산양 따라 설악산으로 들어간 사람

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큰사진보기 ▲희끗한 수염과 거친 모습이 설악산을 누비는 산양을 닮은 박그림씨. ‘인간 산양’이라는 별명이 자연스럽게 어울리는 모습이다. ⓒ 진재중 관련사진보기

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"설악산은 어머니 품 같은 곳이고, 저의 삶터입니다."

큰사진보기 ▲설악산 국립공원 ⓒ 진재중 관련사진보기

"그때는 사람보다 숲과 계곡이 더 많이 보였어요. 계곡 물소리와 바람 소리를 들으며 산을 걸었죠."

"사람이 편해지는 만큼 산이 불편해지는 건 아닌지 생각해 봐야 합니다. 산에는 산의 시간이 있고, 생명들의 질서가 있어요."

"제가 설악산을 지킨다고 생각하지 않아요. 오히려 설악산이 저를 지켜준 거죠."

큰사진보기 ▲설악산 전경 ⓒ 진재중 관련사진보기

"설악산은 아름다워서 더 슬픈 산입니다."

"환경운동을 한다기보다 설악산에서 받은 것을 돌려주는 거라고 생각해요."

"산을 지킨다는 건 결국 사람의 삶을 지키는 일이기도 합니다."

큰사진보기 ▲1992년 설악산 자락으로 삶의 터전을 옮긴 박그림씨. 이듬해 설악녹색연합을 창립하고 설악산과 야생동물을 지키는 자연보전 활동을 시작했다. ⓒ 진재중 관련사진보기

"야생에서 당당하게 살아가는 산양의 모습이 참 아름다웠습니다. 그걸 보면서 설악산이 살아 있다는 느낌이 들었어요."

"산양만 보호한다고 산양이 살아가는 건 아니죠. 산과 숲, 계곡이 함께 살아 있어야 합니다."

큰사진보기 ▲박그림씨는 설악산 곳곳을 오가며 산양의 발자국과 배설물 등 흔적을 살핀다. 작은 흔적을 통해 산양의 서식 환경과 생태계의 변화를 읽어낸다. ⓒ 박그림 관련사진보기

"한번 훼손된 자연은 원래 모습으로 돌리기 어렵습니다. 그래서 복원보다 먼저 훼손하지 않는 것이 중요합니다."

"자연은 우리 세대가 소비하고 끝낼 자원이 아니라, 다음 세대에 온전히 건네야 할 삶의 터전입니다."

큰사진보기 ▲설악산 소공원에서 외설악의 바위 능선을 따라 권금성 상부 승강장으로 향하고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲녹색연합과 함께하는 설악산케이블카 반대 시위현장 ⓒ 진재중 관련사진보기

"자연이 곧 나라고 느낄 수 있어야 합니다."

"자연은 공부한다고 아는 것이 아닙니다. 자꾸 만나고, 오래 곁에 있어야 합니다."

큰사진보기 ▲박그림씨는 설악산의 생태와 자연이 만들어가는 질서를 강조한다. ⓒ 박그림 관련사진보기

"끊임없이 숲에 들어야 합니다."

"자연이 곧 나라고 느낄 수 있어야 합니다."

큰사진보기 ▲설악산 케이블카 반대 시위. 50년 넘게 설악산을 오르내린 박그림씨가 산길을 걸으며 설악산의 변화와 생명의 가치를 이야기하고 있다. ⓒ 박그림 관련사진보기

