울산 22개 단체 "내란청산·지방권력독점 끝내는 선거로"

내란세력 청산과 지방권력 교체를 위한 울산 시민사회단체가 12일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 다가오는 6.3 지방선거를 위한 '울산 주권자 제안'을 하고 나섰다.

울산지역 22곳의 시민사회단체(내란세력 청산과 지방권력 교체를 위한 울산 시민사회단체)가 다가오는 6.3 지방선거를 위한 '울산 주권자 제안'을 하고 나섰다.12일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 가진 시민사회단체는 제안 사안으로 ▲ 내란세력 심판 ▲ 지방권력독점 끝내기 ▲ 시민사회와 진보정책 연대 ▲ 내란청산, 정권교체 위해 후보단일화 협약을 내놨다.시민사회단체는 "지방선거는 지난 4년의 지방정부 운영을 평가하고 새로운 미래 비전을 선택하는 민주주의의 중요한 과정"이라며 "이번 선거는 여기에 더해 내란을 일으킨 세력과 아직도 이를 옹호하고 있는 정당에 대해 정치적 책임을 묻는 것이기도 하다"고 그 배경을 밝혔다.이들은 "헌법재판소의 윤석열 파면과 내란 사건에 대한 윤석열 1심 선고에도 국민의힘은 아직도 분명한 사과와 책임 있는 조치를 보여주지 못하고 있다"며 "뒤늦은 '절윤 선언'과 '윤 어게인 반대'를 밝혔지만, 내란을 옹호해 온 세력과의 단절은 여전히 불분명하기에 이번 지방선거는 민주공화국을 훼손한 세력에 대한 분명한 심판의 선거가 되어야 한다"고 덧붙였다.또한 "우리는 이러한 정치세력이 지역주의에 기대어 정치적 잔존을 모색하는 것을 용납할 수 없다"며 "그간 지방권력 장기독점 속에서 정치의 왜곡, 정책 경쟁의 실종, 주권대의의 곡해를 더 이상 연장할 수 없다"고 강조했다.그러면서 "민주공화국의 시민인 우리는 이번 지방선거가 내란세력을 심판하는 선거, 지방권력 장기독점을 끝내는 선거, 외면받아 온 시민 요구가 반영되는 선거, 주권자와 함께 미래를 만드는 선거가 되어야 한다"고 밝혔다.이어 "'내란옹호정당 심판 연대, 지방권력독점 단절 연대, 시민·노동 정책 연대, 지방정부 협치 연대' 원칙에 동의하는 광역단체장 후보와 공동 정책협약을 추진하고, 후보 단일화를 제안한다"며 "이는 한편으로 광역자치단체장 결선투표제와 같은 제도가 미비한 상황에서 후보단일화 요구를 반복해야 하는 현행 선거제도 개혁의 요구이기도 하다"고 덧붙였다.이들은 동의하는 후보와 오는 18일 내란세력 단절, 지방권력 교체를 위한 협약을 맺은 후 '후보 공동 정책 토론회'를 열 계획이다.한편 내란세력 청산과 지방권력 교체를 위한 울산지역 시민사회단체는 아래와 같다.건강사회를위한약사회울산지부, 건강사회를위한치과의사회울산지부, 광장정치울산연대, 교육희망울산학부모회, 민족문제연구소울산지부, 어린이책시민연대울산지회, 울산다시만난청년, 울산대학교민주동문회, 울산민족예술인총연합, 울산북구주민회, 울산새생명교회, 울산시민연대, 울산여성회, 울산인권운동연대, 울산진보연대, 울산촛불행동, 울산평화너머, 울산환경운동연합, 정책과비전포럼, 참교육학부모회울산지부, 평화통일교육센터, 한반도평화와번영을위한협력