[사진] "33·34번째 핵발전소 건설 반대... 후쿠시마 기억해야"

탈핵 대회에 모인 시민들기억하라 후쿠시마 그만짓자 핵발전소 라는 주제로 탈핵 대회가 열리고 있다.

"기억하라 후쿠시마!"

"그만 짓자 핵발전소!"

"33·34번째 핵발전소 필요 없다!"

"핵발전소 신규 건설 반대한다!"

32개의 핵발전소를 상징하는 퍼포먼스32개의 핵발전소를 상징하는 퍼포먼스를 하고 있다.

지난 11일 오후 2시, '신규 핵발전소 저지 전국비상행동'은 서울 세종문화회관 계단에서 탈핵 운동에 동참한 시민 3110명을 대표해 '기억하라 후쿠시마, 그만 짓자 핵발전소'를 주제로 탈핵 선언대회를 열었다.이날 행사에는 제주를 비롯해 경북, 전남 등 전국 각지에서 모인 활동가들과 시민 수백 명이 참여해 핵발전소의 위험성에 공감하며 탈핵 선언에 동참했다.발언자들은 "핵발전소는 위험과 비용의 책임을 국민에게 전가하는 방식의 에너지 정책"이라며 "재생에너지와 대체에너지 중심 체계로 전환하려는 흐름에도 역행하는 행위"라고 비판했다.특히 참가자들은 이재명 정부가 지난 1월 26일 공식화한 '실용주의적 원전' 노선을 비판하며 관련 계획의 중단을 촉구했다. 정책 결정을 주도한 김성환 기후에너지환경부 장관을 향한 비판도 이어졌다.참가자들은 이미 국내에는 32기의 원자력발전소가 운영되고 있어 더 이상 원전을 늘릴 필요가 없다며 33·34호기 건설을 추진하는 것은 무리한 정책이라고 주장했다. 이들은 "김성환 장관은 즉각 사퇴해야 한다"고 목소리를 높이기도 했다.정부는 인공지능(AI)과 반도체 산업의 전력 수요 증가에 대응하기 위해 대형 원전 2기 건설과 함께 소형모듈원자로(SMR) 도입을 추진하겠다는 입장을 밝힌 바 있다.참석자들은 기후 위기 대응의 골든타임이 다가오고 있는 지금, 필요한 것은 핵발전 확대가 아니라 재생에너지 확대와 에너지 수요 관리 중심의 정의로운 에너지 전환이라며 더 이상 핵발전소를 추가로 지을 필요는 없다고 주장했다.