'휴전 선언'한 장동혁 "선거까지 징계 정지"... 오세훈 공천 신청할까

장동혁 국민의힘 당 대표가 '윤석열 결의문'을 실천하기 위한 후속 조치를 하나 내놓았다. 당 중앙윤리위원회에 제소되어 있는 모든 징계를 전국동시지방선거까지 '정지'하도록 한 것이다. 다만, 기존의 징계를 '철회'하는 데까지 나아가지는 않았다.
이제 공은 오세훈 서울특별시장에게 넘어갔다. 그가 12일 하루 추가로 열린 공천 신청에 응할지 관심이 쏠린다. 오 시장 측에서는 공천을 신청할 수 있는 '명분'을 당 지도부가 만들어줘야 한다며, 적극적인 행동을 주문하고 있는 상황이다.
장 대표의 이날 발언 취지를 두고 벌써부터 논란이 일고 있는 만큼, 오 시장 측이 공천을 신청할지는 여전히 미지수이다.
장동혁 "윤리위, 추가 징계 논의하지 말아달라... 당직자, 당내 문제 언급 자제하라"
장동혁 대표는 12일 오전 당 최고위원회의를 주재하면서 "당내 문제에 대해 말씀드리겠다"라며 "이제 국민의힘은 하나로 뭉쳐서 지방선거 승리를 위해서 힘차게 뛸 때"라고 입을 열었다.
잠깐의 침묵 이후, 장 대표는 "의원총회에서 논의된 것이기도 하고, 우리가 하나로 뭉쳐서 선두로 힘차게 뛰기 위한 방안이기도 하다"라며 "저는 지금 윤리위원회에 제소되어 있는 모든 징계 사건에 대해 지방선거가 끝날 때까지 추가적인 징계 논의를 하지 말아줄 것을 윤리위원회에 요청드리겠다"라고 말했다.
그는 "이제 당내 인사들이 우리 당내 문제에 천착하기보다 대여투쟁에 집중해주실 것을 당부드린다"라며 "이제 우리가 당내 문제에 머물러서 우리끼리 에너지를 낭비할 것이 아니라, 제대로 된 대여투쟁을 통해 지방선거 승리를 위해 힘을 모을 때"라고 목소리를 높였다.
특히 "아울러 당직을 맡고 있는 모든 분들은 앞으로 당내 문제나 당내 인사에 대해 언급을 자제해주실 것을 당부드린다"라며 "당직을 맡고 있는 분들의 언행 한마디 한마디는 그것이 당의 입장으로 비쳐질 수 있고, 그게 더 큰 무게감을 갖기 마련이다"라고 말했다.
장 대표는 "따라서 당직을 맡고 있는 모든 분들께서 오로지 지방선거 승리를 위해 힘을 합친다는 의미에서 앞으로 대여투쟁 그리고 이재명 정부에 대한 실정을 비판하고 국민들께 알리는 데 힘을 모아달라는 말씀을 다시 한번 간곡하게 드리겠다"라고 덧붙였다.
이에 다음 발언 순서였던 송언석 원내대표는 본인이 준비한 모두발언에 들어가면서 "장동혁 당 대표의 발언에 대해서 존경의 뜻을 담아서 감사하다는 말씀드린다"라고 호응했다.
추가로 열린 공천 신청 접수... 관건은 오세훈 서울시장의 신청 여부
앞서 국민의힘은 의원총회를 열고 국회의원 107명 일동의 명의로 '결의문'을 채택했다(관련 기사: "다시 태어나겠다"는 국힘, '계엄 사과·윤석열 절연 결의문' 발표
https://omn.kr/2hasa). 전직 대통령 윤석열씨의 정치적 복귀를 요구하는 이른바 '윤 어게인' 기조와 거리를 두겠다는 뒤늦은 선언이었다.
하지만 정작 '윤 어게인'으로 불리는 강성 지지층을 껴안고 나섰던 장 대표의 '진의'를 두고 논란이 계속됐다. 의원총회에서 침묵했던 점, 의원총회 직후 기자들과의 백그라운드 브리핑을 거부한 점, 수석대변인이 대신 밝힌 입장에는 '존중'이라는 표현만 사용된 점 등이 지적됐다.
언론 접촉을 최소화하던 장 대표는, 논란이 계속되자 전날(11일) 국회에서 기자들과 만나 결의문이 곧 당의 공식 입장임을 재확인하고 나섰다. 그러나 이날도 그는 기자들로부터의 후속 조치에 대한 질문을 받았지만 답변하지 않은 채 자리를 떠났다. 그러면서 '결의문' 내용을 실천하기 위한 후속 조치가 부족하다는 지적이 당 안팎에서 잇따랐다(관련 기사: 침묵 깬 장동혁 "결의문 존중" 반복했지만, 후속 조치엔 다시 침묵
https://omn.kr/2hc01).
이 같은 상황이 오세훈 서울시장의 공천 신청 여부와 연동되면서, 장 대표의 리더십을 향한 압박은 더욱 거세졌다. 오세훈 시장은 당의 기조 변화를 요구하며 국민의힘 중앙당 공천관리위원회에 서울시장 후보 공천 신청을 8일까지 하지 않았다. 현역인 오 시장을 내세워도 서울시 선거 승리를 장담할 수 없는 국민의힘 입장에서, 가장 유력한 후보의 공천 미신청은 파급력이 상당했다.
