세계 유가 상승 속 일본은 왜 비교적 조용할까

최근 국제 정세의 불안과 산유국 정책 변화로 세계 곳곳에서 유가 상승 소식이 이어지고 있다. 뉴스에서는 "기름값이 오른다"는 이야기가 자주 들리고, 실제로 많은 나라에서 휘발유 가격이 크게 올라 생활비 부담이 커졌다는 이야기도 나온다.그런데 일본에서는 조금 다른 분위기가 느껴진다. 물론 가격이 전혀 오르지 않은 것은 아니지만, 다른 나라에 비해 상승 폭이 비교적 크지 않다는 평가가 많다. 주변에서도 "생각보다 많이 오르지 않았다"는 이야기를 종종 들을 수 있다.이러한 이유 중 하나로 자주 언급되는 것이 바로 일본 정부의 개입이다.일본에서는 국제 유가가 급격히 오를 때 소비자 가격이 갑자기 뛰지 않도록 정부가 일정 부분 개입하는 정책을 시행해 왔다. 이 정책은 일본 경제산업성이 중심이 되어 추진하고 있으며, 정유사에 보조금을 지급하는 방식으로 운영된다.쉽게 말해 국제 유가가 올라 정유사들의 공급 가격이 높아지면 정부가 일정 부분 비용을 보조해 주유소 가격이 급격히 오르지 않도록 조정하는 것이다. 덕분에 소비자가 체감하는 휘발유 가격은 비교적 완만하게 움직이는 경우가 많다.또 하나의 특징은 일본의 세금 구조다. 일본은 휘발유에 부과되는 세금 자체는 높은 편에 속한다. 하지만 세금이 대부분 리터당 일정액으로 부과되는 구조다. 즉 원유 가격이 오르더라도 세금이 함께 크게 증가하는 구조는 아니다. 이 때문에 국제 유가가 변동하더라도 소비자 가격이 급격하게 뛰기보다는 비교적 완만하게 움직이는 경향이 있다.반면 한국의 경우는 조금 다른 방식으로 대응한다. 한국에서는 보통 '유류세 인하' 정책을 통해 기름값 상승에 대응한다. 일정 기간 동안 세금을 낮춰 소비자 가격을 낮추는 방식이다.하지만 이 방식은 유류세 인하 기간이 끝나면 다시 세금이 원래 수준으로 돌아오기 때문에 가격 변동 폭이 비교적 크게 느껴질 수 있다. 또한 국제 유가 상승이 비교적 빠르게 주유소 가격에 반영되는 경향도 있다.결과적으로 같은 유가 상승 상황에서도 두 나라에서 체감되는 분위기는 다르게 나타난다.여기에 생활 방식의 차이도 영향을 미친다. 일본 특히 도쿄와 같은 대도시는 철도와 지하철 중심의 교통 체계가 잘 발달되어 있다. 도쿄 메트로와 동일본 철도회사가 운영하는 철도망은 도시 전역을 촘촘하게 연결하고 있어 일상 이동의 상당 부분을 대중교통으로 해결할 수 있다.이 때문에 자동차 이용 자체가 상대적으로 적은 편이다. 도쿄에서는 자동차를 구매하려면 반드시 주차 공간을 확보했다는 증명을 제출해야 하는 제도도 있다. 이런 제도 덕분에 도시 내 차량 수가 무분별하게 늘어나는 것을 어느 정도 억제하고 있다.반면 한국에서는 한 가구가 두 대 이상의 차량을 보유하는 경우도 점점 늘어나고 있다. 자동차 이용이 많은 사회일수록 유가 상승이 생활비에 직접적으로 영향을 미치게 된다.결국 일본에서 유가 상승이 상대적으로 크게 체감되지 않는 이유는 단순히 가격 정책 하나 때문만은 아니다. 정부의 가격 안정 정책, 세금 구조, 그리고 자동차 이용 방식까지 여러 요소가 함께 작용한 결과라고 볼 수 있다.같은 국제 유가 상승이라는 상황 속에서도 도시 구조와 정책의 차이에 따라 시민들이 느끼는 체감은 크게 달라질 수 있다는 점을 보여주는 사례라고 할 수 있다.