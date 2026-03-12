'김어준 방송 단골 손님' 정청래 "공소취소 거래설에 강력 대응"

[기사 보강 : 12일 오후 3시 32분]
정청래 더불어민주당 대표가 방송인 김어준씨의 유튜브 방송에서 제기된 이재명 대통령 사건 공소취소 타진설에 대해 강력 대응 방침을 밝혔다. 김씨의 유튜브 방송 <김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장>에 단골 출연자 중 한 명인 정 대표가 어떤 대응에 나설지 주목된다.
정 대표는 12일 민주당 의원총회에서 "일각에서 뜬금없이 공소취소 거래설이 난무하는데 윤석열 검찰 독재정권 치하도 아니고 가장 민주적인 이재명 정부에서는 상상할 수 없는 일이다. 있을 수도 없는 일이지만 있어서도 안되는 일"이라며 "이 부분에 대해서는 당에서 가능한 모든 방법을 동원해 강력 대응하겠다"라고 밝혔다. (관련 기사 : 김어준 방송에서 나온 '공소취소 타진' 주장에 민주당 격앙... "낭설"·"음모론"
"합법적 방법으로 조작 기소 사실로 드러나면 대가 치르게 할 것"
정 대표는 "우리는 합법적인 방법으로 국정조사와 특검으로 윤석열 정권 하의 조작 기소가 사실로 드러나면 상응하는 조치와 대가를 치르게 할 것"이라며 "의원들께서도 상당히 분노하시고 규탄의 말씀을 많이 해주시는데 당에서 엄정하게 조치를 취하겠다"라고 강조했다.
한병도 민주당 원내대표도 "사실을 왜곡하고 불신을 조장하는 음모론은 단순한 가짜뉴스 차원에 절대 머물지 않는다. 그것은 국민의 눈을 가리고 국론을 분열시키는 반민주적 행위"라며 "아울러 우리 공동체의 신뢰를 뿌리째 갉아먹는 일종의 폭력"이라고 강도 높게 비판했다.
이어 "대통령께서 얼마나 긴 시간 동안 검찰 때문에 시달려 왔나, 옛날처럼 이런 음모론이 기정사실화되고 거짓이 공론화 돼서는 안된다. 당 차원에서 적극적이고 단호하게 대응하겠다"라고 밝혔다.
구체적 대응 방법과 관련해 김현정 민주당 원내대변인은 이날 오후 의원총회가 끝나고 기자들과 만나 "언중위, 방심위, 법적 고발이 다 포함된다"라며 "구체적으로 어떻게 할진 검토해 결정해야겠지만 모든 수단을 강구해 강하게 대응하겠다"라고 말했다.
정청래 대표는 또 국민의힘에서 이번 논란에 대해 특검과 탄핵을 주장하는 등 공세를 펴고 있는 것에 대해서는 "이런 말도 안되는 설로 정치 공세를 펼치고 있는 국민의힘 또한 강하게 대처하겠다"라고 밝혔다.
이날 오전 장동혁 국민의힘 대표는 당 최고위원회의에서 "이재명 대통령 공소취소 거래설의 진실은 결국 둘 중 하나다. 만약 사실이라면 명백한 대통령 탄핵 사유"라며 "만약 가짜뉴스라면 이 또한 책임을 물어야 한다. 그동안 수없이 가짜뉴스 양산해온 김어준인만큼 민주당이 일방 통과시킨 정보통신망법에 따라 김어준 방송 문 닫고 징벌적손해배상 청구하면 된다"라고 주장했다.
그러면서 "어느 쪽이든 결론을 내려야 한다"라며 "이번 만큼은 특검이 명명백백하게 진실을 규명해야 한다"고 목소리를 높였다.
한편 정 대표는 이날 의원총회에서 민주당 지지층 내 갈등으로 번지고 있는 검찰 개혁안과 관련해서 당내 소모적인 논쟁 자제를 당부하기도 했다.
정 대표는 "수사와 기소 분리라는 대원칙으로 하는 검찰 개혁은 이재명 정부와 민주당의 깃발이고 상징"이라며 "이 깃발이 찢어지지 않도록, 이 상징이 얼룩지지 않도록 하겠다고 제가 말씀 드렸고 요란하지 않게 물밑에서 조율하겠다고 다시 말씀드린다. 이 부분에 대해 너무 소모적인 논쟁은 안하는 게 좋겠다"라고 말했다.
이어 "저와 당 원내지도부가 국민적 열망이 실망으로 가지 않도록, 또 검찰개혁 기조가 훼손 안되도록 다각도로 노력하겠다"라고 강조했다.