전화 연결은 좀처럼 쉽지 않다. 그가 어디에 있는지 묻는 일도 여의치 않다. 박그림(78)씨에게 산은 일터이자 삶의 터전이다. 사람의 발길이 닿기 어려운 암벽과 계곡을 찾아 산양의 흔적을 살피고, 다친 산양을 돌보며 오늘도 산을 오른다.그를 만나기까지 20여 차례 만남을 시도했다. 마침내 설악산 입구에서 마주한 박씨는 낡은 걸망을 둘러메고 있었다. 희끗한 수염과 거친 모습은 산양을 닮아 있었다. 산양을 따라 산으로 들어간 사람. 그리고 산을 지키며 자신의 삶을 산에 새겨온 사람. 그가 걸어온 길에는 산양을 향한 애정과 설악산을 지키려는 오랜 시간이 고스란히 담겨 있다. 그의 흔적을 따라가며 한 사람의 삶과 산의 이야기를 들여다본다.박그림씨의 첫마디에는 설악산을 대하는 애정과 경외 그리고 자연 앞에서 자신을 낮추는 마음이 담겨 있었다. 설악산 신선대에 서면 거센 바람이 바위를 훑고 지나간다. 뒤로는 울산바위가 병풍처럼 둘러져 있고 멀리 대청봉을 비롯한 설악산 능선이 펼쳐진다. 박씨는 이 산을 수십 년 동안 삶의 터전으로 삼아왔다. 그에게 설악산은 아름다운 풍경을 바라보는 대상에 머물지 않는다. 수많은 생명이 어우러져 살아가는 하나의 공동체이자 다음 세대에 온전히 남겨야 할 자연유산이다.그는 오랜 시간 설악산의 생태와 변화를 기록하고, 자연을 지키기 위한 활동을 이어왔다. 개발을 앞세우기보다 산이 지닌 본래의 가치와 생명의 질서를 먼저 살펴야 한다는 것이 그의 생각이다.설악산의 숲과 계곡, 기암괴석 사이에는 수많은 생명이 살아간다. 박씨는 그 생명의 흔적을 가까이에서 지켜보며 산이 때로는 인간의 삶보다 더 긴 시간의 이야기를 품고 있다는 사실을 배웠다. 그래서 그에게 설악산은 명산이라는 이름만으로 설명할 수 없는 존재다. 삶의 방향을 묻고, 자연과 어떻게 함께 살아야 하는지를 가르쳐준 곳. 박그림씨에게 설악산은 그렇게 '어머니의 품'으로 남아 있다.박그림 선생이 처음 설악산을 찾은 것은 1966년, 고등학교 3학년 때였다. 당시 설악산은 지금과 달랐다. 등산객이 많지 않아 산길에서 사람을 만나면 반가워 먼저 인사를 건넬 정도였다. 인공 시설도 거의 없었다.그에게 설악산은 등산을 하는 곳을 넘어 자연을 배우는 공간이었다. 계절의 변화와 나무, 바위, 계곡의 모습을 살피며 산과 가까워졌다. 반세기가 흐르는 동안 설악산에는 많은 변화가 찾아왔다. 탐방객이 늘고 시설이 들어서면서 사람들의 접근성은 좋아졌지만, 자연이 감당해야 할 부담도 커졌다. 박 선생은 그 변화를 오랫동안 지켜봤다.그에게 설악산은 지나간 삶을 기억하는 공간이면서 앞으로 지켜야 할 미래다.젊은 날 산에서 삶을 배웠던 그는 이제 자신이 만났던 설악산을 다음 세대에도 남겨주는 일을 자신의 몫으로 여기고 있다.박그림 선생에게 이 말은 설악산의 아름다움만큼이나 그곳에서 벌어지는 변화를 가까이에서 지켜본 사람의 안타까움이기도 하다. 수십 년 동안 설악산을 오르내리며 숲과 계곡, 바위와 생명을 살펴온 그는 개발로 숲이 훼손되고 인공 시설이 늘어나는 모습을 보며 자연을 지키는 일에 눈을 돌리게 됐다. 