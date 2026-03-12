박란희 시의원 "세종시 아동보호 행정, 투명성·전문성 강화 시급"

큰사진보기 ▲세종시의회 박란희 의원이 12일 열린 제104회 임시회 제2차 본회의에서 5분 자유발언을 통해 세종시 아동보호 체계의 전문성과 투명성 강화를 강력히 촉구했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

세종시가 유니세프 아동친화도시 인증을 유지하고 있음에도 불구하고, 실제 아동보호 행정 현장에서는 극심한 인력 부족과 불투명한 업무 처리로 인해 위기 아동들이 방치되고 있다는 비판이 제기됐다.세종시의회 박란희 의원(다정동, 더불어민주당)은 12일 열린 제104회 임시회 제2차 본회의에서 5분 자유발언을 통해 세종시 아동보호 체계의 전문성과 투명성 강화를 강력히 촉구했다.박 의원에 따르면 세종시 아동학대 신고 건수는 2024년 기준 최근 5년 사이 약 5배 증가했다. 2025년 한 해 동안 접수된 아동학대 의심 사례는 413건에 달하지만 이를 담당하는 전담 공무원은 단 4명에 불과한 것으로 나타났다. 이는 보건복지부가 권고하는 '사례 50건당 전담 인력 1명' 기준에도 크게 못 미치는 수준으로, 현재 인력 규모로는 적정 대응이 사실상 어려운 상황이라는 지적이다.이 같은 인력난은 행정 대응 지연으로 이어지고 있다. 실제로 아동학대 의심 사례가 접수된 이후 조사 착수까지 최대 6개월이 소요되는 사례도 발생하는 것으로 파악됐다. 이에 따라 위기 아동을 조기에 발견하고 보호해야 할 '골든타임'을 놓치고 있다는 우려가 제기된다.박 의원은 최근 진행된 학대 심의 과정의 문제점도 정면으로 비판했다. 학대 의심 사례 9건에 대한 심의가 불과 2시간 만에 마무리되어, 한 사건당 평균 15개 정도의 혐의점이 있다고 가정할 때 혐의점 하나를 검토하는 데 채 1분도 걸리지 않았다는 것이다. 더욱이 구체적인 회의록조차 작성되지 않는 구조 속에서 당초 '일반 사례'로 분류된 사건이 결재 전 '사례결정위원회 상정'으로 변경되는 등 행정의 일관성이 결여된 정황도 드러났다.박 의원은 아동보호 행정의 신뢰를 회복하기 위해 세 가지 대안을 제시했다. 우선 상세한 절차적 정보 공개와 함께 내부 회의 시 회의록 작성을 의무화하여 심의의 공정성을 확보해야 한다고 강조했다. 이어 조직국과의 협의를 통한 즉각적인 인력 보충은 물론, 7급 이상의 숙련된 경력직 공무원이나 전문가를 배치해 업무의 연속성을 확보할 것을 촉구했다.마지막으로 박 의원은 "가장 작고 약한 아이의 손을 먼저 잡아주는 따뜻한 행정이 진정한 아동친화도시의 출발점"이라며 "단순한 사후 처리를 넘어 사전 예방을 위한 시민 교육과 지역사회 안전망 강화에 총력을 기울여야 한다"고 역설했다.