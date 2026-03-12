6.3 지방선거 남양주 예비 후보, 출마 예정자들 "내란 완전 청산 위해 싸우겠다"

큰사진보기 ▲남양주촛불행동 6.3 지방선거 남양주 예비 후보자 내란 완전 청산 공동선언 발표 기자회견남양주촛불행동과 구본기 촛불행동 공동대표, 지방선거 남양주 예비 후보자 및 출마 예정자, 김병주 더불어민주당 남양주(을) 국회의원이 기자회견을 하고 있다. ⓒ 남양주촛불행동 관련사진보기

"내란 청산이 민생이다!"

"지방선거에서 내란을 완전히 청산하자!"

AD

큰사진보기 ▲공동성명 낭독남양주시 시장 예비 후보자들이 6.3 지방선거 남양주 예비 후보자 내란 완전 청산 공동선언을 낭독하고 있다. ⓒ 남양주촛불행동 관련사진보기

[전문] 6.3 지방선거 남양주 예비 후보자 내란 완전 청산 공동선언

이번 지방선거에서 내란 완전 청산과 내란 정당 퇴출을 위해 싸우겠습니다!



12.3 내란이 발생하고 1년이 넘었는데도 아직도 내란범들에 대한 법적 단죄는 제대로 이뤄지지 않고 있습니다.



내란 수괴 윤석열은 말도 안 되는 감경 사유로 내란 법정 최저형인 무기징역을 선고받았고, 내란 수괴의 수괴 김건희는 고작 징역 1년 8개월을 선고 받았습니다. 조희대 사법부가 희대의 내란·국정농단범들에 대한 면죄부를 주고 있는 것입니다.



또한, 내란 수괴를 탄생시키고, 내란 범죄를 비호한 내란 본당도 '윤석열과 절연은 없다'며 무죄추정의 원칙을 떠들어대고 있습니다. 반성은커녕 더 노골적으로 극우 본색을 드러내고 있는 것입니다.



조희대 사법부는 가당치도 않은 이유를 대며, 교묘한 법기술로 내란 수괴와 내란범들에게 무죄를 주려고 하고, 내란본당은 윤어게인을 부르짖으며 부활을 꿈꾸고 있는 엄중한 상황입니다. 내란 세력들은 이번 지방선거에서 내란 청산이라는 단어를 지우기 위해 온갖 꼼수를 쓰고 있습니다.



하지만 내란 청산을 바라는 민심은 확고합니다.

국민들은 내란범들에 대한 형식적 처벌이 아니라 내란 완전 단죄와 내란 청산을 강력하게 요구하고 있습니다. 따라서 이번 지방선거는 내란 완전 청산 선거가 돼야 합니다. 민주개혁을 바라는 전국의 지방선거 후보들은 동네 곳곳에서 이러한 내란 청산 민심을 받들고 내란 종식을 위해 내란 세력들과 싸워야 합니다. 그래야 대한민국을 끔찍한 암흑천지로 만들려고 한 내란 세력을 완전히 단죄할 수 있습니다.



이번 지방선거에 출마하는 후보들은 남양주 지역 민심을 받들어 우리 동네에서부터 내란 완전 청산과 내란 정당 퇴출을 위해 싸우겠습니다.



2026년 3월 11일

지방선거 남양주 지역 예비 후보자 30명 일동



3월 11일 오후 2시, 의정부지방법원 남양주지원 앞에서 '6.3 지방선거 남양주 예비 후보자 내란 완전 청산 공동선언' 발표 기자회견이 남양주촛불행동 주최로 진행됐다.기자회견에는 남양주촛불행동과 구본기 촛불행동 공동대표, 지방선거 남양주 시장 및 시, 도의원 예비 후보자 및 출마 예정자 30여 명과 김병주 더불어민주당 남양주(을) 국회의원 등이 참가해 '내란 청산을 가로막는 조희대 사법부와 내란정당을 규탄'하며 '이번 6.3 지방선거가 내란 완전 청산 선거가 되어야 한다'고 주장했다.사회를 맡은 김수진 남양주촛불 공동대표는 기자회견을 시작하며 이번 지방선거에서 '내란 청산이 뒷전이 되는 것을 경계'하고 '내란을 완전히 단죄하기 위해 6.3 지방선거 남양주 예비 후보자 내란 완전 청산 공동선언을 남양주 지역 지방선거 예비 후보자들에게 제안'하게 되었다고 취지를 밝혔다.기자회견에 참석한 김병주 민주당 남양주(을) 국회의원은 "내란 척결 없이는 이재명 정부가 성공할 수 없다"며 "6.3 지방선거는 내란을 심판하는 선거, 내란 동조 정당을 국민이 심판하는 선거가 되어야 한다"라고 말했다.두 번째 발언자로 나선 구본기 촛불행동 공동대표는 "선거운동을 핑계로 내란 청산은 뒷전인 정치인들"을 "한심한 사람들"이라고 강하게 규탄하며 "쉼 없는 내란 청산이 바로 우리 국민들의 천둥 같은 명령이며 이를 따르는 자만이 국민의 심부름꾼으로서 자격이 있다"고 말했다.이어 이두선 남양주촛불행동 회원이 지방선거를 앞두고 "남양주에도 양두구육의 모습으로 시민들에게 표를 구걸하는 내란 정당이 있다"며 "이번 선거에서 민주진보세력의 압도적인 승리로 내란 세력, 내란 정당을 심판하자"고 목소리를 높였다.유호준 경기도 의원은 "사법부는 오랫동안 자본과 권력의 편"이었다며 "조희대와 사법부에 짓눌린 사회의 약자들을 지키기 위해 조희대를 반드시 탄핵해야 한다"고 주장했다.마지막으로 남양주시장 출마자 5인(김지훈, 김한정, 백주선, 윤용수, 이원호, 최현덕)이 '6.3 지방선거 남양주 예비 후보자 내란 완전 청산 공동선언'을 낭독했다.참가자들은 "내란 청산이 민생이다! 지방선거에서 내란을 완전히 청산하자"는 구호를 외치며 기자회견을 마쳤다.이번에 발표된 6.3 지방선거 남양주 예비 후보자 내란 완전 청산 공동선언은 남양주 시장 및 시, 도의원 예비 후보자 및 후보 예정자 35명 중 총 32명이 동참하였다. (3월 11일 22시 기준)촛불행동에서는 남양주를 시작으로 지방선거를 내란 완전 청산 선거로 만들기 위한 6.3 지방선거 예비 후보자 내란 완전 청산 공동선언을 전국적으로 확대해 나갈 예정이다.다음은 '6.3 지방선거 남양주 예비 후보자 내란 완전 청산 공동선언' 전문.