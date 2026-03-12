없던 힘도 불끈, 손자 요청에 문고리에 걸어둔 것

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

"응, 사랑하는 손자 안녕?"

"할머니, 아까 전화했더라. 내가 모르고 빨간 버튼을 눌렀어. 할머니! 나 휴대전화 샀어."

"그래, 아빠한테 들었어. 정말 좋겠네. 초등학교에 입학한 거 축하해."

"할머니, 뭐해? 어디야?"

"우리 자주 앉아 있던 나무 의자에 있어. 생각나지?"

"아, 마트 가는 길. 알아 할머니. 영상 통화하자."

"할머니~"

"아이고 우리 강아지 학교 가는 거야? 학교 다니니까 어때?"

"재미있어. 어학원도 재미있고."

"그래, 밥도 잘 먹고 선생님 말씀도 잘 들어. 발표도 잘 하고."

"어차피 발표는 번호 순서대로 해. 할머니, 전화한 김에 할 말 있어."

"무슨 말?"

"나 할머니가 삶아 준 옥수수가 먹고 싶어."

"옥수수? 마침 할머니가 삶아서 냉동실에 넣어둔 거 있어. 이따가 오후에 다시 쪄서 집 현관 손잡이에 걸어둘 테니까 학교 갔다 와서 먹어."

"알겠어."

"다음에도 먹고 싶은 거 있으면 꼭 말해. 또 가지고 가서 현관 손잡이에 걸어둘게."

큰사진보기 ▲보냉백손편지와 옥수수가 담긴 보냉백을 아들네 현관 손잡이에 걸어두었다. ⓒ 황윤옥 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.