'경기지사 출마' 추미애... "중도 소구력 없었으면 6선 됐겠나"

큰사진보기 ▲추미애 더불어민주당 의원이 12일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 오는 6월 3일 실시되는 경기도지사 선거에 더불어민주당 예비후보로 출마를 공식 선언하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

▲경기도지사 출마 선언한 추미애 "자부심 느끼는 경기도 만들겠다" 유성호 관련영상보기

AD

큰사진보기 ▲추미애 더불어민주당 의원이 12일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 오는 6월 3일 실시되는 경기도지사 선거에 더불어민주당 예비후보로 출마를 공식 선언하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

국회 법제사법위원회 위원장을 맡고 있는 추미애 더불어민주당 의원(하남갑)이 12일 경기도지사 출마를 선언했다.추 의원은 이날 오전 국회 소통관에서 기자회견을 통해 "출퇴근의 고통을 끝낼 수 있게 경기도의 지도를 다시 그리겠다. GTX와 JTX(광역급행철도) 철도망의 조기 완공 등 경기 전역을 하나의 거대한 메가시티로 묶어 '교통 혁명'을 완성하겠다"며 출마 의사를 밝혔다.그는 이날 준비된 선언문에서 ▲경기도의 미래 산업 중심지 구축 ▲'특별한 희생-특별한 보상'원칙으로 규제 지역 대책 마련 ▲AI 기술 통한 수도권 교통구조 개선 ▲읍면동마다 생활권 통합돌봄센터 설치 등 돌봄과 복지 서비스 강화 네 가지를 약속했다.추 의원은 이날 "저는 공수처 출범과 검찰의 수사·기소 분리 원칙을 제도화해 권력기관 개혁의 물꼬를 텄고, 세 아이를 키운 워킹맘으로서 공공보육과 공공산후조리원 확대 제안에도 힘써왔다"며 "저의 정치가 늘 지향했던 것은 권력도, 명예도 아닌 국민의 삶"이라고 말했다.출마선언 기자회견 후 기자들과 만난 추 의원은 검찰개혁 정부안을 두고 여권 내 지지층이 찬성과 반대로 갈린 상황과 관련된 질문을 받기도 했다. 추 의원은 '법사위원들과 지도부 의견이 다른 것 같다'는 기자들의 질문에 "이견이라거나, 법사위원들하고 원내 지도부하고 입장이 다르다기보다는, (안의) 세부적인 부분을 법사위에 맡기되 우선 당론으로 채택하자고 했던 것"이라며 진화에 나섰다.그는 "지금 단체와 학자, 개혁운동가 등 다양한 목소리들이 있지 않나. 확정안이 보도되면서 이제 국민들이 '(정부안에) 동의한다' 또는 '아직 미흡하다'는 등 여러 의견들을 내고 있고 법사위원들은 그걸 업데이트 하는 중"이라며 "이 제도는 어떤 특정한 집단을 악마화한다는 의미가 아니다"라고 선을 그었다. 그러면서 "여러 의견을 모아 입법적으로 잘 뒷받침하겠다"고 강조했다.'강경파' 이미지로 인해 경쟁자인 김동연 현 경기지사에 비해 중도확장성이 낮다는 지적에 대해선 "제가 6선 의원을 하는 동안, 민주당이 약세일 때도 지역구에서 당선이 됐던 건 중도층 소구력이 있었기 때문"이라고 반박했다.그는 "개혁은 특정 계층만 보고 하는 게 아니다. 나라를 위한 기본 설계이고, 모두를 위한 성과여야 한다"며 "제가 법사위원장 소임을 마치고 도민들과 함께 하게 되면 그런 우려는 곧 사라지게 될 것"이라고 덧붙였다.한편 김동연 경기지사도 같은 날 오전 연임을 위한 후보 출마를 선언했다. 이로써 민주당 경기지사 경선은 추 위원장과 김 지사를 비롯해 권칠승·한준호 의원, 양기대 전 의원 등 5명이 치르게 됐다.민주당은 오는 15일 중앙당사에서 예비후보들의 합동연설회를, 이어 19일 합동토론회를 열기로 했다. 최종 후보를 가릴 2인 결선은 오는 4월 15일~17일 진행될 예정이다.