메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

대전충청

26.03.12 14:40최종 업데이트 26.03.12 14:40

김태흠 "국민의힘 충남도지사 후보 공천 신청했다"

김태흠 지사, 12일 페이스북에 공천 등록 사실 알려

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
지난 10일 장동혁 국민의힘 대표가 김태흠 충남지사를 접견하고 있다.
지난 10일 장동혁 국민의힘 대표가 김태흠 충남지사를 접견하고 있다. ⓒ 이재환

장동혁 국민의힘 대표가 충남도청을 방문한 지 이틀만인 12일 김태흠 충남지사가 국민의힘 충남지사 후보 공천을 신청했다.

앞서 지난 10일 장동혁 대표는 충남도청을 방문해 김태흠 지사를 만났다. 이 자리에서 장 대표는 김 지사에게 "앞으로도 충남의 미래 발전을 위해 역할을 해 달라는 말씀을 드리려고 갑작스럽게 지사님을 뵈러 왔다"고 밝혔다.

이런 가운데 김 지사는 12일 페이스북에 "국민의힘 충남도지사 후보 공천을 신청했다"며 "그동안 대전·충남 행정통합 문제는 개인의 정치 일정보다 더 중요한 충남의 미래가 걸린 일이라고 판단했기에 보류했다"라고 밝혔다.

AD
그러면서 "민주당의 몽니로 행정통합은 사실상 무산됐다. 민주당은 끝내 이 중대한 과제를 충남의 미래가 아닌 정치적 계산과 정쟁의 도구로 삼고 있다. 더 이상 머뭇거릴 이유가 없다"고 공천 신청 사유를 밝혔다.

장 대표의 충남도 방문이 김 지사의 공천신청 결정에 역할을 한 것으로 보인다. 관련해 김 지사는 "장동혁 대표께서 충남의 미래 발전을 위해 역할을 해 달라는 간곡한 요청도 있었다"라고 부연했다.

#김태흠

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
이재환 (fanterm5) 내방
  • 페이스북

    • 자유주의자. 공동체를 걱정하는 개인주의자. 이성애자. 윤회론자. 사색가. 타고난 반골. 충남 예산, 홍성, 당진, 아산, 보령 등을 주로 취재하고 있습니다.

    이 기자의 최신기사박수현 "의원직 사퇴? 경선 일정 고려해 결정"


    독자의견0

    연도별 콘텐츠 보기