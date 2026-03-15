국민의힘 인재영입 조기 종료, 조정훈 의원 때문?

▲영입 인재 환영식 참석한 장동혁-송언석-조정훈국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표, 조정훈 인재영입위원장이 11일 서울 여의도 국회에서 열린 지역발전 영입 인재 환영식에서 참석자들과 기념촬영을 마친 뒤 자리로 향하고 있다. 오른쪽 두 번째가 '극우 논란'을 빚은 이범석 신전대협 공동의장. ⓒ 남소연 관련사진보기