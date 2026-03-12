트럼프는 "전쟁 곧 끝난다"지만... 이란 전쟁 장기화 우려

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령 ⓒ 백악관 관련사진보기

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 전쟁이 "곧 끝날 수도 있다"고 주장하고 있지만, 현지 상황은 장기전으로 치닫고 있다는 우려가 커지고 있다.이스라엘 정부는 이번 작전에 "시간 제한이 없다"고 밝혀 사실상 장기전을 예고했으며, 미국 의회 안팎에서는 전쟁 목표와 출구 전략이 모호하다는 비판이 나온다.트럼프 대통령은 11일(현지시간) 미국 매체 <악시오스>와의 인터뷰에서 "미군이 폭격할 대상이 사실상 거의 남지 않았다"며 전쟁이 조만간 끝날 수 있다고 주장했다. 그는 "내가 원할 때 언제든 전쟁을 끝낼 수 있다"고 강조했다.하지만 이스라엘의 시각은 다르다. 이스라엘 카츠 국방장관은 <타임스 오브 이스라엘>과의 인터뷰에서 "작전은 목표 달성과 승리 달성 시까지 필요한 만큼 계속될 것"이라며 "시간 제한은 없다"고 밝혔다.트럼프 대통령은 전쟁이 "예상보다 빠르게 진행되고 있다"고 평가하며 "당초 6주 계획보다 큰 피해를 입혔다"고 주장했다. 그러나 미국 정부는 군사 작전 종료 시점과 조건에 대한 구체적 계획은 발표하지 않고 있다. 일방적 휴전 선언도 이란이 수용할지는 불확실하다.이란 마수드 페제시키안 대통령은 11일, 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)를 통해 전쟁 종료 조건으로, 미국과 이스라엘의 공격에 대한 보상과 재공격 방지를 위한 '확고한' 국제적 보장을 요구했다.전쟁이 지속되는 동안, 이란은 중동 전역의 미군 기지와 걸프 지역 에너지 시설을 겨냥한 드론·미사일 공격을 이어가고 있다. 미국과 이스라엘은 수천 발의 폭탄을 투하한 것으로 전해지며, 최소 1300명이 사망한 것으로 알려졌다. 호르무즈 해협 통항 차단으로 국제 유가가 급등하고 세계 경제 불확실성도 커지고 있다.트럼프 대통령은 이란의 호르무즈 해협 봉쇄에 대해 "죽음과 불, 분노"에 직면할 것이라고 경고했지만, 11일에도 해협 인근에서 선박 세 척이 공격받았다.미국 정부는 전쟁 성과로 이란 군사 능력 약화를 강조하고 있다. 초기에는 "이란 국민에게 자유를 가져다주겠다"는 정치·인권 담론을 내세웠지만, 현재 공식 목표는 핵·미사일·드론 프로그램과 해군 전력을 파괴하는 데 방점이 찍혀 있다.그러나 미 의회, 특히 민주당 상원의원들은 전쟁 목표와 출구 전략이 불분명하다고 지적한다. 코네티컷주를 지역구로 둔 크리스 머피 상원의원은 10일 기밀 브리핑 후, 트럼프 행정부가 브리핑을 비공개로 유지하는 이유는 "전쟁을 공개적으로 정당화할 수 없기 때문"이라고 밝혔다.머피 의원은 행정부가 공식 목표로 '핵 프로그램 파괴'나 '정권 교체'를 포함하지 않았다고 전하며, 이란 능력의 재복구를 방지할 구체적 계획도 듣지 못했다고 비판했다. 그는 호르무즈 해협 재개방을 위한 계획이 없다는 점을 지적하며, 이번 분쟁이 "끝없는 전쟁"으로 이어질 수 있다고 경고했다.다른 민주당 상원의원들 역시 비슷한 문제의식을 공유하며, 행정부에 전쟁 목표와 출구 전략의 명확화, 공개성과 의회·국민에 대한 설명 책임을 요구하고 있다.