당 지도부와 원내지도부 그리고 오 시장 측이 이전에 소통한 정황은 있었다(관련 기사: 오세훈-장동혁, 공천 미신청·절윤 결의문 작성 전 회동했다
https://omn.kr/2hb9v). 당에서는 공식적으로 연관관계를 부인하고 있지만, 결과적으로 이번 결의문 채택의 배경에 오 시장의 정치적 승부수가 작동했다는 해석이 지배적이다.
이정현 국민의힘 공천관리위원장은 11일 오전, 국민의힘 중앙당사에서 기자간담회를 열고 "서울과 충남은 선거의 상징성과 규모가 매우 큰 지역"이라며 "공관위는 국민 눈높이에 맞는 충분한 경쟁과 검증 구조를 만들고 선택을 넓혀드리는 것이 필요하다고 판단했다"라고 밝혔다. 오세훈 시장과 김태흠 충청남도지사를 염두에 둔 '추가 신청' 일정이 열린 것이다.
김태흠 지사는 공천 신청 의사를 밝혔지만, 오세훈 시장 측의 반응은 모호했다. 오 시장은 11일 본인의 SNS에 "국민들은 실천을 기다리고 있다"라는 제목의 게시물을 올리고 "이번 결의문이 올바른 변화의 시작임은 분명하다. 그러나 선언으로 그쳐서는 안 된다"라고 강조했다.
이어 "국민들이 기다리는 것은 가시적 변화"라며 "의원총회에서 우리 당이 가야 할 길을 제시했다면, 이제 그 길로 가는 실천의 주체는 당 지도부이다. 지도부의 실천을 간곡히 요청드린다"라고 역설했다.
핵심적인 실천 사항은 사실상 모두 빠져... 고성국씨도 당적 유지
장동혁 대표는 전날 기자들에게 "결의문에 담지 못했지만 여러 다른 논의들도 있었다"라며 "당 대표로서 어느 부분에서 얼마만큼 수용하고, 당을 어떻게 이끌어갈지에 대해 고민하고, 필요한 부분이 있다면 당 대표로서 입장을 정리해 말씀드릴 기회가 있을 것"이라고 덧붙였다.
여기서 말한 '다른 논의'의 내용이 무엇인지 장 대표는 정확히 밝히지 않았다. 그러나 주로 언급되는 것은 ▲ 한동훈 전 대표와 김종혁 전 최고위원 등의 징계 취소 및 복당 ▲ 이호선 당무감사위원장·윤민우 중앙윤리위원장·장예찬 여의도연구원 부원장·박민영 미디어대변인의 인사 조치 ▲ 고성국·전한길씨 등 극우 성향으로 불리는 당원들의 출당 조치 등이다.
장 대표의 12일 '징계 정지'는 이같은 요구를 일부나마 수용하는 모양새를 취한 것이다. 현재 서울시당 위원장을 맡고 있는 배현진 국민의힘 의원의 징계에 대해 가처분 신청이 법원으로부터 인용된 상황이고, 서울시당으로부터 탈당 권고 징계를 받은 고성국씨는 당에 이의를 제기했다. 그 외에도 '친한계'와 '친윤계'가 서로 맞물려 다수의 건이 윤리위에 제소됐거나 제소를 준비 중인 상황이었다.
이처럼 '휴전'을 제안한 장 대표의 타협안을 과연 결의문에 대한 '실천'으로 볼 수 있을지 미지수이다. 핵심적인 요구사항은 전부 제외된 셈이기 때문이다. 기존의 징계를 철회하는 게 아닌 이상, 한동훈 전 대표의 지방선거 전 복당은 무산 수순이다.
또한 가족 소유 언론사 주식의 백지신탁 처분 행정명령에 불복해 소송을 제기했다가 최종 패소하며 당원권 정지 징계를 받았던 박강수 마포구청장도 당원권을 지킬 수 있게 됐다. '개인 비위'로 징계받은 현역 구청장을 구제해, 지방선거 출마의 길을 터 준 것이다.
최보윤 수석대변인은 이날 당 최고위원회의를 마치고 기자들과 만나 장예찬 부원장 등에 대한 인사조치는 "논의된 바 없다"라고 선을 그었다. 당 대표가 공개적으로 신중한 언행을 요구한 정도로 갈음한 것. 또한 고성국씨의 탈당과 관련해서도 "윤리위에 제소된 모든 사건에 대해 지방선거 끝날 때까지 징계 논의를 하지 않는 걸로 당 대표께서 윤리위에 요청하셨고, 그 내용 그대로 봐주시면 될 것 같다"라고 말했다. 고씨의 국민의힘 당적도 선거까지 유지가 확정된 셈이다.
오세훈 서울시장은 12일 공식 일정 중 기자들과 만나 공천 신청 여부 등에 대해 간단한 입장을 밝힐 계획인 것으로 전해졌다.