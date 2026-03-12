후속 조치 미루는 장동혁, 불붙은 '한동훈 복당론'

큰사진보기 ▲침묵 깬 장동혁 "의원 107명 '절윤' 결의문이 당의 입장"지난 8일 의원총회에서 나온 '절윤' 결의문에 대해 침묵으로 일관해온 장동혁 국민의힘 대표가 11일 서울 여의도 국회에서 열린 지역발전 영입 인재 환영식을 마친 후 결의문에 대한 자신의 입장을 밝힌 뒤 나서고 있다. 장 대표는 "107명 의원 전원의 이름으로 밝힌 입장이 국민의힘 입장"이라며 "결의문에 담긴 내용, 그리고 그 과정에서 보여준 우리 의원들과 저를 포함해서 107명이 보여준 그 진심, 그것만 봐주셨으면 좋겠다. 지방선거 승리를 위해서는 그날 의총에서 밝힌 우리의 입장이 마지막 입장이 돼야 한다"고 말했다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲한동훈 전 국민의힘 대표가 3월 7일 부산 북구 구포시장을 찾아 상인들과 지지자들에게 인사를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

국민의힘의 이른바 '절윤(윤석열 전 대통령과 단절)' 결의문 발표 이후 후속 조치를 둘러싼 논란이 커지고 있습니다. 장동혁 대표는 결의문을 직접 낭독하지 않았고, "존중한다"는 원론적 입장만 밝힌 채 구체적인 실천 방안에는 침묵하고 있습니다. 당 안팎에서는 결의문 채택 이전과 달라진 것이 없다며 후속 조치 마련을 압박하고 있습니다.오세훈 서울시장은 11일 페이스북에 "국민들은 가시적 변화와 실천을 기다리고 있다"고 지적했습니다. 이어 "선언으로 그쳐선 안 된다. 그래야만 수도권 후보들이 승리의 길로 나아갈 수 있다"며 "지도부의 실천을 간곡히 요청드린다"고 강조했습니다.조경태 의원도 같은 날 국회 기자회견에서 "결의문 한 장 읽고 고개 한 번 숙였다고 얼어붙은 민심을 녹일 수는 없다"며 "국민이 원하는 것은 종잇장 위의 다짐이 아니라 살을 도려내는 뼈아픈 실천이다"라고 비판했습니다.조 의원은 현 지도부에 ▲국회 운동장 대국민 사과 ▲한동훈 전 대표 제명 철회 및 복당 ▲전한길·고성국 등 극우 인사 제명 ▲탄핵 반대 당론 철회 등을 요구했습니다.최근 열린 의원총회에서도 인적 청산과 한 전 대표의 복귀를 촉구하는 목소리가 터져 나왔습니다. 의총 참석자들 사이에서는 "한 전 대표 복당 없이는 '윤 어게인'과 절연했다는 말이 의미가 없다"는 주장이 강하게 제기된 것으로 알려졌습니다.국민의힘 내 소장파 모임 '대안과 미래' 간사인 이성권 의원은 10일 CBS 라디오 <김성태의 뉴스쇼>에 출연해 "(의총에서) '윤 어게인' 주장에 궤를 같이하는 당직자들에 대한 인사 조치를 보여줘야 한다는 요구가 있었다"고 밝혔습니다. 징계 및 인사 조치가 거론되는 당내 인사로는 장예찬 여의도연구원 부원장, 박민영 미디어 대변인, 윤민우 윤리위원장 등이 꼽힙니다.국민의힘은 지난 1월 29일 '당원 게시판 논란'을 이유로 한 전 대표를 제명했습니다. 제명은 5년간 복당이 금지되는 최고 수위 징계입니다.당시 친윤(친윤석열)계 지도부는 당원 게시판에 윤 전 대통령 부부 비방글이 올라온 배후로 한 전 대표 가족을 지목했습니다. 정치권 일각에서는 이를 두고 한 전 대표를 겨냥한 기획 징계라는 비판이 제기됐습니다.다만 복당이 완전히 불가능한 것은 아닙니다. 당 최고위원회의의 승인이 있으면 재입당과 선거 출마가 가능합니다. 당이 공식적으로 윤 전 대통령의 정치 복귀를 반대하는 결의문을 발표한 상황에서, 한 전 대표의 복당을 막을 명분이 부족하다는 의견이 나옵니다. 