'사육신' 성삼문 알고 싶다면, 홍성을 찾아보세요

단종과 엄흥도의 이야기를 다룬 영화 <왕과 사는 남자> 흥행에 단종 복위에 나섰던 사육신이 재조명되고 있다. 그 가운데 사육신 성삼문의 고향인 충남 홍성에도 관광객들의 발길이 이어지고 있다.
성삼문 선생은 조선 세종 때 학자로, 홍주(지금의 홍성) 노은리에서 태어났다(관련기사 : [사진] 성삼문 생가지로 알려진 '노은리 고택', 주변엔 성삼문 유허지
). 태어날 때 '낳았느냐'라는 소리가 세 번 들려 이름을 '삼문'이라 지었다고 전해지고 있으며, 집현전 학사로 훈민정음 반포 과정에도 참여해 큰 역할을 했다.
그러나, 세조의 왕위 찬탈 이후 단종 복위를 도모하다 1456년(세조 2년)에 처형됐다. 역사는 성삼문을 충절과 절개의 상징적 인물로 기록했다. 홍성군 홍북면 노은리에는 성삼문 선생의 생가로 알려진 고택이 있다. 자료에 따르면 이 고택은 지난 1996년 국가 민속문화유산으로 지정됐다.
또한, 매죽헌길을 비롯해 성삼문선생유허지가 자리하고 있어, 영화 흥행 이후 성삼문의 충절 정신을 기리는 홍성의 역사 유적에도 국민의 관심이 이어지고 있는 것. 조선 후기 사육신이 복권된 후에는 성삼문을 기리는 사우와 서원이 건립되기도 했다.
역사적 의미가 있는 성삼문 선생 유허지는 '홍성 12경' 가운데 제9경으로 지역의 대표적인 역사 관광지다. 대학자 송시열이 성삼문을 기리며 세운 유허비와 충절사 사당, 가묘 등이 있다. 특히, 인근 대인리에는 성삼문의 아버지 성승 장군의 부부 묘와 부인 묘가 있다.
한 홍성군 관계자는 이에 대해 12일 기자와의 통화에서 "정확한 통계를 낼 수 없지만, 최근 ('왕과 사는 남자') 영화 흥행 이후 성삼문 선생의 유허지를 방문하는 관광객이 증가하고 있다"면서 "(증가 하는) 관광객들이 불편한 점이 없는지 문화예술과에서 확인할 것"이라고 말했다.
이런 가운데 홍성군은 오는 5월 2일부터 2일간 성삼문 선생이 참여한 훈민정음 반포 580주년과 고려 명장 최영 장군 탄생 710주년을 기념하는 홍성역사인물 축제를 어린이날 행사와 함께 홍주읍성에서 개최할 예정이다. 한편, 홍성군에 따르면 1954년 홍성 고적현창회에서 제단을 보수한 이후 매년 제향을 올리며 성삼문의 충절을 기리고 있다.