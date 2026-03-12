묵직한 명함 한 장, 지갑을 챙기며 다짐한 것

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

지난 11일, 서울 마포구 <오마이뉴스> 본사로부터 봉투 하나가 도착했다. 봉투 안에는 시민기자 공식 명함이 들어 있었다. 손끝에 닿는 명함의 촉감은 종이 이상의 묵직함이 전달됐다. 그동안 써 내려간 수많은 기사가 하나의 단단한 기록으로 돌아온 것 같았다.나는 이곳에서 '뉴스게릴라'라는 이름으로 활동하며 우리 이웃의 삶을 기록해 왔다. 최근 명함 제작 기준인 '신청일 기준 3개월 내 기사 등급 중 버금 기사 5건(으뜸 기사 1건 포함)'을 달성했다. 누군가에게는 소소해 보일지 모르나, 치열한 검토를 거쳐 '으뜸 기사' 한 편을 세상에 내놓는 일은 결코 만만한 과정이 아니었다. 그래서인지 지갑에 넣은 명함 한 장이 유독 묵직하게 느껴진다.정년으로 명함이 단절된 상태에서 바로 명함을 챙겨 평소 좋아하는 잔디밭으로 이동했다. 사진 작업을 위해 나온 후배 작가를 만나고 첫 명함을 전달했다. 내가 시민기자의 길을 선택한 이유는 화려한 홍보성 기사보다는 독자의 삶에 실질적인 힘이 되는 이야기, 즉 '사람 냄새' 나는 기사에 마음이 끌렸기 때문이다. 또한 "뉴스는 기자를 뛰게 하지만, 더 좋은 뉴스는 기자의 가슴까지 뛰게 하는 것이다"라는 신문사의 철학에 반했기 때문이다. 그 기자를 시민기자로 생각했기 때문이다.행사 보도나 정책 소개도 의미가 있지만, 진정으로 오래 기억에 남는 것은 평범한 사람들이 살아가는 현장이다. 동네 골목의 소박한 풍경, 마을 행사 뒤에 숨겨진 땀방울, 그리고 꽃의 아름다움보다 그 꽃을 지키는 사람의 모습 등 무심코 지나치기 쉬운 일상의 찰나들. 이러한 이야기들이 기사라는 형식을 갖출 때, 소박한 일상은 지역의 역사가 되고 사회적 의미를 획득한다.시민기자는 그냥 글을 쓰는 화자가 아니라 '공론장을 만드는 사람'이다. 지역 사회의 문제 의식이나 작은 제보가 기사화 될 때, 그것은 개인의 푸념을 넘어 사회를 향한 묵직한 질문이 된다. 현장에서 생생한 이야기를 발굴하는 시민기자와, 그 원석을 정교하게 다듬어 세상에 내보내는 편집 기자의 협업. 이 과정이 유기적으로 작동할 때 비로소 시민 저널리즘은 완성된다. 모든 기사가 철저한 심사 시스템을 통과해야 한다는 점은, 이곳의 뉴스가 '공동의 가치'를 지향하고 있음을 보여준다.돌이켜보니 글을 쓴 숫자보다 더 값진 것은 내면의 변화였다. 꾸준히 글을 쓰며 문장은 한층 간결해졌고, 어지러웠던 생각들은 명료하게 정리되었다. 무엇보다 사물을 바라보는 시선이 깊어졌다. 같은 풍경을 보더라도 "왜 이런 일이 일어났을까", "이 이면에는 어떤 삶의 서사가 담겨 있을까"라는 질문이 먼저 떠오른다.'보도자료'를 대하는 태도 역시 달라졌다. 주어진 내용을 수동적으로 수용하기보다 "이 기사가 시민에게 줄 실질적인 효용은 무엇인가", "누락된 목소리는 없는가"를 끊임없이 자문하게 된다. 기자는 결국 '답'을 주는 사람이 아니라 '질문'을 던지는 사람이라는 사실을 깨달은 덕분이다. 물론 전직 방송인이긴 하나, 나는 정치나 행정의 복잡한 메커니즘을 파헤치는 전문 기자는 아니다. 그 영역은 전문가들의 몫으로 남겨두고 싶다. 대신 내가 집중하고자 하는 곳은 나의 직업인 문화기획자의 결이 담긴 '문화와 사람'이다.지역의 고유한 문화, 마을의 세세한 기록, 그리고 이웃들의 평범하지만 위대한 삶. 이것들을 정론직필의 정신으로 남기는 것이 나의 소명이다. 수많은 제보와 작은 이야기들이 모여 훗날 소중한 현대사가 될 수 있다고 믿기 때문이다. 오늘도 나는 명함 한 장을 지갑에 챙긴다. 화려한 기자증은 아닐지라도, 그 속에 담긴 "모든 시민은 기자다"라는 문장은 여전히 강력한 현재 진행형이다.