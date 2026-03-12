민주당 대전시당, '대전·충남 통합 촉구' 단식 천막농성 종료

큰사진보기 ▲민주당 대전시당은 12일 13일간의 '대전·충남 통합 촉구 단식 천막농성'을 종료하면서 대전시의회 1층에서 기자회견을 열어 "농성은 멈추지만 통합을 향한 의지가 꺾이는 것은 결코 아니다"라고 밝혔다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

대전·충남 행정통합 특별법 처리를 촉구하며 삭발·단식 천막농성을 이어온 더불어민주당 대전시당이 13일간의 농성을 마무리하고 천막을 철거했다. 다만 민주당은 "농성은 멈추지만 통합을 향한 의지가 꺾이는 것은 결코 아니"라며, 국민의힘과 이장우 대전시장·김태흠 충남지사를 향해 "책임 있는 통합 논의에 동참하라"고 촉구했다.민주당 대전시당은 12일 오전 대전시의회 1층 로비에서 '대전·충남 통합 촉구 단식 천막농성 중단 기자회견'을 열고 "대한민국 성장축을 바꾸는 국가 대전환, 더불어민주당은 결코 멈추지 않겠다"고 밝혔다.민주당은 기자회견문에서 농성에 나섰던 이유를 "수도권 일극 체제를 타파하고 대한민국의 성장 구조를 바꾸기 위해서"라고 설명하며 "청년 유출과 지역 경제 침체라는 벼랑 끝에서, 지방소멸을 막을 유일한 해법이 바로 대전·충남 통합이라는 확신 때문"이라고 밝혔다.이어 "대전의 독보적인 과학기술 연구 역량과 충남의 강력한 산업·제조업 기반이 결합한다면, 이는 단순한 행정구역 개편을 넘어 대한민국을 견인할 새로운 성장 엔진이 된다"며 "두 지역의 통합은 연구와 산업을 하나의 혁신 생태계로 연결하는 국가 전략 과제"라고 주장했다.민주당은 특히 정부가 약속한 '4년 20조 원의 재정 인센티브와 권한 이양'을 거론하며 "대전·충남이 다극 성장 구조의 핵심 거점으로 도약할 절호의 기회"라고 강조했다.하지만 민주당은 이러한 통합 논의가 국민의힘에 의해 '정쟁'으로 전락했다고 비판했다. 이들은 "국민의힘은 대구·경북 통합은 '살길'이라며 통과를 애걸하면서, 대전·충남 통합은 '졸속', '빈 껍데기'라며 폄훼했다"며 "360만 충청인을 정치적 득실에 따라 언제든 마음대로 쥐락펴락해도 되는 하찮은 존재로 취급했다"고 비난했다.또한 이들은 "이장우 대전시장과 김태흠 충남지사는 누구보다 먼저 통합을 외치고도 스스로 통합의 발목을 잡았다"면서 "정치적 안위와 얄팍한 정략적 셈법을 위해 온갖 어깃장과 핑계로 지역의 백년대계를 헌신짝처럼 내팽개쳤다"고 비판했다.그러면서 이들은 "행정통합은 특정 정당의 유불리나 정치인의 치적을 따질 문제가 아니다. 우리 아이들과 다음 세대의 미래가 걸린 일"이라며 "국민의힘에 다시 한번 간곡히 촉구한다. 소모적인 정쟁을 멈추고 책임 있는 통합 논의에 동참해 달라"고 호소했다.민주당대전시당은 농성 종료를 '후퇴'가 아니라 '전환'으로 밝혔다. 이들은 "오늘 단식농성을 마무리한다고 하여 통합을 향한 우리의 의지가 꺾이는 것은 결코 아니다. 오히려 지금부터가 진짜 시작"이라며 "국회 입법 과정과 지역 논의를 주도하며 대전·충남 통합의 비전을 현실로 만들기 위해 온 힘을 다하겠다"고 밝혔다.이날 현장 발언에 나선 허태정 전 대전시장은 "비록 오늘 천막 농성은 멈추지만, 대전과 충남의 통합을 위한 우리들의 노력은 여기서 멈추지 않을 것"이라며 "국민의힘과 이장우 시장, 김태흠 지사는 늦었지만 지금이라도 국민 앞에, 시민 앞에 사과하고 통합의 길에 나서라"고 촉구했다.김종천 전 대전시의회 의장도 "지난 13일 동안의 농성을 통해 20조 원의 경제 효과와 지역민이 잘 살 수 있는 황금 같은 기회를 발로 차서는 안 된다고 간곡히 호소했다"며 "그럼에도 국민의힘과 이장우 시장, 김태흠 지사는 당리당략·정치 셈법에 따라 대구·경북은 찬성하고 대전·충남은 끝내 반대했다. 이는 명백한 지역민에 대한 배신"이라고 비난했다.끝으로 김안태 전 박정현 국회의원 보좌관은 이장우·김태흠 두 지도지사를 겨냥해 "충청의 산업과 재정, 공공기관 이전과 지역 발전을 앞당길 기회를 저버린 죄를 지었다"며 "지역의 미래보다 정치적 계산을 먼저 한 죄는 역사 앞에서 심판받을 것"이라고 말했다.