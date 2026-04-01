정신질환 범죄로부터 국민 안전 지키는 마지노선, 국립법무병원

큰사진보기 ▲충남 공주시 외곽 산자락에 위치한 국립법무병원치료감호법에 따라 정신질환 범죄자들을 보호하고 치료하여 재범을 방지하고 사회복귀를 촉진하는 국가 시설이다. ⓒ 최원훈 관련사진보기

치료감호법 제1조(목적) 이 법은 심신장애 상태, 마약류·알코올이나 그 밖의 약물중독 상태, 정신성적 장애가 있는 상태 등에서 범죄행위를 한 자로서 재범의 위험성이 있고 특수한 교육·개선 및 치료가 필요하다고 인정되는 자에 대하여 적절한 보호와 치료를 함으로써 재범을 방지하고 사회복귀를 촉진하는 것을 목적으로 한다.

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범죄사실 : 피고인은 조현병(정신분열증)으로 사물을 변별할 능력이나 의사를 결정할 능력이 미약한 상태에 있는 사람이다. 피고인은 (...중략...) 식칼을 들고 피해자에게 달려들어 '죽여버리겠다'라고 말하면서 살해하려 하였으나 피해자가 '정신 차려라, 난 OO이다'라고 말하며 피고인을 만류하자 정신을 차리고 범행을 스스로 중지함으로써 미수에 그쳤다.

큰사진보기 ▲국립법무병원국내 최대 정신의료기관이자 치료감호 집행기관이다. ⓒ 최원훈 관련사진보기

병동 복도에서 마주친 청년이 어색한 목례를 했다. 30대 초반쯤으로 보이는 얼굴이 낯이 익었다. 과거 내가 소년원에 근무할 때 담임을 맡았던 기억이 떠올랐다.소년과 어머니에게 상습적인 주취폭력을 일삼던 아버지는 법원으로부터 접근금지 처분을 받았다. 이혼 후 어머니는 소년을 어렵게 키웠다. 학대의 후유증 때문인지 중학교 때 조현병 진단을 받았다. 학교에서 따돌림을 당하다 불량교우들과 어울리면서 음주·흡연·가출 등 초기비행을 시작했다. 어머니를 생각해서 정신을 차리려고 했지만, 학교 교육과 정신과 치료의 공백으로 판단 능력이 떨어졌고 충동을 억제하지 못했다. 가출해서 비행친구들과 어울리며 무면허로 오토바이를 운전하고 절도를 했다. 법정에 선 소년에게 판사는 소년원 처분을 결정했다.소년은 가끔 감정을 조절하지 못해 동료들과 다툼이 있었지만, 검정고시에 합격하고 소년원을 퇴원했다. 전문적·체계적인 치료와 재활이 절실히 필요했지만, 그때나 지금이나 우리나라에는 전문 의료재활소년원이 없다. 몇 년 후, 소년이 형사사건으로 실형을 선고 받았다는 소식을 들었다.청년은 징역 2년과 치료감호를 선고받아 국립법무병원(옛 공주치료감호소)에 수년 째 수용 중이었다. 치료감호는 심신장애자 , 약물· 알코올 중독자, 정신성적 장애인으로서 범죄를 저지른 자에 대해 치료감호시설에 수용하여 적절한 보호와 치료로 재범을 방지하는 처분이다. 치료감호는 검사가 법원에 청구한다. 징역형과 치료감호가 병과되면 치료감호를 먼저 집행하고, 치료감호의 집행기간은 형 집행기간에 포함된다.피치료감호자의 수용기간은 심신장애인과 정신성적 장애인은 15년, 약물·알코올 중독자는 2년이다. 살인범죄를 저지른 피치료감호자가 재범할 위험성이 있고 계속 치료가 필요하다고 인정되면, 법원은 매회 2년의 범위에서 3회까지 기간을 연장하는 결정을 할 수 있다.심신장애는 심신상실과 심신미약으로 나뉘는데, 심신상실은 처벌불가이고, 심신미약은 처벌가능하지만 형법에 따라 감경될 수 있다. 법원이 '심신미약' 감정 결과를 배척한 사유는 다음과 같다.＊사전에 범행 대상을 물색하거나 흉기를 준비한 행위＊범행 현장의 증거를 없애거나 흔적을 지운 행위＊범행 후 신고하거나 주위에 조치를 부탁한 행위＊범행 경위, 과정을 소상히 기억해 진술한 행위청년의 범죄사실은 다음과 같았다.범행 당시 심신미약 상태였고 20대 초반이었던 청년을 영원히 사회와 격리할 수는 없다. 결국 사회로 복귀시켜야 한다. 사회의 건전한 구성원으로 살아가기 위해서는 치료감호 기간 중 치료와 교육을 통해 재활과 회복에 이르러야 한다.그래서 치료감호심의위원회는 피치료감호자에 대하여 치료감호 집행을 시작한 후 매 6개월마다 치료감호의 종료 또는 가종료 여부를 심사·결정한다. 판사, 변호사, 의사 등 전문가로 구성된 심의위원들은 수용 환자의 치료정도, 재범 위험성 등을 면밀히 검토하여 원만한 사회복귀와 더불어 국민의 안전을 보호하는 방향으로 종료·가종료를 결정하고 있다. 또한 가종료로 사회에 복귀하면 사회 적응과 재범 방지를 위해 보호관찰을 집행하고 있다.현재 국립법무병원은 정신질환, 약물중독, 정신성적 장애 피치료감호자를 수용하여 치료하고 있다. 국내 최대 규모 병상의 정신의료기관이고 범법 정신질환자를 치료하지만 정신과 전문의는 부족한 실정이다.범죄자를 왜 국가에서 국민 세금으로 치료해 주냐는 비판을 제기할 수 있다. 하지만 정신질환 범죄로부터 국민을 보호하고 재범을 예방할 수 있는 유일한 방법은 '치료'다. 따라서 치료감호처분을 받은 자에 대한 효과적인 치료와 재활, 사회복귀 지원은 재범을 방지하고 살인, 스토킹, 이상동기 범죄 등 강력범죄를 예방할 수 있는 가장 실효적인 정책이라 할 수 있다. 국립법무병원은 정신질환 범죄로부터 국민 안전을 지키는 마지노선이다.