조병옥 음성군수, '여론조사 참여·지지' 문자 발송 논란

조병옥(더불어민주당) 음성군수가 군수직을 사퇴하지 않은 상태에서 유권자를 상대로 여론조사 지지 문자를 발송해 논란이 일고 있다. 현행 공직선거법은 현역 단체장을 '선거운동을 할 수 없는 자'로 규정하고 있기 때문이다. 이에 대해 조 군수는 "선거법에 저촉되는지 잘 모르고 보냈다"고 해명했다.
지난 9일 오후 9시 경, 충북 음성군에 거주하는 A씨는 조병옥 군수가 사용하는 휴대폰번호로부터 문자 한 통을 수신했다.
메시지 첫 문장은 '음성군수 여론조사 조병옥'으로 시작했다. 그러면서 "오늘 밤이나 내일 전화 여론조사 실시" 한다며 특정 번호를 안내했다. 이어 "전화를 꼭 받아주세요. 지지후보 '조병옥' 선택"이라는 글과 함께 "본 내용을 지인들게 알려주세요"라며 마무리 했다.
이 시기는 더불어민주당 중앙당이 음성군수 적합도 조사를 위해 여론조사를 하던 때였다. 해당 번호는 조병옥 군수가 언론인에게 제공한 휴대번호와 일치했고, 신년 인사 등 대량으로 문자 메시지나 웹자보를 보낼 때 사용한 전화번호와도 동일했다.
공직선거법, 현역 단체장은 '선거운동을 할 수 없는 자'
공직선거법은 공무원의 정치적 중립의무를 명확하게 규정하고 있다. 공직선거법 제 9조는 '공무원은 선거에 대한 부당한 영향력의 행사 기타 선거결과에 영향을 미치는 행위를 하여서는 아니된다'고 규정하고 있다. 또 제60조는 국가공무원과 지방공무원을 '선거운동을 할 수 없는 자'로 정했다. 다만 공무원 중 국회의원과 지방의회 의원의 경우 이 조항에서 제외된다.
충북도선관위 관계자는 "현직 단체장은 선거운동을 할 수 없는 자에 해당하는 것은 맞다"면서도 "여론조사 참여 독려 문자가 선거운동에 해당 될 소지가 있는지 여부는 사안에 따라 조사해 봐야 한다"고 밝혔다.
한편 조병옥 음성군수는 "여론조사 문자가 선거법에 저촉되는지 모르고 지인 몇 명에게 보냈다"며 "똑같은 공무원인데 국회의원이나 도의원은 문자를 보내도 되고, 단체장은 안된다는 것은 형평성에 맞지 않다"고 해명했다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.