하지만 그는 자신을 거창한 환경운동가로 설명하지 않는다.1992년 그는 설악산 자락으로 삶의 터전을 옮겼다. 산을 지키려면 먼저 산 가까이에서 살아야 한다고 생각했기 때문이다. 이듬해인 1993년에는 설악녹색연합을 창립해 본격적인 자연보호 활동에 나섰다. 이후 설악산과 동해안, 백두대간을 대상으로 생태조사와 환경감시, 교육과 시민참여 활동을 이어왔다. 그가 지키려는 것은 특정한 산이나 숲에만 머물지 않는다. 자연을 인간의 편의를 위한 대상으로 볼 것인지, 함께 살아가야 할 생명의 공간으로 받아들일 것인지에 대한 문제다.설악산은 그에게 활동의 대상이 아니다. 청춘부터 지금까지 삶의 시간을 함께해온 동반자다.박그림 선생의 삶에 깊은 흔적을 남긴 또 하나의 존재가 있다. 산양이다.20대 초반 설악산을 오르던 어느 날, 그는 바위 절벽을 자유롭게 오르내리는 산양 한 마리를 만났다. 짧은 순간의 마주침이었지만, 그 모습은 오래도록 기억에 남았다.그는 이후 산양을 관찰하고 생태를 조사하기 시작했다. 험준한 능선과 계곡을 오가며 발자국과 배설물, 먹이 흔적을 살폈다. 직접 산양을 만나는 것보다 흔적을 따라가는 날이 많았지만 그 작은 흔적을 통해 서식 환경과 생태계의 변화를 읽어냈다. 산양이 살아가는 곳은 사람의 접근이 쉽지 않은 험준한 공간이다. 박 선생에게 산양은 설악산 생태계의 건강성을 보여주는 하나의 지표이자, 인간의 손길이 닿지 않은 자연이 어떤 모습으로 살아가는지를 보여주는 생명이었다.그의 관심은 자연스럽게 산양에서 설악산 전체로 넓어졌다. 서식지가 개발로 단절되고 야생동물이 살아갈 공간이 줄어드는 현실을 마주하면서 특정 종을 보호하는 것만으로는 충분하지 않다는 생각에 이르렀다.그에게 설악산은 관광을 위한 경관이 아니라 수많은 생명이 연결돼 살아가는 생태계다. 산양이 바위 능선을 오르고, 숲과 계곡에 다양한 생명이 깃들 수 있을 때 비로소 설악산도 건강할 수 있다고 믿는다. 그래서 박 선생이 지키려는 것은 한 종의 생명에 머물지 않는다. 산양이 자유롭게 살아갈 수 있는 산 그리고 그 안의 모든 생명이 제자리를 지킬 수 있는 설악산이다.산양과의 짧은 만남에서 시작된 관심은 그의 삶을 자연보전의 길로 이끌었다. 그가 오랜 세월 설악산을 지켜보며 얻은 답은 단순하다. 생명을 지키는 일이 곧 산을 지키는 일이라는 것.박그림 선생은 오랫동안 설악산 케이블카 설치에 반대해 왔다. 단순히 개발을 거부해서가 아니다. 설악산이 지닌 자연 그대로의 가치가 개발로 얻는 편익보다 크다고 보기 때문이다. 그가 가장 먼저 우려하는 것은 경관의 변화다. 울산바위와 공룡능선, 대청봉으로 이어지는 능선은 오랜 시간 자연이 만들어온 설악산의 상징이다. 케이블카가 들어서면 지주와 전선, 정류장 등 인공 시설이 이 풍경 속에 자리하게 된다.생태계에 미칠 영향도 문제로 꼽는다. 공사 과정에서 숲이 훼손되고 소음과 인위적인 활동이 늘어나면 야생동물의 서식 환경이 달라질 수 있다는 것이다. 특히 산양처럼 험준한 산악지대를 서식지로 삼는 동물에게는 서식 공간의 변화가 적지 않은 부담이 될 수 있다고 우려한다. 박 선생에게 국립공원은 현재 세대만의 자산이 아니다.