'휴전 선언'한 장동혁 "선거까지 징계 정지"... 오세훈 공천 신청할까

▲장동혁 “선거 끝날 때까지 모든 징계 사건 논의 중단”장동혁 국민의힘 대표가 12일 최고위원회의에서 당 중앙윤리위원회에 "지금 윤리위에 제소돼 있는 모든 징계 사건에 대해서 지방선거가 끝날 때까지 추가적인 징계 논의를 하지 말아 달라"고 요청했다고 밝혔다. ⓒ 남소연 관련사진보기