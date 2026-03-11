'광명시 근로청소년복지관 부지, 초고층 센터 대신 시민 문화공간으로'

큰사진보기 ▲김영준(왼쪽) 양이원영(오른쪽) 더불어민주당 광명시장 예비후보는 (구)근로청소년복지관 부지 개발계획을 전면 재검토할 것을 촉구했다. ⓒ 광명시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲양이원영 더불어민주당 광명시장 예비후보 ⓒ 광명시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲김영준 더불어민주당 광명시장 예비후보 ⓒ 광명시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 광명시민신문에도 실립니다.

"시민이 원하는 것은 초고층 지식산업센터가 아닌 체육문화 시설이다."김영준·양이원영 더불어민주당 광명시장 예비후보가 11일 광명시청에서 공동 기자회견을 열고 (구)근로청소년복지관 부지 개발 계획을 전면 재검토할 것을 강력히 촉구했다.두 예비후보는 이날 기자회견에서 광명시가 (구)근로청소년복지관 부지 6만 2202㎡에 최대 35층 규모의 지식산업센터와 혁신기업용지, 청년 공동주택용지 등이 조성될 계획이라면서, 관내 기존 지식산업센터가 공실률이 높은 가운데 추가 건립은 적절하지 않으며, 부지를 시민에게 돌려주겠다는 박승원 광명시장의 공약 취지와도 맞지 않는다고 주장했다.이들은 해당 부지가 철산역 인근 아파트 밀집 지역이라는 점을 강조하며 체육·문화시설 중심의 개발을 제안했다. "광명시는 30만 인구 대비 체육문화 향유 공간이 턱없이 부족하다"라며 "해당 부지는 단순한 개발 대상이 아니라 시민 삶의 질을 좌우하는 공공 자산인 만큼 시민들이 일상에서 이용할 수 있는 문화·스포츠 거점으로 조성해야 한다"라고 밝혔다.두 후보는 공공성 확보 방안으로 부지 매입도 제안했다. 국유지인 해당 부지 가운데 최소 1만 평 이상을 광명시가 매입해 시유지로 확보하고 체육·문화시설을 조성해야 한다는 주장이다. 이와 함께 공청회와 시민 토론 등을 통해 시민 의견을 수렴하는 공론화 절차를 마련할 것과 철거 공사 과정에서도 기존 축구장을 안전하게 사용할 수 있도록 대책을 마련할 것을 요구했다.해당 부지를 체육·문화시설로 개발할 경우, 자금조달 계획에 대한 질문에 양이원영 후보는 광명시 예산과 잉여금 활용, 중앙정부 예산이나 체육진흥기금 등으로 조성할 수 있다고 답했다. 김영준 후보는 시민들의 희망성금, 펀딩도 검토할 수 있다고 말했다. 또한 지식산업센터를 지어 수익성을 확보하려는 기재부와 캠코의 방향은 공공성의 원칙에 부합하지 않는다고 밝혔다.