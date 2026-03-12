김세호 전 태안군수 "위기의 태안, 변화의 엔진 켜겠다"

큰사진보기 ▲김세호 전 태안군수가 12일 태안군청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 군수출마를 공식선언했다. ⓒ 이성엽 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

김세호 전 태안군수가 12일 태안군청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "위기의 태안, 변화의 엔진을 켜겠다"며 군수 출마를 공식 선언했다.김 전 군수는 이날 기자회견에서 ▲전통시장 혁신 프로젝트 ▲부자 태안 경제 프로젝트 ▲체류형 스마트 관광도시 프로젝트 ▲교육·복지·의료 강화 프로젝트 ▲군민 참여 행정 프로젝트 ▲미래 농어업 프로젝트 등 6대 핵심 공약을 제시했다.그는 "지난 8일 후보 공천 신청을 마치고, 당당하게 경선에 임하겠다는 소신과 의지를 표현하며 간절하고도 엄중한 마음으로 출마를 결심했다"며 "관행적 행정과 보여주기식 행정을 끝내고, 태안의 새로운 변화를 주도하는 현장 중심의 해결사가 되겠다"고 출마 배경을 설명했다.이어 김 전 군수는 "군민 여러분의 압도적인 지지로 태안군수로 당선됐던 그날을 잊지 못한다. 그러나 저의 부족함으로 군민께 실망을 드린 아픔 또한 깊이 새기고 있다"며 "그 아픔이 저의 성찰과 성장의 힘이 되어 주고 있다"고 덧붙였다.김 전 군수는 먼저 전통시장 혁신 방안으로 "침체된 전통시장을 체류형 관광랜드마크로 탈바꿈하겠다"며 "서부시장을 지역 특색을 살린 특화시장으로 조성해 쇼핑, 먹거리, 문화가 결합된 대형 전통시장으로 변모시키고, 활력이 넘치는 민생 경제의 본산이 되도록 하겠다"고 밝혔다.이어 그는 "미래 유망 산업을 적극 유치하고 청년 창업을 지원하며 로컬 기업을 육성해 일자리를 창출하겠다"며 "골목상권이 살아야 지역 경제가 살아난다. 실질적인 금융과 마케팅 지원 시스템을 구축해 모두가 잘사는 부자 태안을 만들겠다"고 강조했다.관광 분야 공약으로는 "스쳐 지나가는 관광이 아니라 먹고 자고 즐기는 체류형 관광명소를 만들겠다"며 "태안 앞바다 기름 유출 사고 당시 자원봉사자들의 땀방울이 세계 환경운동의 표상으로 우뚝 설 수 있도록 세계적 자원봉사자 성지로 구축하겠다"고 말했다.교육·복지·의료 공약과 관련해서는 "디지털 전환 시대에 맞춰 체육 꿈나무와 산업 인력 육성을 위한 창의교육 인프라를 확대하겠다"며 "노인, 국가유공자, 장애인, 극빈자 등 복지 사각지대를 해소하고, 위기가구를 선제적으로 발굴하는 AI 스마트 복지 시스템을 도입하겠다"고 밝혔다.또한 "군민이 건강해야 태안군이 강해진다. 격상된 의료 서비스를 정기적으로 제공하고, 젊은 시절 국가와 민족을 위해 참전한 국가유공자에 대한 예우도 확대하겠다"고 덧붙였다.농어업 정책에 대해 김 전 군수는 "생산된 농수산물이 제값을 받을 수 있도록 경쟁력을 강화하고, 고부가가치 6차 산업 활성화와 다양화를 추진하겠다"며 "농업기술센터를 적극 활용해 첨단 스마트 농업을 도입하고, 지역 맞춤형 품목을 개발·육성하겠다"고 밝혔다.무소속 출마 가능성에 대한 질문에는 김 전 군수가 "경선 결과에 승복하겠다"고 답했다. 다만 그는 공천 신청 전 당내 공천 룰에 따른 감점 요인과 관련해 지역위원장인 성일종 국회의원과 대화를 나눴다"며 "지난 선거에서 같은 불이익을 받는 경우, 당을 떠나라는 것이냐고 질문했더니 성 의원은 '일사부재리 원칙에 따라 해결하겠다'고 답했다. 당 내부 공천에서 법적 문제로 감점을 받았던 사례를 반복하지 않을 것"이라고 설명했다.김 전 군수는 "공천 과정에서도 적대적 태도를 보이지 않고, 당협위원장을 신뢰하며 진행하겠다"고 덧붙였다.