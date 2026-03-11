"충북도 전력 자립 10% 불과…재생에너지 확대해야"

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북지역 환경단체가 '후쿠시마 원전사고' 15주년을 맞아 기자회견을 열고, 충북도에 재생에너지를 확대할 것을 촉구했다.10일 청주충북환경운동연합과 충북기후위기비상행동은 충북도청 앞에서 '후쿠시마 핵사고' 15주년 기자회견을 했다.이들은 "후쿠시마 핵사고는 핵발전의 위험성과 오염성을 우리 사회의 교훈으로 남겼다"라면서 "우리 정부는 오히려 신규 핵발전소 건설을 결정하며 시대의 흐름에 역행하고 있다"라고 비판했다.환경단체는 "영덕, 울주, 경주, 기장 등이 신규 핵발전소 건설 후보지로 언급되고 있다"라며 "지역 공동체 파괴와 사회적 갈등을 고조시키고 있다"라고 지적했다.그러면서 "더 이상 위험하고 더러운 에너지원인 핵발전소, 지역을 파괴하고 착취하는 불평등한 에너지인 핵발전소를 건설해서 안된다"라고 강조했다.충북도에 대해선 재생에너지 확대를 촉구했다.이들은 "충북의 전력 자립률은 여전히 전국 최하위권을 맴도는 10%대에 머물러 있다"라며 "충북도민들이 쓰는 에너지는 다른 지역의 희생과 외부 공급에 의존하는 비윤리적인 구조"라고 비판했다.환경단체는 "핵발전소에서 얻은 에너지를 타지역으로 송전하는 시스템은 지역을 착취하고 환경을 파괴할 뿐"이라며 "지역에서 필요한 에너지는 지역의 재생에너지로 확보해야 한다"라고 주장했다.이들은 "공영주차장 태양광 설치가 의무화 되었지만 충북도는 아무런 논의조차 진행되지 않는다"라며 "주차장 태양광 보급 확대, 에너지자립 건물 지원, RE100산단 조성 등 재생에너지 확대에 집중해야 한다"라고 강조했다.