[사진] 황금빛 구례 산수유 축제, 이렇게 즐겨보세요

[현천마을]

큰사진보기 ▲현천마을 ⓒ 임세웅 관련사진보기

[계척마을]

큰사진보기 ▲계척마을 산수유시목지 ⓒ 임세웅 관련사진보기

[반곡마을]

큰사진보기 ▲반곡마을 ⓒ 임세웅 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 개인 블로그에도 실립니다.

오는 14일이면 드디어 2026 구례 산수유꽃 축제가 막을 올립니다. 축제를 코앞에 둔 12일 오전, 가장 정확한 현장 소식을 전해드리기 위해 산동면 일대를 직접 한 바퀴 돌아보고 왔습니다.오전 부지런히 발품을 팔아 현천마을, 계척마을, 반곡마을을 차례로 둘러보았는데요. 불과 이틀 전만 해도 40%였던 개화율이 따사로운 봄 햇살을 듬뿍 받고 훌쩍 뛰어올라, 현재 약 60%의 개화율을 보이고 있습니다.이제는 몽우리를 터뜨린 꽃들이 훨씬 많아져서, 마을 전체가 확연하게 짙은 황금빛으로 물들기 시작했어요. 축제 개막일인 이번 주말에는 70~80% 이상 만개하여 그야말로 눈부신 절정을 맞이할 것으로 보입니다.현지인 가이드가 짚어주는 마을별 관전, 촬영 포인트 3곳을 전합니다.저수지를 따라 핀 산수유꽃이 물가에 반영되는 모습이 기가 막힌 곳입니다. 바람이 잔잔한 오전 시간에 방문하시면 수면에 비친 노란 산수유 데칼코마니를 카메라에 담으실 수 있어요. 고즈넉한 '촌캉스'의 정취를 느끼기에 최고입니다.이곳에는 무려 천 년의 오랜 세월을 간직한 산수유 시목(할머니나무)이 자리하고 있습니다. 긴 시간 마을을 지켜온 고목의 웅장함과 그 주위를 둘러싼 샛노란 꽃들의 대비가 묵직한 감동을 줍니다. 축제의 상징적인 장소인 만큼 꼭 들러보세요.너럭바위 사이로 시원하게 흐르는 계곡물과 흐드러지게 핀 산수유꽃을 한 앵글에 담을 수 있어 사진가들의 성지로 불리는 곳입니다. 평소 사진 촬영을 즐기신다면, 스마트폰이나 카메라에 ND 필터를 장착하고 장노출로 촬영해 보는 것을 강력히 추천합니다. 부드럽게 흐르는 계곡물과 쨍한 노란 꽃이 어우러져 한 편의 영화 같은 감성 영상을 남기실 수 있을 겁니다.아침 일찍 움직이시길 권합니다. 이번 주말은 전국에서 봄을 마중 나온 상춘객들로 인산인해를 이룰 예정이기 때문입니다. 주차난을 피하고 여유로운 사진을 남기고 싶다면 무조건 오전 일찍(오전 8~9시 이전) 도착하시는 것을 추천합니다.모레부터 시작될 9일간의 노란 꽃잔치, 구례에서 잊지 못할 봄날을 만끽하시길 바랍니다.