배달료 등 원가 연동 장치 도입을 적극 검토하고, 동시에 고용 영향 점검과 고용유지 지원 대책도 마련할 것을 강력히 요구한다"고 밝혔다.기자회견에 동참한 진보당 김종훈 울산시장 예비후보는 "얼마전 저는 울산지역 한 건설장비 노동자를 직접 만났는데, 이 분의 경우 현재 기름값 인상으로 하루에 추가 유류비가 6만 원에 달한다고 한다"며 "지금 인상금액으로만 따져도 한 달에 벌써 120만 원인데, 거리가 길수록 손해가 더 많아지다보니 장거리를 운행하는 화물노동자는 한 달에 추가로 드는 유류비가 200만 원에 달할 것"이라고 우려했다.그러면서 "정부와 울산시는 더욱 적극적인, 그리고 구체적이고 지원 대책을 마련해야 한다"며 "유가상승 비용을 노동자에게 책임을 전가하거나, 임금과 고용을 위협하지 않도록 기업에 대한 적극적인 점검과 조치도 필요하다"고 밝혔다.