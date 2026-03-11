한치 앞 안 보이는 민주당 충북지사 경선, 결선투표가 운명 가르나

큰사진보기 ▲더불어민주당 충북도지사 예비후보. 왼쪽부터 노영민 전 대통령비서실장, 송기섭 전 진천군수, 신요한 지방시대위원회 부위원장, 한범덕 전 청주시장 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

* 한편 기사에 인용한 여론조사 결과에 대한 세부 내역은 다음과 같다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의원회 홈페이지에 공개된 내역을 참고하면 된다.

□ 여론조사꽃 자체 충북도지사후보 적합도 조사

- 조사시기 : 2026.3.4.~3.5

표본크기 : 1014명 (충북도 거주 만18세 이상 남녀)

표본오차 : ±3.1%(95% 신뢰수준)

조사방법 : 통신3사제공 무선가상번호 활용 전화면접조사

응답률 : 12.8%

조사기관 : ㈜여론조사꽃

□ MBC충북 충북도지사후보 선호도 조사

의뢰기관 : MBC충북

- 조사시기 : 2026.3.3.~3.4

표본크기 : 1002명 (충북도 거주 만18세 이상 남녀)

표본오차 : ±3.1%(95% 신뢰수준)

조사방법 : 통신3사제공 무선가상번호 활용 전화면접조사

응답률 : 11.8%

조사기관 : ㈜코리아리서치인터내셔널

최근 실시된 '더불어민주당 충북도지사 후보 적합도(선호도)' 조사결과 노영민·송기섭·신용한 세 예비후보가 오차범위 안에서 초접전 양상을 보이는 것으로 나타났다. 각 후보들이 초접전을 벌이는 것으로 나타남에 따라, 더불어민주당 충북도지사 후보는 최종 결선투표를 거쳐야만 확정될 것으로 예상된다.'여론조사 꽃'에서 지난 4일부터 5일까지 진행한 전화면접여론조사 결과 진보진영의 충북도지사 후보 적합도 조사에선 신용한 예비후보가 14.1%, 노영민 예비후보 11.5%, 송기섭 예비후보 10.6%, 한범덕 예비후보 6.7%를 기록했다. 신용한 예비후보와 송기섭 예비후보의 격차는 불과 3.5%로 오차범위(±3.1%) 안이다.3월 3일부터 4일까지 < MBC충북 >이 ㈜코리아리서치인터내셔널에 의뢰해 실시한 충북도지사 후보 선호도 조사에서 "충북 도지사 선거에서 누가 가장 낫다고 생각하십니까?"라는 질문을 던진 뒤 다자 후보를 나열해 조사한 결과 노영민(민) 예비후보 15%, 송기섭(민) 예비후보 13%, 김영환(국) 예비후보 13%, 신용한(민) 예비후보 12%, 조길형(국) 예비후보 8% , 윤갑근(국) 예비후보 6%, 한범덕(민) 예비후보 5%, 윤희근(국) 예비후보 3% 순으로 나타났다."더불어민주당 후보로 누가 가장 낫다고 생각하십니까?"라는 질문에는 노영민(민) 예비후보 20%, 송기섭(민) 예비후보 16%, 신용한(민) 예비후보 14%, 한범덕(민) 예비후보 9%를 기록했다. '여론조사꽃' 조사와 마찬가지로 노영민·송기섭·신용한 예비후보 모두 오차범위 안에서 차이를 보였다.정당지지도의 경우 더불어민주당이 국민의힘을 크게 앞서는 것으로 나타났다. < MBC충북 >이 의뢰한 정당지지도 조사에선 더불어민주당 49%, 국민의힘 28%, 조국혁신당 3%, 개혁신당 2%, 진보당 1%를 기록했다.'여론조사꽃'이 실시한 여론조사에선 격차가 더 벌어졌다. 더불어민주당 55.9%, 국민의힘 25.3%, 조국혁신당 1.3%, 개혁신당 1.8%, 진보당 0.8%를 기록했다.대통령 국정수행평가에선 두 기관 조사 모두 '잘하고 있다'라고 응답한 비율이 모두 70%를 넘었다. '여론조사꽃의 경우' 긍정 75.8%, 부정 22.4%였다. < MBC충북 > 조사에선 긍정 70%, 부정 23%로 나타났다.더불어민주당 충북도지사 경선은 2위 싸움이 될 것으로 보인다. 최종 경선이 진행될 경우 3위 후보를 지지했던 유권자의 마음이 어디로 옮겨갈지가 승패를 가를 핵심 변수다.송기섭·노영민 캠프 측에선 두 예비후보의 정서적 유대감이 높다고 보는 분위기다. 반면 신용한 예비후보 측은 결선투표가 진행되더라도, 3위 후보를 지지했던 유권자가 특정 후보에게 쏠리지 않을 것이라고 보고 있다.