'보수의 아성' 충북 영동군... 정당지지도 민주 43% - 국힘 38.9%

큰사진보기 ▲더불어민주당의 무덤, 혹은 보수의 아성으로 불렸던 충북 영동군 조차 변화의 조짐이 일고 있다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

□ 여론조사기관 ㈜미디어토마토 충북영동군수 선거 적합도 조사 결과

조사시기 : 3.6~3.7(2일간)

조사방법 : 통신3사 제공 무선전화 안심번호 ARS 조사

표본크기 : 500명

표본오차 : ±4.4% (95% 신뢰수준)

의뢰기관 : 뉴스토마토

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북 영동군은 보수 지지세가 강한 지역이다.12.3 내란 사태로 윤석열이 대통령직에서 파면되고 나서 치러진 지난해 6월 대통령선거에서 김문수(국민의힘) 후보가 53%를 득표해 40%인 이재명(더불어민주당) 후보를 앞섰다.여기에 6%를 득표한 이준석 개혁신당 후보 지지율을 합하면 보수정당 후보가 59%가량 득표했다. 탄핵과 같은 정치적 폭풍이 일어도 영동군민들은 보수 정당 후보에게 지지를 몰아준 셈이다.뿐만 아니라 보수정당 후보들은 지난 4번의 영동군수 선거에서도 모두 당선됐다.지난 제8대 동시지방선거에선 정영철(국민의힘) 현 군수가 50%를 득표해 당시 윤석진(민주당) 후보를 10% 차로 눌렀다.제7대 지방선거에선 박세복(국민의힘) 전 군수가 54%를 득표했다.4명의 후보가 난립했던 제5대 지방선거에선 박동규(민주당)후보가 15%를 득표하며 4위를 기록했다.그야말로 민주당에겐 무덤이었고, 국민의힘에겐 깃발만 꽂으면 당선이 되는 보수의 아성이였다.이런 가운데 <뉴스토마토>가 여론조사기관 ㈜미디어토마토에 의뢰해 지난 6일부터 7일간 진행된 여론조사 결과 민주당과 국민의힘 정당 지지도가 박빙으로 나타났다.민주당은 43%, 국민의힘은 38.9%였다.후보 가상대결의 경우, 정일택(민주당) 전 부군수와 정영철(국민의힘) 현 군수은 각각 47.7%, 40.1%로 나타났다. 정일택 전 군수와 윤석진(국민의힘) 전 의장은 각각 47.1%, 37.1%였다.이수동(민주당) 영동군의원과 윤석진 전 의장의 양자대결 경우 각각 39.8%, 41.2%였다. 이수동 군의원과 정영철 군수는 각각 43.5%, 39.5%였다.기사에서 인용한 여론조사 결과는 다음과 같다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에 공개된 결과를 참조하면 된다.