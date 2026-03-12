[단독]가스총 분실하고, 시민 폭행한 경찰

큰사진보기 ▲광주광역시 서부경찰서 호송 차량 차고지. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲광주 광산경찰서 전경 ⓒ 광주광역시경찰청 관련사진보기

광주광역시경찰청 경찰관들이 유치장 호송용 가스총을 분실하고, 술에 취해 시민을 폭행하는 사건이 연이어 발생해 경찰이 자체 조사를 벌이고 있다.12일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 광주서부경찰서는 지난 2월 26일 유치장 내 보관함에서 가스총이 사라진 사실을 인지했다.인사 발령 이후 직원들끼리 인수인계하는 과정에서 가스총 분실을 확인한 것으로 전해졌다.경찰은 피의자를 호송하기 위해 가스총을 보관함에서 반출한 뒤 분실한 것으로 보고 내외부 CCTV 등을 분석, 경찰서 유치장과 호송 차량 내부, 호송 차량 차고지, 호송 출장소를 광범위하게 수색했지만 이날 현재까지 찾지 못하고 있다.또 "최근 한두 달 사이"라며 가스총을 분실한 정확한 시기조차 특정하지 못하고 있다.경찰장비관리규칙에 따라 가스총을 반출입할 때는 무기 탄약 출납부와 같은 양식의 대장에 기록해야 하는데, 입출고 대장은 문제없이 작성된 것으로 알려졌다.이에 대해 서부경찰서 관계자는 "반·출입 대장을 기계적으로 적고 (보관함에 가스총을 반납했는지) 제대로 확인하지 않은 것 같다"며 "광주경찰청과 경찰청에 분실 사실을 보고한 뒤 일련번호를 통해 전국에 수배 조치했다. 직원들이 책임을 통감하고 있다"고 말했다.광주경찰청 등은 해당 사안에 대한 정확한 경위를 조사하고 있다.술에 취해 시민을 폭행한 현직 경찰관이 시민들의 신고로 붙잡히는 사건도 발생했다.광주광산경찰서 한 파출소에서 근무하는 A 경위는 지난 11일 오전 1시30분께 광주 광산구 우산동 한 마트 앞 길가에서 택시 운전기사 B씨를 때린 혐의(폭행)로 불구속 입건됐다.지인들과 술을 마신 뒤 상무지구에서 택시를 탄 A 경위는 목적지에 도착한 뒤 요금 문제로 다툼을 벌이다 이 같은 일을 벌인 것으로 조사됐다.A 경위는 경찰에서 "자동 결제가 됐다고 착각했다"고 진술한 것으로 전해졌다.경찰은 A 경위를 상대로 정확한 경위를 조사하는 한편 징계 여부를 결정할 방침이다.