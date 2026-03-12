박지원 "'공소취소 거래설' 황당, 검찰 개혁 저항 세력의 음모론"

큰사진보기 ▲박지원 더불어민주당 의원은 12일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 장인수 기자가 제기한 '대통령 최측근의 검찰 공소취소 요청' 의혹에 대해 "어떤 측근이 그런 바보짓을 하겠느냐"고 일축했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

AD

더불어민주당 박지원 의원이 이른바 '공소취소 거래설'에 대해 "검찰 개혁에 저항하는 세력이 퍼뜨리는 명백한 음모론"이라고 지적했다.박 의원은 12일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 장인수 기자가 제기한 '대통령 최측근의 검찰 공소취소 요청' 의혹에 대해 "어떤 측근이 그런 바보짓을 하겠느냐"며 "이재명 정권에서 수사 개시를 아예 못 하게 하는 등 검찰 해체 수준의 개혁을 이뤄냈는데, 이제 와서 공소취소를 빌미로 보완수사권을 주겠다는 식의 거래는 성립될 수 없다"고 강조했다.이어 박 의원은 최근 '뉴이재명' 현상을 둘러싼 갑론을박과 관련, "과거부터 지지해온 세력과 새로 유입된 지지층이 싸우는 것은 대단히 유감스러운 일"이라며, "지지 세력을 극대화하고 반대 세력을 극소화하는 것이 승리의 길"이라고 밝혔다.그는 국민의힘 장동혁 대표 체제에 대해 "진심 어린 사과나 반성 없는 사기극"이라고 혹평하는 한편, 장 대표를 향해 윤석열 전 대통령과의 절연을 촉구해온 오세훈 서울시장의 행보는 높게 평가했다. 박 의원은 "장동혁 대표 체제 이후 국민의힘은 자연스럽게 오세훈 체제가 될 것"이라고 내다봤다.6·3지방선거와 함께 국회의원 재보궐선거가 치러지는 가운데, 박 의원은 조국 조국혁신당 대표는 연고지인 부산이나 수도권에서 당당히 승부해야 한다고 강조했다. 이어 김용 전 민주연구원 부원장이 경기 평택을 출마를 고심 중이라는 보도에 대해 "썩은 사법부의 판단보다 국민의 심판을 받는 것이 옳다"고 덧붙였다.