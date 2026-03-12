심의수 당진시의원, 국민의힘 탈당... "정당보다 시민 우선"

큰사진보기 ▲12일 탈당 기자회견을 하고 있는 심의수 당진시의원. ⓒ 방관식 관련사진보기

AD

▲삼의수 당진시의원, “단 한 번의 진술 기회도 없어” 징계에 반발 심의수 당진시의원이 국민의힘 탈당을 공식 선언했다. 12일 당진시청 브리핑룸에서 기자회견을 연 심 의원은 “의정활동 과정에서 발생한 정치적 판단을 이유로 징계를 받았고, 충남도당 징계와 중앙당 재심 과정에서도 단 한 번의 의견진술 기회조차 주어지지 않았다”며 절차적 문제를 제기했다. 방관식 관련영상보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

심의수 당진시의원이 국민의힘 탈당을 공식 선언했다.심 의원은 12일 당진시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "의정활동 과정에서의 정치적 판단을 이유로 징계를 받았고, 충남도당 징계와 중앙당 재심 과정에서도 단 한 번의 의견진술 기회조차 주어지지 않았다"며 절차적 문제를 제기했다.정당의 징계는 정치인의 명예와 정치적 생명을 좌우하는 중대한 결정임에도 최소한의 절차적 보장조차 이루어지지 않았다는 것이다. 또한 일방적인 문서 통보로 재심 기각이 결정된 것도 납득하기 어렵다고 주장했다.앞서 국민의힘 당진당협은 지난해 10월경 충남도당에 심의수, 전선아 의원 두 명에 대한 징계를 요청했다. 당협이 제시한 징계 사유는 ▲당 공식행사 불참 ▲기지시줄다리기박물관 주차장 확충 예산 반대 ▲충남도의원 매칭 사업비 삭감 찬성 ▲후반기 당진시의회 원내대표 선출 과정에서 당협과 다른 입장 등이다.심 의원은 "징계 요청은 사실과 다르다"며 소명서를 제출했지만, 도당은 중징계를 내렸다. 이후 지난 5일 국민의힘은 심 의원과 전선아 의원의 징계 재심 신청을 기각했다.심 의원은 "국민의힘 배현진 국회의원 제명 사건 관련 효력정지 가처분에서 법원은 정당의 징계라도 최소한의 절차적 정당성과 당사자의 의견진술 기회가 보장돼야 한다고 판단했다"며 "그러나 이번 징계 과정에서는 이러한 절차가 충분히 지켜지지 않았다"고 말했다.심 의원은 "이번 일을 계기로 기초의원에게 정당이 반드시 필요한지 근본적으로 고민하게 됐다"며 "기초의회는 중앙정치의 권력 다툼이 아니라 시민의 삶과 지역 문제 해결을 위한 공간이어야 한다"고 강조했다.또한 "최근 당진 정치의 혼란 역시 편 가르기와 줄 세우기 정치에서 비롯됐다"며 "이런 상황은 결국 당진시의회 의장 불신임 가결로 이어졌다"고 지적했다.앞으로의 정치 방향에 대해서는 "정치는 갈등을 키우는 것이 아니라 지역을 통합하고 시민을 위한 방향으로 나아가야 한다"며 "정당의 이해관계가 아닌 시민의 이익과 당진 발전을 기준으로 의정활동을 이어가겠다"고 밝혔다.심 의원은 끝으로 "오늘 정당을 떠나지만 시민을 떠나는 것은 아니다"며 "초심을 되새기며 시민만을 위한 의정활동을 계속하겠다"고 말했다.