이 대통령 국정지지율 67%... "부동산·경제 잘한다" 상승

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 11일 청와대에서 실무 방문 형식으로 방한한 존 드라마니 마하마 가나 대통령과 정상회담을 했다. 2026.3.11 ⓒ 청와대 제공 관련사진보기

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 12일 발표된 전국지표조사(NBS) 3월 2주차 조사에서 67%로 나타났다. 직전 조사(2.23~25) 때와 같은 결과로, 취임 후 NBS 조사기준 직무긍정률 최고치를 그대로 유지한 결과다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 직전 조사 대비 1%p 내린 24%로 나타났다. 모름/무응답은 9%였다.엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치는 지난 9~11일 전국 만 18세 이상 1002명(총통화 5792명, 응답률 17.3%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화면접조사 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부를 물었다.모든 연령·지역별 응답층에서 긍정평가가 과반을 차지했다.연령별로는 18·19세 포함 20대(4%p↑, 48%→52%, 부정평가 27%)와 30대(8%p↓, 67%→59%, 부정평가 29%), 70대 이상(1%p↓, 58%→57%, 부정평가 34%)에서 50%대 긍정평가가 나타났다. 그 외 40대(5%p↓, 80%→75%, 부정평가 20%)와 50대(3%p↑, 77%→80%, 부정평가 15%), 60대(7%p↑, 64%→71%. 부정평가 23%)의 긍정평가는 70~80%대였다.지역별로는 대구/경북(-, 56%→56%, 부정평가 32%)과 대전/세종/충청(10%p↓, 68%→58%, 부정평가 33%)의 긍정평가가 50% 중반대로 조사됐다. 서울(2%p↑, 61%→63%, 부정평가 28%)과 인천/경기(2%p↓, 68%→66%, 부정평가 23%), 부산/울산/경남(6%p↑, 60%→66%, 부정평가 25%)에서는 60%대 긍정평가가 집계됐다. 광주/전라(2%p↑, 88%→90%, 부정평가 5%)의 긍정평가는 90%를 찍었다.지지정당·이념성향별로 보면 더불어민주당 지지층(n=431)과 진보층(n=264)의 변화는 거의 없었다. 민주당 지지층의 긍정평가는 직전 조사 대비 변화 없는 97%(부정평가 1%)였고 진보층의 긍정평가는 직전 조사 대비 1%p 오른 93%(부정평가 6%)로 나타났다.국민의힘 지지층(n=168)과 보수층(n=237)의 변화가 더 비교된다. 모두 절반 이상이 이 대통령의 국정운영을 부정평가했지만, 국민의힘 지지층의 긍정평가는 직전 조사 대비 5%p 오른 26%, 보수층의 긍정평가는 직전 조사 대비 4%p 오른 41%로 조사됐다.이념성향 중도층(n=362)의 긍정평가는 직전 조사 대비 2%p 내린 71%, 부정평가는 1%p 내린 19%로 나타났다.NBS가 이재명 정부의 주요 정책 분야에 대한 긍·부정평가를 조사한 결과를 보면, 부동산·경제 정책 등에 대한 긍정평가가 주된 배경으로 보인다.▲ 사회적 약자 보호 등 복지 정책(긍정 66%-부정 23%) ▲ 미국·중국·일본 등 주변국과의 외교 정책(긍정 62%-부정 30%) ▲ 물가 안정, 일자리 창출 등 경제 정책(긍정 60%-부정 33%) ▲ 집값 안정 등 부동산 정책(긍정 57%-부정 33%) ▲ 북핵 위기 대응 등 대북 정책(긍정 54%-부정 33%) 등 5가지 분야로 나눠 질문했다.같은 질문을 했던 2025년 12월 2주차 NBS 조사 결과와 비교할 때, 복지·외교·대북 정책에 대한 평가는 큰 변화가 없었지만 부동산 정책에 대해서는 17%p(40%→57%), 경제 정책에 대해서는 9%p(51%→60%) 긍정평가 비율이 상승했다.특히 부동산 정책 관련 이념성향 보수층의 긍정평가는 석달 전 조사 대비 16%p 오른 33%, 부정평가는 12%p 내린 59%로 나타났다. 경제 정책 관련 보수층의 긍정평가는 같은 기간 8%p 오른 35%, 부정평가는 8%p 내린 59%로 조사됐다.한편 이번 조사의 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 조사개요와 결과는 NBS 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.