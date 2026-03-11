메뉴 건너뛰기

정치

대전충청

26.03.11 17:11최종 업데이트 26.03.11 17:11

'보수의 아성' 충북 영동군... 정당지지도 민주 43% - 국힘 38.9%

뉴스토마토·미디어토마토 여론조사 결과... 정일택 47.7% - 정영철 40.1%

더불어민주당의 무덤, 혹은 보수의 아성으로 불렸던 충북 영동군 조차 변화의 조짐이 일고 있다.
더불어민주당의 무덤, 혹은 보수의 아성으로 불렸던 충북 영동군 조차 변화의 조짐이 일고 있다.

충북 영동군은 보수 지지세가 강한 지역이다.

12.3 내란 사태로 윤석열이 대통령직에서 파면되고 나서 치러진 지난해 6월 대통령선거에서 김문수(국민의힘) 후보가 53%를 득표해 40%인 이재명(더불어민주당) 후보를 앞섰다.

여기에 6%를 득표한 이준석 개혁신당 후보 지지율을 합하면 보수정당 후보가 59%가량 득표했다. 탄핵과 같은 정치적 폭풍이 일어도 영동군민들은 보수 정당 후보에게 지지를 몰아준 셈이다.

뿐만 아니라 보수정당 후보들은 지난 4번의 영동군수 선거에서도 모두 당선됐다.

지난 제8대 동시지방선거에선 정영철(국민의힘) 현 군수가 50%를 득표해 당시 윤석진(민주당) 후보를 10% 차로 눌렀다.

제7대 지방선거에선 박세복(국민의힘) 전 군수가 54%를 득표했다.

4명의 후보가 난립했던 제5대 지방선거에선 박동규(민주당)후보가 15%를 득표하며 4위를 기록했다.

그야말로 민주당에겐 무덤이었고, 국민의힘에겐 깃발만 꽂으면 당선이 되는 보수의 아성이였다.

이런 가운데 <뉴스토마토>가 여론조사기관 ㈜미디어토마토에 의뢰해 지난 6일부터 7일간 진행된 여론조사 결과 민주당과 국민의힘 정당 지지도가 박빙으로 나타났다.

민주당은 43%, 국민의힘은 38.9%였다.

후보 가상대결의 경우, 정일택(민주당) 전 부군수와 정영철(국민의힘) 현 군수은 각각 47.7%, 40.1%로 나타났다. 정일택 전 군수와 윤석진(국민의힘) 전 의장은 각각 47.1%, 37.1%였다.

이수동(민주당) 영동군의원과 윤석진 전 의장의 양자대결 경우 각각 39.8%, 41.2%였다. 이수동 군의원과 정영철 군수는 각각 43.5%, 39.5%였다.

기사에서 인용한 여론조사 결과는 다음과 같다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에 공개된 결과를 참조하면 된다.

□ 여론조사기관 ㈜미디어토마토 충북영동군수 선거 적합도 조사 결과

조사시기 : 3.6~3.7(2일간)
조사방법 : 통신3사 제공 무선전화 안심번호 ARS 조사
표본크기 : 500명
표본오차 : ±4.4% (95% 신뢰수준)
의뢰기관 : 뉴스토마토

#충북인뉴스

