김광호 전 서울경찰청장, 이태원 참사 청문회 증인 선서 거부

2023년 8월 7일 김광호 서울경찰청장이 서울 마포구 서울경찰청 강력범죄수사대에서 열린 '해결사! 김기현이 간다-강력범죄대책 마련 현장방문'에서 발언하고 있다.

10·29 이태원 참사 진상규명 청문회(아래 청문회)에 출석한 김광호 전 서울경찰청장이 돌연 증인 선서를 거부했다. 김 전 청장은 참사 당시 부실 대응으로 재판에 넘겨진 경찰 관계자 가운데 최고위직으로 당시 대응 미흡으로 대규모 인명 피해를 초래했다는 혐의를 받았으나 1심에서 무죄를 받은 바 있다.김 전 청장은 12일 서울 중구에서 진행되는 청문회에서 증인 선서를 거부하면서 자리에서 일어나지 않았다. 김 전 청장이 일어나지 않자 청문회를 참관하던 이태원 참사 유가족들은 "김광호는 선서 왜 안 해?"라고 외쳤다.송기춘 10·29 이태원 참사 특별조사위원회 위원장은 김 전 청장에게 "정당한 이유가 있는 선서 거부인지를 판단해서 고발할 수 있는데 그런 부분에도 불구하고 선서를 거부하겠다는 건가? 청문회 비공개 요청을 하는 조금 더 유연한 방법도 있는데?"라고 물었다.이에 김 전 청장은 "서류로 이미 (증인 선서를 거부하겠다고) 제출했다"라면서 "권리를 행사하겠다, 거부권을 행사하겠다"라고 밝혔다.특조위 관계자는 "김광호 증인은 청문회 현장에서 '진술거부권 행사 통지서'를 서면으로 제출하였고, 위원회에서 정당한 권한인지 판단하여 법적 조치를 취할 예정"이라고 밝혔다.김 전 청장은 이태원 참사 부실 대응 관련 업무상 과실치사 혐의로 기소됐으나 지난 2024년 10월 서울 마포구 서부지법에서 열린 1심 선고 공판에서 무죄를 선고 받았다. 다만 같은 해 5월 김 전 청장은 이태원 참사 부실 대응으로 경찰에서 '정직' 처분을 받았다.