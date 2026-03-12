김태흠 "국민의힘 충남도지사 후보 공천 신청했다"

큰사진보기 ▲지난 10일 장동혁 국민의힘 대표가 김태흠 충남지사를 접견하고 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

장동혁 국민의힘 대표가 충남도청을 방문한 지 이틀만인 12일 김태흠 충남지사가 국민의힘 충남지사 후보 공천을 신청했다.앞서 지난 10일 장동혁 대표는 충남도청을 방문해 김태흠 지사를 만났다. 이 자리에서 장 대표는 김 지사에게 "앞으로도 충남의 미래 발전을 위해 역할을 해 달라는 말씀을 드리려고 갑작스럽게 지사님을 뵈러 왔다"고 밝혔다.이런 가운데 김 지사는 12일 페이스북에 "국민의힘 충남도지사 후보 공천을 신청했다"며 "그동안 대전·충남 행정통합 문제는 개인의 정치 일정보다 더 중요한 충남의 미래가 걸린 일이라고 판단했기에 보류했다"라고 밝혔다.그러면서 "민주당의 몽니로 행정통합은 사실상 무산됐다. 민주당은 끝내 이 중대한 과제를 충남의 미래가 아닌 정치적 계산과 정쟁의 도구로 삼고 있다. 더 이상 머뭇거릴 이유가 없다"고 공천 신청 사유를 밝혔다.장 대표의 충남도 방문이 김 지사의 공천신청 결정에 역할을 한 것으로 보인다. 관련해 김 지사는 "장동혁 대표께서 충남의 미래 발전을 위해 역할을 해 달라는 간곡한 요청도 있었다"라고 부연했다.