조병옥 음성군수, '여론조사 참여·지지' 문자 발송 논란

조병옥(더불어민주당) 음성군수가 군수직을 사퇴하지 않은 상태에서 유권자를 상대로 여론조사 지지 문자를 발송해 논란이 일고 있다. 현행 공직선거법은 현역 단체장을 '선거운동을 할 수 없는 자'로 규정하고 있기 때문이다. 이에 대해 조 군수는 "선거법에 저촉되는지 잘 모르고 보냈다"고 해명했다.지난 9일 오후 9시 경, 충북 음성군에 거주하는 A씨는 조병옥 군수가 사용하는 휴대폰번호로부터 문자 한 통을 수신했다.메시지 첫 문장은 '음성군수 여론조사 조병옥'으로 시작했다. 그러면서 "오늘 밤이나 내일 전화 여론조사 실시" 한다며 특정 번호를 안내했다. 이어 "전화를 꼭 받아주세요. 지지후보 '조병옥' 선택"이라는 글과 함께 "본 내용을 지인들게 알려주세요"라며 마무리 했다.이 시기는 더불어민주당 중앙당이 음성군수 적합도 조사를 위해 여론조사를 하던 때였다. 해당 번호는 조병옥 군수가 언론인에게 제공한 휴대번호와 일치했고, 신년 인사 등 대량으로 문자 메시지나 웹자보를 보낼 때 사용한 전화번호와도 동일했다.공직선거법은 공무원의 정치적 중립의무를 명확하게 규정하고 있다. 공직선거법 제 9조는 '공무원은 선거에 대한 부당한 영향력의 행사 기타 선거결과에 영향을 미치는 행위를 하여서는 아니된다'고 규정하고 있다. 또 제60조는 국가공무원과 지방공무원을 '선거운동을 할 수 없는 자'로 정했다. 다만 공무원 중 국회의원과 지방의회 의원의 경우 이 조항에서 제외된다.충북도선관위 관계자는 "현직 단체장은 선거운동을 할 수 없는 자에 해당하는 것은 맞다"면서도 "여론조사 참여 독려 문자가 선거운동에 해당 될 소지가 있는지 여부는 사안에 따라 조사해 봐야 한다"고 밝혔다.한편 조병옥 음성군수는 "여론조사 문자가 선거법에 저촉되는지 모르고 지인 몇 명에게 보냈다"며 "똑같은 공무원인데 국회의원이나 도의원은 문자를 보내도 되고, 단체장은 안된다는 것은 형평성에 맞지 않다"고 해명했다.