이번엔 사우디 대피 일본 전세기에 한국인 탑승

큰사진보기 ▲미국-이스라엘과 이란의 전쟁으로 중동 정세가 한 치 앞을 내다볼 수 없는 가운데 지난 8일 아랍에미리트 두바이 국제공항에 대기 중인 카타르항공 비행기 모습. ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

미국·이스라엘-이란 전쟁 때문에 사우디아라비아에서 출발하는 일본 정부 전세기에 한국인들이 탑승했다. 한·일간 '제3국 대피 협력' 사례가 늘고 있다.외교부는 11일 "3월 10일 오후 사우디아라비아 리야드에서 출발한 일본 측 전세기에 우리 국민 11명과 외국인 배우자 1명이 탑승하여 3월 11일 오후 1시 38분 경 일본 동경에 도착했다"라면서 "이번 협력은 양국 간 '제3국 내 재외국민보호 협력에 관한 양해각서'에 따른 한국 외교부와 일본 외무성 그리고 양국 공관들 간의 긴밀한 소통 위에서 이루어졌다"라고 밝혔다.한국과 일본 사이 제3국 내 재외국민보호 협력에 관한 양해각서는 지난 2024년 9월 체결됐지만, 그 이전부터 재외국민보호 협력은 활발하게 이뤄져 왔다.2020년 전 세계에 코로나19가 확산하면서 많은 나라 정부가 나서서 해외 체류자들을 철수시켰는데, 이 과정에서 한국은 일본뿐 아니라 세계 여러 나라를 도왔고, 또 도움을 받았다. 지난 2020년 5월 24일 윤재관 당시 청와대 부대변인의 브리핑에 따르면, 한국이 주선한 임시 항공편에 23개 나라 439명의 외국인이 탑승했다. 이 중에서 250명이 일본인이었다.한국도 도움을 많이 받았다. 48개 나라에서 귀국한 한국인 773명이 외국 정부가 마련한 항공편을 이용했다. 이 중 일본이 주선한 항공편에 한국인이 탑승한 사례는 100명이었다.2023년 10월 하마스-이스라엘 전쟁 당시 이스라엘을 떠나는 한국 공군의 다목적 급유 수송기에 한국인 163명, 싱가포르인 6명과 일본인 51명이 함께 탑승했다. 일본 자위대 군용기는 같은 해 10월 한국인 18명과 가족 1명, 11월에 한국인 15명과 가족 1명의 대피를 도왔다.일본 총리가 직접 한국에 감사를 표한 일도 있다. 지난 2023년 4월 수단에서 군벌 간 무력 충돌이 일어나자 한국은 육해공군 특수전 전력을 파견해 민간인 철수 작전을 수행했는데, 하르툼에서 포트수단 국제공항까지 우회로 1,174km를 버스를 타고 이동하는 과정을 거쳐 철수를 완료했다. 육로 이동에 일본인 수 명을 함께 태워 수송했고, 기시다 후미오 당시 일본 총리가 한국에 감사를 표했다.한편, 정부는 사우디아라비아 리야드에 정부합동 신속대응팀을 파견한다고 밝혔다. 외교부 3명과 경찰 3명으로 구성되는 신속대응팀은 현지 대사관 등 공관과 함께 이라크, 쿠웨이트, 바레인 등 인근 국가로부터 사우디아라비아로 대피하는 한국인의 귀국을 지원하는 역할이다. 리야드 신속대응팀 팀장은 이재웅 외교부 대변인이 맡았다.정부는 이란에서 대피하는 경로인 투르크메니스탄(팀장 임상우 외교부 재외국민보호 영사 담당 정부대표), 이스라엘에서 대피하는 경로인 이집트(팀장 조민준 영사안전정책과장)와아랍에미리트 두바이(팀장 권기환 외교부 전 다자외교조정관), 오만 무스카트(팀장 이태우 외교부 전 사이버협력대사) 등에 신속대응팀을 파견해 국민의 귀국을 도왔다.