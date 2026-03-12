섬으로 유배 온 화가가 마을 사람들에게 선물한 것

큰사진보기 ▲임자도 대광해변의 해넘이 풍경. 임자도에서 유배생활을 한 조희룡도 봤을 환상경이다. 지난 3월 10일 모습이다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

영화 <왕과 사는 남자(아래 왕사남)>가 화제다. '왕사남'은 비운의 현장인 유배지를 인간미 넘치는 곳으로 묘사하면서, 역사에 대한 우리 국민의 관심을 드높였다. 박제되기 쉬운 역사에 숨결을 불어넣어 살아숨쉬게 했다. 지역 자원을 다시 돌아보도록 하고, 지역경제에도 활력을 불어넣고 있다.지난 6일과 10일, 또 다른 역사 속 유배지를 찾아갔다. 남도의 오랜 유배지 가운데 한 곳이고, 지금 홍매화가 활짝 피어있는 섬 신안 임자도다. 유배(流配)는 죄인을 멀리 보내 격리 시키는 형벌이다. 귀양(歸養)이라고도 한다. 조선시대 전라도 유배인은 900여 명, 전국에서 가장 많았다고 한다. 이 가운데 섬 유배가 4분의 3을 차지한다. 섬 유배의 3분의 1이 신안, 신안 유배의 3분의 1이 임자도였다. 임자도에는 병선과 수군이 머무는 수군진이 설치돼 있어 유배인 관리·감독이 용이했다.임자도 유배인을 대표하는 인물이 우봉 조희룡(1789~1866)이다. 조희룡은 매화 그림을 잘 그린 화가, 한국 문인화의 최고봉으로 통한다. 조희룡은 환갑 넘은 나이인 1851년 8월 신안 임자도로 유배돼 1853년 3월까지 햇수로 3년, 실제 20개월 남짓 살았다. 조희룡의 대표 그림 작품 19점 가운데 8점이 임자도 유배 기간 나왔다. 유배 기간은 그리 길지 않았지만 제자를 양성하고, 몇 권의 저서도 남겼다.조희룡의 유배는 1851년 예송(禮訟)논쟁으로 시작됐다. 효종의 의붓어머니 상례 격식을 둘러싼 서인과 남인의 논쟁이었다. 예절 문제로 불거졌지만, 속내는 왕권의 정통성 여부를 둘러싼 다툼이었다. 권력 다툼의 희생양이 된 것이다. 유배를 운명으로 받아들이기엔 너무 억울한 조희룡이었다. 조희룡의 유배는 지금의 1번 국도와 궤를 같이하며 충청도를 거쳐 무안에서 임자도로 이어졌다. 임자도 수군진에 도착을 알린 조희룡은 거처를 찾아 나섰다. 풍광 좋으면서 따뜻한 곳을 물었더니, 섬 사람들이 날마다 파도꽃 피는 이흑암리를 추천했다.조희룡은 이흑암리에 대나무로 울타리를 한 움막집을 마련했다. 섬 생활 적응은 쉽지 않았다. 생선기름으로 호롱불을 켰는데, 기름 타는 냄새가 힘들었다. 섬 사람들과의 말도 잘 통하지 않았다. 바다의 파도도 지역말(사투리)로 철썩거리는 것 같았다. 창문 틈으로 집앞 바다를 내다보는 나날을 보냈다. 너무 외로워 시를 지었더니, 갈매기마저도 비웃는 것 같았다. 풀 한 포기, 돌멩이 하나가 외로움을 달래줄 뿐이었다. 서로 몸을 부대끼며 사각거리는 대나무도 말을 걸어왔다.계절이 바뀌고, 조희룡이 그림 붓을 들었다. 가슴 속 응어리가 손끝으로 전해져 화폭으로 옮겨졌다. 그제야 섬과 섬 사람이 눈에 들어왔다. 섬 생활도 조금씩 적응됐다. 모든 것은 내 마음에 달렸다는 말이 딱 맞았다. 조희룡은 섬 사람들한테 자신의 매화 그림을 선물했다. 섬 사람들도 그림을 반기며 시나브로 조희룡의 그림이 집집마다 걸렸다. 조희룡의 눈에 섬 사람이 제대로 보이기 시작했다. 어부의 고기잡이와 사대부의 글공부가 크게 다르지 않다는 것도 깨달았다.조희룡의 마음에도 여유가 생겼다. 적거지 주변 자연과 바다와 파도가 그림으로 표현되고, 어느새 자신이 그 그림 속에 살고 있었다. 유배 생활과 그림이 하나되면서 조희룡의 기량이 원숙미를 더해 절정의 경지에 올랐다. 조희룡의 대표작으로 '황산냉운도(荒山冷雲圖)'가 꼽힌다. 거친 산과 찬 구름으로 무거운 분위기를 연출하고, 자신이 사는 작은 집을 그린 작품이다. 매화에다 용이 승천하는 모습을 버무린 '용매도', 임자도의 자연을 소재로 한 '묵죽도'와 '괴석도'도 빼놓을 수 없다.섬에서의 일상과 자신의 마음을 담은 산문집 <화구암난묵>과 시집 <우해악암고>, 그림이론서 <한와헌제화잡존>도 펴냈다. 이흑암리에 조희룡 적거지가 복원돼 있다. 1만 마리 갈매기가 우는 집이라고 '만구음관' 편액이 걸려있다. 주변엔 조희룡의 상징이 된 홍매화가 활짝 피어있다. 홍매화가 벽그림으로 그려진 마을 앞에 조희룡 적거지 표지석과 '조선문인화의 영수 조희룡' 기념비도 세워져 있다. 활짝 핀 홍매화처럼 마을 지붕도 온통 빨갛게 채색돼 있다. 대광해수욕장 앞에 조희룡미술관도 있다.조희룡이 '용매도'의 영감을 얻은 용난굴은 마을 앞 어머리 해변에 있다. 바위 속에 살던 이무기가 용이 돼 하늘로 올라갔다는 굴이다. 굴은 길이 150미터, 높이 8미터에 이른다. 바닷물이 빠지는 썰물 때 문을 열고 사람을 맞는다. 바닷물이 들면 물에 잠겨 반대쪽 바다와 물길로 통한다. 용난굴을 보려면 다음 썰물 때를 기다려야 한다.조희룡이 즐겨 본 달의 배경 무대인 은동도 지척이다. 그 너머는 보물선이 가라앉은 도덕도 앞바다이다. 신안군 임자면과 증도면은 지리적으로 아주 가깝다. 조희룡 유배지인 전라남도 신안군 임자면 이흑암리는 임자도 남쪽에 있다. 마을을 둘러싼 대둔산과 삼각산 산그늘이 커 해가 일찍 넘어가고 어둠이 빨리 시작된다. 그때가 되면 검은 바위 두 개가 우뚝 솟은 것처럼 보인다. '이흑암'으로 이름 붙은 이유다. 대둔산 아래 여섯 군데에 마을이 터를 잡고 있다고 '육암', '육바구'로도 불린다.대둔산 산정에 옛 대둔산성의 흔적도 남아있다. 조희룡이 유배 생활을 할 땐 마을 앞까지 바닷물이 들어왔다. 일제강점기 때 간척이 이뤄져 농토가 됐다. 간척으로 논밭이 된 땅엔 대파가 많이 심어졌고, 지금도 수확하고 있다. 임자도는 대파 주산지다. 마을 앞 양배추밭도 넓다.