그가 강조하는 것은 개발과 보전의 단순한 대립이 아니다. 자연을 이용하기 전에 그 가치와 한계를 먼저 살펴야 한다는 것이다. 그가 바라는 설악산은 사람이 편리하게 이용하는 산을 넘어 산양을 비롯한 야생동물이 본래의 터전에서 살아가고 자연이 스스로의 질서를 이어갈 수 있는 산이다. 박 선생이 오랜 세월 설악산을 지켜보며 얻은 결론도 분명하다.박그림 선생은 설악산을 찾는 사람들에게 정상에 오르는 것보다 자연을 느끼는 시간을 가져보라고 말한다. 걸음을 늦추고 바람을 느끼며 계곡의 물소리와 숲의 향기에 귀를 기울여 보라는 것이다.수십 년 동안 비바람을 견뎌온 나무의 모습에는 그곳에서 살아온 시간과 생명의 이야기가 담겨 있기 때문이다.박 선생 역시 오랜 시간 설악산을 오르내리며 자연을 배웠다. 계절에 따라 달라지는 숲을 살피고, 야생동물의 흔적을 따라가면서 자연에는 인간의 언어와 다른 질서가 있다는 것을 깨달았다. 그래서 그는 자연을 단순한 풍경이나 관광의 대상으로 바라보지 않는다. 작은 꽃 한 송이와 바위틈의 나무, 숲을 오가는 새 한 마리까지 모두 함께 살아가는 생명으로 바라본다.그가 말하는 자연 사랑은 거창하지 않다. 잠시 멈춰 바라보고, 듣고, 느끼는 것에서 시작된다. 그 작은 교감이 쌓일 때 자연을 보호해야 하는 이유도 지식이 아니라 마음으로 이해하게 된다는 것이 그의 생각이다.박그림 선생에게 자연을 이해하는 특별한 방법은 없다. 오래 걷고, 계절의 변화를 지켜보고, 비와 눈, 바람과 햇살을 온몸으로 받아들이는 것. 그렇게 자연 곁에 머무는 시간이 쌓여야 비로소 산의 이야기를 들을 수 있다고 말한다. 50년 넘게 설악산을 오르내리며 그는 수많은 변화와 갈등을 마주했다. 쉽지 않은 순간도 많았지만, 다시 걸음을 옮길 힘 역시 산에서 얻었다.그래서 그는 자신이 산을 지키고 있다는 말을 선뜻 받아들이지 않는다.그에게 설악산은 지켜야 할 대상인 동시에 삶을 버티게 해준 힘이었다. 그가 바라는 미래는 소박하다. 손자들이 설악산을 찾았을 때 맑은 계곡과 숲을 만나고, 바위 능선을 오르는 산양을 볼 수 있는 것. 사람이 만든 풍경보다 자연이 오랜 시간 만들어온 모습을 먼저 만날 수 있는 산으로 남는 것이다.신선대에 바람이 분다. 울산바위를 돌아온 바람이 능선을 타고 지나간다. 박 선생은 잠시 걸음을 멈춘다. 반세기 넘게 산을 걸으며 얻은 그의 답은 어쩌면 단순하다.산을 지키는 일과 자신의 삶을 구분하지 않았던 사람. 설악산에서 힘을 얻고, 다시 그 산을 위해 걸어온 사람. 박그림 선생의 발걸음은 언젠가 멈출지 모른다. 그러나 그가 설악산에서 배운 한 가지는 오래 남을 것이다.인터뷰를 마친 그는 다시 걸망을 둘러메고 산으로 향했다. 얼마 지나지 않아 또 연락이 닿지 않을 것이다. 어디에 있는지 알 수 없지만, 아마도 사람의 발길이 닿지 않는 어느 계곡과 암벽을 따라 산양의 흔적을 찾고 있을 것이다.산양을 따라 산으로 들어갔고, 이제는 산양이 살아갈 자리를 지키기 위해 자신의 삶을 내어놓은 사람. 그의 발자국은 보이지 않는 곳으로 사라졌지만, 그가 지켜온 산과 산양의 흔적은 오래 남을 것이다.