징계 사유였던 '윤 대통령 부부 비방'이 설득력을 잃은 상황에서 징계를 유지하는 것은 모순이라는 지적입니다.한 전 대표가 당 안팎의 복당 요구를 받는 배경에는 궤멸 위기에 처한 보수 진영의 절박함이 자리하고 있습니다. 한 전 대표는 10일 KBS 라디오 <전격시사>에 출연해 "국민의힘에 대한 민심이 정말로 싸늘하다"며 "증오의 수준을 넘어서서 증오보다 더 무서운 게 조롱인데, (당이) 조롱의 대상이 되어 가고 있다"고 강하게 경고했습니다.그는 토크 콘서트 등을 통해 서울, 대구, 부산에서 만 명 이상의 시민들을 만난 경험을 언급하며 현장의 분위기를 전했습니다. 한 전 대표는 "서울, 대구, 부산에서 제가 느낀 민심은 정치인들보다 시민들이 훨씬 절박하고 절실한 마음이며, 훨씬 더 실천력이 강하다는 것이었다"고 설명했습니다. 이어 "지금 상태로라면 보수는 망하고, 보수가 망하면 보수만 망하는 게 아니라 대한민국이 균형을 잃고 고꾸라질 것이란 문제의식이 굉장히 강했다"며 시민들이 결집한 이유를 분석했습니다.한 전 대표가 복당할 경우 최우선 과제는 극단 세력과 결별하는 '보수 재건'이 될 전망입니다. 그는 지난 9일 <부산일보> 인터뷰에서도 "보수를 재건할 때 가치는 헌법, 사실, 상식에 기반한 유능한 정치로 돌아가는 것이다"라며 "계엄 같은 행위를 옹호하거나 부정선거 음모론은 배격해야 한다"고 밝힌 바 있습니다. 이를 종합하면 한 전 대표는 복당 후 비상계엄 사과, 극우 세력과의 단절, 친한계 징계 철회 등을 적극적으로 추진할 것으로 보입니다.이러한 쇄신 작업을 위해서는 당권 확보가 필수적입니다. 한 전 대표가 복당 후 당권 장악에 나설 것이라는 관측이 나오는 이유입니다. 장 대표가 후속 조치에 미온적인 태도를 보이는 배경에도 한 전 대표의 복당이 자신의 당내 입지를 위협할 것이라는 계산이 깔려 있다는 분석이 제기됩니다.최근 한 전 대표의 대구·부산 방문에 결집한 지지자 규모를 장 대표의 대구 방문 때와 비교하며, 현 상황을 국민의힘 지도부가 엄중히 인식해야 한다는 지적이 나옵니다. 동시에 한 전 대표의 복당이 2026년 지방선거 승리의 필수 조건이라는 주장에 힘이 실리고 있습니다.보수 언론의 비판도 매섭습니다. <동아일보>는 11일 ''절윤' 입도 뻥끗 않는 張… 눈치를 보나, 마음이 없나'라는 제목의 사설에서 "장 대표는 '윤 어게인' 세력을 고정 지지층이라고 착각하며 그 눈치를 보는 데만 급급하다"며 "당 차원에선 절윤한다고 선언했지만 당의 대표는 '국민의힘 의원 일동' 뒤에 숨어 딴소리를 하고 있다"고 비판했습니다. 이어 "이런 장 대표에게 보수 재건과 여당 견제를 기대할 수 있겠는가"라며 리더십 부재를 직격했습니다.당내 선거 위기감에 따른 비상대책위원회 전환이 필요하다는 의견도 있습니다. 국민의힘 전신 정당들은 선거 전 위기마다 비대위 체제로 기사회생한 전력이 있습니다. 2011년 선관위 디도스 공격과 돈봉투 사태 당시 '박근혜 비대위'는 2012년 총선 단독 과반(152석) 승리를 이끌었습니다. 2020년 총선 참패 이후 출범한 '김종인 비대위' 역시 중도 외연 확장으로 2021년 보궐선거 압승과 2022년 대선 승리 발판을 마련했습니다.과거의 선거 승리 사례는 위기 국면에서 뼈를 깎는 인적 쇄신과 지도부 교체가 필수적임을 증명합니다. 장 대표가 당 안팎의 쇄신 요구를 끝내 외면한다면, 지방선거 패배의 책임을 지고 불명예 퇴진할 수밖에 없다는 비관론이 우세합니다.결국 당을 전면 쇄신할 비상대책위원회 출범이 시급하며, 그 첫 단추는 한 전 대표의 복당이라는 주장이 설득력을 얻고 있습니다. '절윤' 선언 이후 실질적 후속 조치를 미루고 있는 장 대표가 어떤 결단을 내릴지 정치권의 이목이 집중되고 있습니다.