큰사진보기 ▲고 김용호 열사 제66주기 추모식지난 9일 열린 고 김용호 열사 제66주기 추모식 ⓒ 여수시 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲진남상가공영주차장 앞에 있는 고 김용호 열사 동판여수 진남상가공영주차장 앞에 있는 고 김용호 열사 동판과 추모 사진들 ⓒ 정병진 관련사진보기

큰사진보기 ▲고 김용호 열사 동판여수시가 진남상가공영주차장 앞 옛 여수민주당사 터에 세운 고 김용호 열사 추모 동판 ⓒ 정병진 관련사진보기

큰사진보기 ▲고 김용호 열사 장례식 당시 운집한 시민들1960년 3월 12일 고 김용호 열사 장례식에서 그의 운구를 따르는 시민 행렬 ⓒ 김양곤 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲고 김용호 열사의 자녀들1960년 3월 12일 장례식 당일에 고 김용호 열사의 아들과 딸이 부친의 묘 옆에서 찍은 사진(위)과 4.19 민주 묘역에 안장한 부친 묘역을 미국에서 건너와 참배한 뒤 찍은 근래 사진. ⓒ 김양곤 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲고 김용호 열사 장례 소식을 전한 부산일보1960년 3월 12일 고 김용호 열사 장례식 소식을 여수발로 전한 부산일보 기사 ⓒ 부산일보 기사 캡처 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문 에도 실립니다.

3·15 부정선거를 엿새 앞두고 정치 테러로 숨진 고 김용호 민주열사 제66주기 추모식이 지난 9일 여수 옛 민주당사 자리에서 열렸다.더불어민주당 전남도당 여수갑·을 지역위원회는 이날 여수시 교동 221번지 옛 민주당사 자리에서 추모식을 열고 김용호 열사의 민주주의 정신을 기렸다. 행사에는 지역 정당 관계자와 시민 등 40여 명이 참석했다. 여수시도 열사가 숨진 현장에 설치된 동판 주변 환경을 정비해 경건한 추모 분위기를 조성했다.김용호 열사는 1960년 3월 9일 당시 여수시당 문화부장이자 여수일보 경리부장으로 활동하던 중 선거운동을 위한 마이크 설치 작업을 하다가 괴한들의 습격을 받아 33세의 나이로 숨졌다. 당시 현장에는 맥주병과 곤봉, 철봉, 쇠망치 등을 든 괴한 11명이 동원된 것으로 알려졌다. 함께 있던 정봉채(당시 49세, 여수시의원·민주당 선전부장) 씨도 중상을 입었다.1960년 3월 11일 자 동아일보 보도에 따르면 김용호 열사는 3·15 부정선거 과정에서 발생한 '선거 희생자 제1호'로 기록됐다. 김 열사의 장인은 여수에서 군수와 제2~5대 국회의원을 지낸 정재완 씨(1900~1967)다.김 열사의 죽음은 당시 정치권과 시민사회에도 큰 충격을 안겼다. 민주당 중앙당은 1960년 3월 12일 서울 인사동 당사에서 장면 최고위원 등 간부 100여 명이 참석한 가운데 애도식을 열었다. 관련 조선일보 보도에 따르면 당사 앞 스피커로 애도식 실황이 흘러나오자 지나가던 시민 500여 명이 발걸음을 멈추고 함께 애도하였다.장면 최고위원은 애도사에서 "몹쓸 놈들, 몹쓸 놈들, 사람을 죽이다니! 사람으로서 사람을 죽이다니!"라고 탄식하며 "김용호 동지의 죽음은 수천수만의 김용호 동지를 낳게 했으며 앞으로도 낳게 될 것"이라고 말했다.사건 수사와 재판 과정에서는 당시 경찰의 조직적 개입 정황도 드러났다. 광주지방법원 판결문에 따르면 당시 여수경찰서장 조모 총경은 자유당 후보 당선을 돕기 위해 깡패 10여 명을 동원해 민주당 선거운동을 하던 정봉채 씨를 폭행하도록 지시했다. 서장실과 숙직실 등에서 세 차례 모의가 이뤄졌고, 선거자금 35만 원 가운데 6만 원이 폭력배 동원 비용으로 지급된 것으로 밝혀졌다.또한 현장에는 순경 두 명이 있었던 것으로 확인됐으며, 사건 발생 후 경찰은 가담자에게 자수해 경찰과 무관한 일이라고 진술하라고 지시하고 변호사 비용 명목으로 2만 원을 건넨 것으로 조사됐다. 법원은 여수서장에게 징역 8년, 폭력배 동원을 지휘한 인물에게 징역 7년과 5년 등을 선고하고 나머지 가담자들에게도 5~3년의 형을 선고했다.김 열사의 조카 김양곤(70)씨는 "정재원 전 국회의원은 사위가 정치 테러로 숨진 충격으로 미국으로 건너갔다"라고 전했다. 부산일보 보도에 따르면 1960년 3월 12일 장례식에는 여수 시민 2만여 명이 운집해 김용호 열사의 죽음을 애도했다.그러나 김 열사는 오랜 세월 역사 속에서 잊혀 있다가 2010년에야 정부로부터 건국포장을 추서받았다. 이후 2012년에는 4·19 혁명 공로자로 인정돼 유해가 국립 4·19 민주묘지에 안장됐다.김양곤 씨는 "뒤늦게 명예가 회복됐지만 유족들은 지금도 큰 상처 속에 살고 있다"라며 "이 사건에 대해 지금이라도 정부가 공식 사과하고 기념사업이 추진되기를 바란다"라고 말했다. 그는 또 "열사가 숨진 곳 일대를 '김용호 민주화 거리'로 지정하고 기념사업회를 구성할 수 있도록 지원이 필요하다"라고 덧붙였다.한편 더불어민주당 여수 지역위원회와 시민단체들은 수년 전부터 김용호 열사 추모식을 매년 열며 그의 민주주의 정신을 기리고 있다.